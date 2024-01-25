https://ukraina.ru/20240125/1052908694.html

В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера

В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера - 25.01.2024 Украина.ру

В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера

В Киеве закрасили муралы, которые нарисовала экс-невеста задержанного Романа Гринкевича Сони Морозюк, пишет "Страна.ua"

2024-01-25T17:48

2024-01-25T17:48

2024-01-25T17:48

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По приказу Подольской районной администрации города Киева коммунальщики полностью закрасили настенную роспись Морозюк на здании, расположенном на Андреевском спуске. На нём была надпись: "Голос страны звучит в Европе".Весной 2023 года невеста Гринкевича разрисовала стену пятиэтажного жилого дома по улице Мечникова. Стену она разукрасила в желтый и голубой цвета, а сверху написала: "Что круче, чем семья в 44 млн?"Недавно этот второй мурал облили красной краской и добавили надпись "Коррупция = поражение", пишет издание.В статье говорится, что в Киевской городской администрации сообщили, будут ли закрашивать второй мурал Морозюк. "Пока идут дискуссии, но, скорее всего, мурал уберут, как и тот, что на Подоле", - сказал источник "Страны.ua".Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. В пресс-службе украинской прокуратуры сообщили, что это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась, что правоохранители, которые проводили задержание, обращались к Гринкевичу на русском языке.После скандала с семьей Гринкевича Морозюк в соцсетях заявила, что разрывает помолвку. Девушка собирается продать кольцо и колье, подаренное им, и передать деньги в ВСУ.В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).

https://ukraina.ru/20240118/1052769641.html

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