В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера - 25.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240125/1052908694.html
В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера
В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера - 25.01.2024 Украина.ру
В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера
В Киеве закрасили муралы, которые нарисовала экс-невеста задержанного Романа Гринкевича Сони Морозюк, пишет "Страна.ua"
2024-01-25T17:48
2024-01-25T17:48
новости
украина
киев
львов
мурал
стена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052908184_94:0:1186:614_1920x0_80_0_0_fe46188d98a1881b31116fda0bd6814c.jpg
По приказу Подольской районной администрации города Киева коммунальщики полностью закрасили настенную роспись Морозюк на здании, расположенном на Андреевском спуске. На нём была надпись: "Голос страны звучит в Европе".Весной 2023 года невеста Гринкевича разрисовала стену пятиэтажного жилого дома по улице Мечникова. Стену она разукрасила в желтый и голубой цвета, а сверху написала: "Что круче, чем семья в 44 млн?"Недавно этот второй мурал облили красной краской и добавили надпись "Коррупция = поражение", пишет издание.В статье говорится, что в Киевской городской администрации сообщили, будут ли закрашивать второй мурал Морозюк. "Пока идут дискуссии, но, скорее всего, мурал уберут, как и тот, что на Подоле", - сказал источник "Страны.ua".Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. В пресс-службе украинской прокуратуры сообщили, что это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась, что правоохранители, которые проводили задержание, обращались к Гринкевичу на русском языке.После скандала с семьей Гринкевича Морозюк в соцсетях заявила, что разрывает помолвку. Девушка собирается продать кольцо и колье, подаренное им, и передать деньги в ВСУ.В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).
https://ukraina.ru/20240118/1052769641.html
украина
киев
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052908184_231:0:1050:614_1920x0_80_0_0_22a800fb2d8204a61e5a2f28dca0538c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, львов, мурал, стена
Новости, Украина, Киев, Львов, мурал, стена

В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера

17:48 25.01.2024
 
Читать в
В Киеве закрасили муралы, которые нарисовала экс-невеста задержанного Романа Гринкевича Сони Морозюк, пишет "Страна.ua"
По приказу Подольской районной администрации города Киева коммунальщики полностью закрасили настенную роспись Морозюк на здании, расположенном на Андреевском спуске. На нём была надпись: "Голос страны звучит в Европе".
Весной 2023 года невеста Гринкевича разрисовала стену пятиэтажного жилого дома по улице Мечникова. Стену она разукрасила в желтый и голубой цвета, а сверху написала: "Что круче, чем семья в 44 млн?"
Недавно этот второй мурал облили красной краской и добавили надпись "Коррупция = поражение", пишет издание.
В статье говорится, что в Киевской городской администрации сообщили, будут ли закрашивать второй мурал Морозюк. "Пока идут дискуссии, но, скорее всего, мурал уберут, как и тот, что на Подоле", - сказал источник "Страны.ua".
Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. В пресс-службе украинской прокуратуры сообщили, что это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась, что правоохранители, которые проводили задержание, обращались к Гринкевичу на русском языке.
После скандала с семьей Гринкевича Морозюк в соцсетях заявила, что разрывает помолвку. Девушка собирается продать кольцо и колье, подаренное им, и передать деньги в ВСУ.
В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).
Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 17:01
Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовьТема украинской коррупции была бы неполной, если бы к ней не добавилась драматичная история любви и ненависти
 
НовостиУкраинаКиевЛьвовмуралстена
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на Украине
18:04Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях
17:48В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера
17:25Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ
17:02Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
16:54"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду
16:48Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа
16:47Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ
16:42Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечно
16:10Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим
15:48Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей
15:45"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией
15:42Украинский МИД протестует против актера Милоша Биковича в сериале HBO
15:28Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич
15:22Евгений Балицкий: Когда Россия выбьет ВСУ из Запорожья, она получит новую "столицу" и заводы
14:50Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию
14:23Гибель украинских пленных. Какими будут политические последствия
14:18Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
14:17Украинский Высоцкий. Ко Дню рождения великого поэта
14:04Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТО
Лента новостейМолния