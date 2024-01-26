https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html
Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры
Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры - 26.01.2024 Украина.ру
Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры
В среду, 24 января, по всей Польше прошла общенациональная забастовка фермеров против беспошлинного ввоза продовольствия из Украины, а также из других стран, не входящих в ЕС. Организаторы называют позицию ЕС по вопросу экспорта агропродукции из Украины безответственной
2024-01-26T04:40
2024-01-26T04:40
2024-01-26T04:40
эксклюзив
украина
польша
фермер
протесты
забастовка
продовольствие
ес
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Поляки вывели на дороги тракторы и другую сельскохозяйственную технику, заблокировав движение почти в двухстах точках на основных дорогах страны. Заблокировали поляки в очередной раз и границу с Украиной."Польское сельское хозяйство уничтожается "Зеленым курсом" и экосхемами, бюрократическими процедурами, навязанными Европейским союзом. Его убивает поток зерна и других продуктов питания, беспошлинно ввозимых из Украины. Нам не хватает торговли и переработки, без которых сельское хозяйство не может быть экономически жизнеспособным. Речь также идет о субсидиях на сельскохозяйственное топливо", - говорит Томаш Обшанский из профсоюза фермеров "Солидарность".Фермеры требуют в целом пересмотреть общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. В частности, они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей гибкости в национальной стратегии на весь период до 2027 года. Требуют они также субсидировать сельское хозяйство, которое серьезно пострадало из-за роста цен на энергоресурсы, которое вызвала "война на Украине". Но в данном случае рост цен обусловлен санкциями, которыми польское правительство бьет по своим крестьянам.Аналогичные протесты фермеров проходят в Германии и Франции, Голландии и Болгарии, Бельгии и Румынии. Экс-президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в ЕС фермеров, назвав их протест следствием "климатической тирании", поскольку фермерам повышают налоги на использование азотных удобрений, без которых ничего путного не вырастишь.Однако у польских фермеров на первом месте сейчас - требование ограничить импорт из Украины. "Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому надеемся, что, среди прочего, будут введены квоты, которые действовали до войны. Украинское зерно должно поступать туда, куда оно предназначается, в африканские и азиатские страны, но не в Европу", - говорит Адриан Вавчарник, спикер польского профсоюза фермеров.В прошлом году после протестов фермеров ЕС и украинские власти уже несколько раз заключали сделки, которые должны были гарантировать, что украинское зерно не будет оседать в соседних странах. Однако на практике все эти договоренности не выполняются. По итогам нынешних протестов полякам в очередной раз сунут договоренность и обязательства, которым будет грош цена. Слишком уж велик соблазн у спекулянтов купить в два раза дешевле украинскую агропродукцию, чтобы перепродать затем (и отнюдь не в Африку).Ранее на прошлой неделе Польская национальная ассоциация производителей сахарной свеклы потребовала ввести квоты на украинский сахар, а также заявила, что ее члены присоединятся к протесту фермеров 24 января. В ассоциации утверждают, что в 2022-2023 году поток сахара из Украины возрос в 20 раз, а уже в 2023-2024 – в 35 раз.Украинский парламентский комитет аграрной политики заявил в ответ, что Украина будет продолжать поставлять сахар в ЕС "для восполнения дефицита" сахара на европейском рынке и даже увеличит площади под сахарную свеклу в начавшемся году.Французские же фермеры недовольны украинской курятиной, которая стоит вдвое дешевле французской из-за более мягких требований к производству. Они жалуются на несправедливую конкуренцию со стороны иностранных производителей, сообщает французский телеканал TF1.На прошлой неделе польским фермерам удалось частично добиться выполнения своих требований от ЕС после длительной блокады украинской границы. В частности, им выплатят €230 млн, чтобы возместить убытки, нанесенные экспортом из Украины. В эту помощь включили доплаты для производителей кукурузы, что было одним из требований протестующих. Однако это капля в море от понесенных убытков, утверждают польские фермеры, требуя ввести квоты или даже эмбарго на украинскую агропродукцию.Еврокомиссия не желает пойти им на встречу, так как это сократит поступления в бюджет Украины, вынуждая европейских чиновников где-то брать дополнительные средства на увеличение помощи Киеву.Тем не менее, экспорт из Украины и без того почти вдвое ниже показателей 2021 года: $36 млрд в 2023 году против $68,2 млрд в 2021 году. Однако он идет сейчас преимущественно через западную сухопутную границу на льготных условиях, действующих с 2022 года, разоряя польских, румынских и словацких фермеров. Руководство ЕС, похоже, готово вообще пожертвовать "евро-крестьянами", как классом, лишь бы только ослабить Россию Украиной.
https://ukraina.ru/20240122/1052814453.html
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Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, украина, польша, фермер, протесты, забастовка, продовольствие, ес
Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры
В среду, 24 января, по всей Польше прошла общенациональная забастовка фермеров против беспошлинного ввоза продовольствия из Украины, а также из других стран, не входящих в ЕС. Организаторы называют позицию ЕС по вопросу экспорта агропродукции из Украины безответственной
Поляки вывели на дороги тракторы и другую сельскохозяйственную технику, заблокировав движение почти в двухстах точках на основных дорогах страны.
