Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия - 26.01.2024 Украина.ру
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Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия
Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия - 26.01.2024 Украина.ру
Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия
Дело о теракте, в результате которого почти 8 лет назад в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет, замели под ковер
2024-01-26T13:22
2024-01-26T13:22
эксклюзив
украина
павел шеремет
арсен аваков
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Шевченковский райсуд Киева остановил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, фигурантами которого являются Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Причина - прохождение Антоненко и Дугарь военной службы. Об этом в комментарии информационному агентству "Укринформ" рассказал адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.Напомним, машина журналиста была взорвана летом 2016 года в Киеве. Бомбу прикрепили под автомобиль. Следствие продолжается восьмой год, но процесс до сих пор даже не дошел до рассмотрения по существу.Вот как прокомментировал особенности украинской судебной системы адвокат обвиняемого: "Кто-то из присяжных уехал за границу. Один из присяжных был мобилизован. И в связи с тем, что состав суда изменили, у нас дело начало слушаться с самого начала. И уже 2024 год, и мы … вообще не начали даже".На днях украинский блогер Сергей Иванов опубликовал в своих соцсетях скриншот переписки подозреваемого Андрея Антоненко с народным депутатом Марьяной Безуглой. В скрине от имени Безуглой написано: "По моей информации, вы все-таки исполняли задание касательно Ш. Но считали, это спецоперацией, чтобы ликв. очень опасного российского шпиона. И такое задание вам дали в СБУ. Покопалась по ведомствам. Неоднозначная ситуация, и интересно, как она в конце концов раскроется". Антоненко в ответ негодовал: "Вы в своем уме??? Вы сознательно защищаете мусоров, которые сфальсифицировали и сфабриковали дело"?Сам Иванов выступил на стороне Антоненко:"Андрей Riffmaster Антоненко выложил скрин вчерашней переписки с Безуглой, в которой она обвиняет его в убийстве Шеремета. Это лишний раз доказывает, что она работает против Украины, как и положено протеже кума Медведчука Холодова, который и привел ее в "Слугу народа". Задача проста и понятна: взбудоражить общество очередным незаконным преследованием Андрея, Юли и Яны. Все это целиком укладывается в парадигму ее девиантного поведения, наездов на Залужное etc. СБУ должна принять неотложные меры в отношении нее". Очевидно, что за каждым таким убийством стоит политический заказ.Положение дел, при котором громкие убийства журналистов, активистов, писателей остаются нераскрытыми, стало нормой для украинской системы правосудия. Так, виновные в убийстве журналиста Олеся Бузины не наказаны, не найдены участники расстрела протестующих на Майдане в 2014 году. И это даже несмотря на то, что на личный контроль эти дела брали высшие должностные лица страны – президент Петр Порошенко, следом за ним – Владимир Зеленский.Напомним, как развивалось дело Шеремета. 20 июля рано утром он выехал на автомобиле своей сожительницы Алёны Притулы (сооснователя известного интернет-издания "Украинская правда").Практически сразу автомобиль взорвался, Шеремет погиб на месте. Спустя три года полиция задержала первых подозреваемых-исполнителей: уже упомянутых Антоненко, Кузьменко, Дугарь. О заказчиках – версий никаких. Весь процесс сопровождался громким скандалом.Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков представил доказательную базу практически в прямом эфире. Но разного рода активисты подняли информационную волну о невиновности подозреваемых, поскольку они "патриоты". В итоге – все подозреваемые на свободе, а суд остановил рассмотрение дела.
https://ukraina.ru/20230131/1043135920.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, украина, павел шеремет, арсен аваков
Эксклюзив, Украина, Павел Шеремет, Арсен Аваков

Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия

13:22 26.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дело о теракте, в результате которого почти 8 лет назад в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет, замели под ковер
Шевченковский райсуд Киева остановил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, фигурантами которого являются Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Причина - прохождение Антоненко и Дугарь военной службы.
Об этом в комментарии информационному агентству "Укринформ" рассказал адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.
Напомним, машина журналиста была взорвана летом 2016 года в Киеве. Бомбу прикрепили под автомобиль. Следствие продолжается восьмой год, но процесс до сих пор даже не дошел до рассмотрения по существу.
Вот как прокомментировал особенности украинской судебной системы адвокат обвиняемого: "Кто-то из присяжных уехал за границу. Один из присяжных был мобилизован. И в связи с тем, что состав суда изменили, у нас дело начало слушаться с самого начала. И уже 2024 год, и мы … вообще не начали даже".
На днях украинский блогер Сергей Иванов опубликовал в своих соцсетях скриншот переписки подозреваемого Андрея Антоненко с народным депутатом Марьяной Безуглой.
В скрине от имени Безуглой написано:
"По моей информации, вы все-таки исполняли задание касательно Ш. Но считали, это спецоперацией, чтобы ликв. очень опасного российского шпиона. И такое задание вам дали в СБУ. Покопалась по ведомствам. Неоднозначная ситуация, и интересно, как она в конце концов раскроется".
Антоненко в ответ негодовал: "Вы в своем уме??? Вы сознательно защищаете мусоров, которые сфальсифицировали и сфабриковали дело"?
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января 2023, 16:28
Обвиняемые в убийстве Шеремета ушли на "боевые задания"Юлия Киян, в девичестве Кузьменко, заявила в беседе с журналистами украинского издания KP.UA, что рассмотрение дела по факту убийства журналиста Павла Шеремета буксует ввиду занятости участников процесса
Сам Иванов выступил на стороне Антоненко:
"Андрей Riffmaster Антоненко выложил скрин вчерашней переписки с Безуглой, в которой она обвиняет его в убийстве Шеремета. Это лишний раз доказывает, что она работает против Украины, как и положено протеже кума Медведчука Холодова, который и привел ее в "Слугу народа".
Задача проста и понятна: взбудоражить общество очередным незаконным преследованием Андрея, Юли и Яны. Все это целиком укладывается в парадигму ее девиантного поведения, наездов на Залужное etc. СБУ должна принять неотложные меры в отношении нее".
Очевидно, что за каждым таким убийством стоит политический заказ.
Положение дел, при котором громкие убийства журналистов, активистов, писателей остаются нераскрытыми, стало нормой для украинской системы правосудия. Так, виновные в убийстве журналиста Олеся Бузины не наказаны, не найдены участники расстрела протестующих на Майдане в 2014 году.
И это даже несмотря на то, что на личный контроль эти дела брали высшие должностные лица страны – президент Петр Порошенко, следом за ним – Владимир Зеленский.
Напомним, как развивалось дело Шеремета. 20 июля рано утром он выехал на автомобиле своей сожительницы Алёны Притулы (сооснователя известного интернет-издания "Украинская правда").
Практически сразу автомобиль взорвался, Шеремет погиб на месте. Спустя три года полиция задержала первых подозреваемых-исполнителей: уже упомянутых Антоненко, Кузьменко, Дугарь. О заказчиках – версий никаких. Весь процесс сопровождался громким скандалом.
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 05:36
Причина отставки Авакова — провал расследования убийства Шеремета. Что скрывал экс-министрПопытка «прикрыть» своего клеврета в лице Сергея Коротких оказалась для министра внутренних дел Арсена Авакова фатальной
Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков представил доказательную базу практически в прямом эфире. Но разного рода активисты подняли информационную волну о невиновности подозреваемых, поскольку они "патриоты".
В итоге – все подозреваемые на свободе, а суд остановил рассмотрение дела.
 
ЭксклюзивУкраинаПавел ШереметАрсен Аваков
 
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