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ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении - 26.01.2024 Украина.ру
ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
Российская группировка "Восток" сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает РИА Новости
2024-01-26T07:13
2024-01-26T07:13
2024-01-26T07:23
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"В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя", - сказал Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 31-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки.Кроме того, артиллерия группировки, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов уничтожили танк Т-64 в районе Ровнополя, две БМП в районе Новоивановки, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу "Гиацинт-Б" в районах Золотой Нивы и Времевки.Украинские войска также потеряли зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станцию радиоэлектронной борьбы, четыре беспилотника типа "Лелека" и до 130 военнослужащих, уточнил Гордеев.
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новости, вс рф, всу, артиллерия, авиация
Новости, ВС РФ, ВСУ, артиллерия, авиация
ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
07:13 26.01.2024 (обновлено: 07:23 26.01.2024)
Российская группировка "Восток" сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает РИА Новости
"В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя", - сказал Гордеев.
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 31-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки.
"Уничтожены четыре пункта временной дислокации, три пункта управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", - подчеркнул начальник пресс-центра.
Кроме того, артиллерия группировки, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов уничтожили танк Т-64 в районе Ровнополя, две БМП в районе Новоивановки, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу "Гиацинт-Б" в районах Золотой Нивы и Времевки.
Украинские войска также потеряли зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станцию радиоэлектронной борьбы, четыре беспилотника типа "Лелека" и до 130 военнослужащих, уточнил Гордеев.