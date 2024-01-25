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"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду

"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду - 25.01.2024 Украина.ру

"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду

В среду, 24 января, спустя несколько часов после атаки на военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли к месту обмена на границе РФ и Украины, российская делегация запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН

2024-01-25T16:54

2024-01-25T16:54

2024-01-25T16:54

эксклюзив

россия

украина

ил-76

белгородская область

сергей лавров

оон

владимир зеленский

всу

военнопленные

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России скрывать нечего, она готова говорить здесь и сейчасНа тот момент глава МИД РФ Сергей Лавров ещё находился в Нью-Йорке, куда прибыл 22-го числа для участия в мероприятиях по ситуации на Украине и Ближнем Востоке. В самом начале пресс-конференции по итогам своего визита министр поднял тему происшествия в Белгородской области, которую охарактеризовал как террористический акт."Ил-76 выполнял рейс по перевозке из Подмосковья в Белгород 65 военнослужащих ВСУ. Их сопровождали 3 российских офицера и экипаж в составе 6 человек. Все погибли. Украинских военнопленных везли в Белгородскую область, чтобы осуществить обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того чтобы он состоялся, украинская сторона из района Харьковской области зенитными ракетами нанесла удар по этому самолёту. Он стал фатальным", - сказал Лавров.Глава МИД РФ выразил надежду, что Франция, исполняющая в январе роль председателя Совета Безопасности ООН, не последует примеру Великобритании, которая в апреле 2022 года трое суток отказывалось созывать заседание после инсценировки в Буче.Однако Франция отклонила запрос России и назначила заседание на сутки позже. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал такое поведение как злоупотребление Францией своими полномочиями."Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только 25 января в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве). Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества", - написал дипломат в своём Telegram-канале.Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Украина намеренно совершила атаку на Ил-76 и какие цели она преследует, совершая подобные действия и теракты, Лавров сообщил, что российская сторона только получила информацию об авиакатастрофе и сейчас проверяет её."Первые появившиеся сообщения заключались в том, что после того, как самолёт разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила об очередной победе "доблестных" Вооружённых сил Украины. Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена - а официальные лица их военного ведомства не могли не знать о том, что это готовится, - украинская пропаганда сразу же стала "заметать под ковёр" бравурные сообщения о своих победах и пытаться придумать другие объяснения", - добавил глава МИД РФ.В первые минуты после того, как стало известно о крушении военно-транспортного борта, украинские СМИ поспешили объявить об очередной "победе ВСУ". Оперативнее остальных сработала "Украинская правда", выпустившая материал под названием "В Белгородской области упал самолёт Ил-76, в ВСУ заявили, что это их работа", ссылаясь на информацию осведомлённых источников. Хвастались действиями украинских войск и другие СМИ, однако, когда появились сведения о находившихся на борту своих же военнопленных, резко стали подчищать то, что уже написали: от заголовка "Украинской правды" осталось лишь "В Белгородской области упал самолёт Ил-76", у РБК-Украина вместо "Сбитие ИЛ-76 над Белгородом – это работа ВСУ" - источники" стало "Ил-76, который упал под Белгородом, перевозил ракеты для С-300" - источники"."Тенденция очевидна: режим Зеленского раздувает пузырь лжи, чтобы любой ценой уйти от ответственности. Неважно, насколько нелепо это выглядит", - написал по этому поводу Полянский в соцсети XЭкипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии. Как заявило Министерство обороны РФ, радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет, Ил-76 был сбит с применением зенитного ракетного комплекса. Либо американского ЗРК Patriot, либо немецкого ЗРК малой и средней дальности IRIS-T, сообщил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Французский военный источник радиостанции Franceinfo говорит, что это был всё-таки ЗРК Patriot, имевшийся в распоряжении ВСУ.Как раз для того, чтобы прояснить детали произошедшего в Белгородской области, Россия и настаивала на созыве в тот же день заседания Совета Безопасности ООН, где украинская сторона могла бы рассказать, как всё случилось, отметил Лавров.Корреспондент британской корпорации BBC поинтересовалась у министра, какие доказательства Россия планирует представить, что на сбитом самолёте действительно были военнопленные, и не беспокоится ли он, что международное сообщество не поверит."Совершенно не переживаю, что оно может не поверить. Международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", - сказал Лавров.В этом контексте глава МИД РФ напомнил, как Россию обвинили в убийстве мирных жителей в Буче, не предъявив доказательств, как и в случае с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Генерального штаба ВС РФ Сергея Скрипаля, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии."Нас не сильно волнует, верит ли нам международное сообщество (под которым Вы понимаете Запад и прежде всего англосаксов). "Правда глаза колет". Поэтому они всячески уходят от честного разговора и от ответа на прямые вопросы. Спросите у Ваших украинских коллег. Они наверняка уже от "своих" что-то узнали. Я издалека не могу обещать Вам, что украинцы будут признаваться. Но они точно знают, что там были военнослужащие. Верите ли в это Вы? При всём уважении к BBC я не сильно этим озабочен", - заявил Лавров.