Заблокировали поляки в очередной раз и границу с Украиной.
"Польское сельское хозяйство уничтожается "Зеленым курсом" и экосхемами, бюрократическими процедурами, навязанными Европейским союзом. Его убивает поток зерна и других продуктов питания, беспошлинно ввозимых из Украины.
Нам не хватает торговли и переработки, без которых сельское хозяйство не может быть экономически жизнеспособным. Речь также идет о субсидиях на сельскохозяйственное топливо", - говорит Томаш Обшанский из профсоюза фермеров "Солидарность".
Фермеры требуют в целом пересмотреть общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. В частности, они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей гибкости в национальной стратегии на весь период до 2027 года.
Требуют они также субсидировать сельское хозяйство, которое серьезно пострадало из-за роста цен на энергоресурсы, которое вызвала "война на Украине". Но в данном случае рост цен обусловлен санкциями, которыми польское правительство бьет по своим крестьянам.
Аналогичные протесты фермеров проходят в Германии и Франции, Голландии и Болгарии, Бельгии и Румынии.
Экс-президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в ЕС фермеров, назвав их протест следствием "климатической тирании", поскольку фермерам повышают налоги на использование азотных удобрений, без которых ничего путного не вырастишь.
Однако у польских фермеров на первом месте сейчас - требование ограничить импорт из Украины.
"Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому надеемся, что, среди прочего, будут введены квоты, которые действовали до войны. Украинское зерно должно поступать туда, куда оно предназначается, в африканские и азиатские страны, но не в Европу", - говорит Адриан Вавчарник, спикер польского профсоюза фермеров.
В прошлом году после протестов фермеров ЕС и украинские власти уже несколько раз заключали сделки, которые должны были гарантировать, что украинское зерно не будет оседать в соседних странах. Однако на практике все эти договоренности не выполняются.
По итогам нынешних протестов полякам в очередной раз сунут договоренность и обязательства, которым будет грош цена. Слишком уж велик соблазн у спекулянтов купить в два раза дешевле украинскую агропродукцию, чтобы перепродать затем (и отнюдь не в Африку).
Ранее на прошлой неделе Польская национальная ассоциация производителей сахарной свеклы потребовала ввести квоты на украинский сахар, а также заявила, что ее члены присоединятся к протесту фермеров 24 января. В ассоциации утверждают, что в 2022-2023 году поток сахара из Украины возрос в 20 раз, а уже в 2023-2024 – в 35 раз.
Украинский парламентский комитет аграрной политики заявил в ответ, что Украина будет продолжать поставлять сахар в ЕС "для восполнения дефицита" сахара на европейском рынке и даже увеличит площади под сахарную свеклу в начавшемся году.
Французские же фермеры недовольны украинской курятиной, которая стоит вдвое дешевле французской из-за более мягких требований к производству. Они жалуются на несправедливую конкуренцию со стороны иностранных производителей, сообщает французский телеканал TF1.
На прошлой неделе польским фермерам удалось частично добиться выполнения своих требований от ЕС после длительной блокады украинской границы. В частности, им выплатят €230 млн, чтобы возместить убытки, нанесенные экспортом из Украины. В эту помощь включили доплаты для производителей кукурузы, что было одним из требований протестующих.
Однако это капля в море от понесенных убытков, утверждают польские фермеры, требуя ввести квоты или даже эмбарго на украинскую агропродукцию.
Еврокомиссия не желает пойти им на встречу, так как это сократит поступления в бюджет Украины, вынуждая европейских чиновников где-то брать дополнительные средства на увеличение помощи Киеву.
Тем не менее, экспорт из Украины и без того почти вдвое ниже показателей 2021 года: $36 млрд в 2023 году против $68,2 млрд в 2021 году. Однако он идет сейчас преимущественно через западную сухопутную границу на льготных условиях, действующих с 2022 года, разоряя польских, румынских и словацких фермеров.
Руководство ЕС, похоже, готово вообще пожертвовать "евро-крестьянами", как классом, лишь бы только ослабить Россию Украиной.