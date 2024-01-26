https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html

Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры

Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры - 26.01.2024 Украина.ру

Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры

В среду, 24 января, по всей Польше прошла общенациональная забастовка фермеров против беспошлинного ввоза продовольствия из Украины, а также из других стран, не входящих в ЕС. Организаторы называют позицию ЕС по вопросу экспорта агропродукции из Украины безответственной

2024-01-26T04:40

2024-01-26T04:40

2024-01-26T04:40

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фермер

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ес

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Поляки вывели на дороги тракторы и другую сельскохозяйственную технику, заблокировав движение почти в двухстах точках на основных дорогах страны. Заблокировали поляки в очередной раз и границу с Украиной."Польское сельское хозяйство уничтожается "Зеленым курсом" и экосхемами, бюрократическими процедурами, навязанными Европейским союзом. Его убивает поток зерна и других продуктов питания, беспошлинно ввозимых из Украины. Нам не хватает торговли и переработки, без которых сельское хозяйство не может быть экономически жизнеспособным. Речь также идет о субсидиях на сельскохозяйственное топливо", - говорит Томаш Обшанский из профсоюза фермеров "Солидарность".Фермеры требуют в целом пересмотреть общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. В частности, они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей гибкости в национальной стратегии на весь период до 2027 года. Требуют они также субсидировать сельское хозяйство, которое серьезно пострадало из-за роста цен на энергоресурсы, которое вызвала "война на Украине". Но в данном случае рост цен обусловлен санкциями, которыми польское правительство бьет по своим крестьянам.Аналогичные протесты фермеров проходят в Германии и Франции, Голландии и Болгарии, Бельгии и Румынии. Экс-президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в ЕС фермеров, назвав их протест следствием "климатической тирании", поскольку фермерам повышают налоги на использование азотных удобрений, без которых ничего путного не вырастишь.Однако у польских фермеров на первом месте сейчас - требование ограничить импорт из Украины. "Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому надеемся, что, среди прочего, будут введены квоты, которые действовали до войны. Украинское зерно должно поступать туда, куда оно предназначается, в африканские и азиатские страны, но не в Европу", - говорит Адриан Вавчарник, спикер польского профсоюза фермеров.В прошлом году после протестов фермеров ЕС и украинские власти уже несколько раз заключали сделки, которые должны были гарантировать, что украинское зерно не будет оседать в соседних странах. Однако на практике все эти договоренности не выполняются. По итогам нынешних протестов полякам в очередной раз сунут договоренность и обязательства, которым будет грош цена. Слишком уж велик соблазн у спекулянтов купить в два раза дешевле украинскую агропродукцию, чтобы перепродать затем (и отнюдь не в Африку).Ранее на прошлой неделе Польская национальная ассоциация производителей сахарной свеклы потребовала ввести квоты на украинский сахар, а также заявила, что ее члены присоединятся к протесту фермеров 24 января. В ассоциации утверждают, что в 2022-2023 году поток сахара из Украины возрос в 20 раз, а уже в 2023-2024 – в 35 раз.Украинский парламентский комитет аграрной политики заявил в ответ, что Украина будет продолжать поставлять сахар в ЕС "для восполнения дефицита" сахара на европейском рынке и даже увеличит площади под сахарную свеклу в начавшемся году.Французские же фермеры недовольны украинской курятиной, которая стоит вдвое дешевле французской из-за более мягких требований к производству. Они жалуются на несправедливую конкуренцию со стороны иностранных производителей, сообщает французский телеканал TF1.На прошлой неделе польским фермерам удалось частично добиться выполнения своих требований от ЕС после длительной блокады украинской границы. В частности, им выплатят €230 млн, чтобы возместить убытки, нанесенные экспортом из Украины. В эту помощь включили доплаты для производителей кукурузы, что было одним из требований протестующих. Однако это капля в море от понесенных убытков, утверждают польские фермеры, требуя ввести квоты или даже эмбарго на украинскую агропродукцию.Еврокомиссия не желает пойти им на встречу, так как это сократит поступления в бюджет Украины, вынуждая европейских чиновников где-то брать дополнительные средства на увеличение помощи Киеву.Тем не менее, экспорт из Украины и без того почти вдвое ниже показателей 2021 года: $36 млрд в 2023 году против $68,2 млрд в 2021 году. Однако он идет сейчас преимущественно через западную сухопутную границу на льготных условиях, действующих с 2022 года, разоряя польских, румынских и словацких фермеров. Руководство ЕС, похоже, готово вообще пожертвовать "евро-крестьянами", как классом, лишь бы только ослабить Россию Украиной.

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эксклюзив, украина, польша, фермер, протесты, забастовка, продовольствие, ес