Украина и Запад заметают следыРоссия была готова сразу же, здесь и сейчас, обсуждать произошедшее, ей скрывать было нечего. Тем временем Украина и её западные покровители изо всех сил пытались скоординировать позиции и тянули время, чтобы понять, в каком свете освещать атаку украинскими военными самолёт с украинскими же военными, которые, попав в российский плен, успели рассказать правду о сложном положении ВСУ и наплевательском отношении командования, а теперь должны были вернуться домой.Западные политики, которые обычно незамедлительно выступают с заявлениями о "недопустимых действиях" России без суда и следствия, и не важно, что на руках нет неопровержимых доказательств, – Россия для них виновна по умолчанию.Здесь же картина иная: 24 января на просьбы прокомментировать атаку на Ил-76 высокопоставленные американские чиновники и руководство международных организаций говорили, что в курсе о факте крушения самолёта, но пока не обладают достаточным количеством информации, чтобы делать какие-либо заявления. Так, в частности, сказали официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста Фатима Сатор, пресс-служба МИДМальты, которая в 2024 году заняла место председателя ОБСЕ.А официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заверила, что организация пытается получить от России дополнительную информацию о произошедшем.На редкость сдержанным оказалось руководство Соединённых Штатов. Представитель Пентагона на просьбу прокомментировать ситуацию ответил, что ему нечего сказать по этой теме, и переадресовал запрос Министерству обороны Украины, а насчёт готовившегося обмена пленными между Москвой и Киеву сказал, что у американского военного ведомства "нет доступа к такого рода информации".В схожем ключе высказался и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, добавив, что США недостаточно осведомлены об обстоятельствах катастрофы, чтобы согласиться с версией РФ или Украины о сбитом Ил-76."С моей стороны было бы безответственно спекулировать, я попросту не готов подтвердить достоверность этих сообщений. Поймите, российская сторона говорит одно, украинская - другое. У нас попросту недостаточно информации для того чтобы комментировать произошедшее", - заявил чиновник администрации.А заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель лишь сказал, что США поддержали бы проведение российскими и украинскими властями собственных расследований, чтобы установить факты произошедшего.Где же былл желание Вашингтона сначала всё достоверно узнать, не скатываясь до спекуляций, и изучить результаты расследования стран, чьи граждане пострадали в катастрофе, например, при крушении малайзийского Boeing-777, сбитого в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года? Всю вину возложили на Россию, несмотря на доказательства причастности к атаке ВСУ.Украинские власти тоже не спешили с заявлениями о ситуации с Ил-76. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал агентству Reuters, что комментарии поступят немного позже, необходимо время, чтобы уточнить все данные.Ближе к вечеру заявление выпустил Генеральный штаб ВСУ, в котором косвенно признал свою ответственность за произошедшее: "Вооружённые силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки [ракет], контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".В отличие от него Министерство обороны Украины отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России, сообщив, что ещё выясняет информацию.Главное управление разведки Министерства обороны Украины также попыталось самоустраниться, заявив, что Россия якобы не оповестила Украину о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода в определённый период времени.Однако Ил-76 выполнял гуманитарную миссию, о чём ВСУ предупредили заранее, и перелёт специально организовали без прикрытия истребителей и средств радиолокационной борьбы, именно поэтому поражение стало возможно.Впрочем, готовящийся обмен ГУР всё же признала, но не без оговорок: "Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны, это произошло в результате поражения российского самолёта Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолёта и в каком количестве".Президент Украины Владимир Зеленский нарушил молчание лишь спустя 14 часов после авиакатастрофы. Он отменил поездку в центральные регионы страны на фоне произошедшего, даже от празднования своего дня рождения отказался."Нужно установить все чёткие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля. Заслушал главкома и Генштаб по применению воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнёров относительно имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале 25 января в 01:19.Публицист Владимир Скачко отмечает, что в этой ситуации Зеленский демонстрирует типичное поведение, свойственное украинскому руководству ещё со времён 2-го президента страны Леонида Кучмы, во время правления которого силами местных военных был сбит российский самолёт авиакомпании "Сибирь", и правительство до последнего отрицало причастность к случившемуся."Однако тогда под давлением неопровержимых доказательств Украина всё-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – всё это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая. Несмотря на то, что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику отрицания очевидного, косвенным подтверждением вины его Офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками", – заявил эксперт.Сейчас Зеленский старается тянуть время, поскольку складывается очень некрасивая ситуация для руководства Украины, считает член Совета Федерации Сергей Цеков."Ситуация однозначно очень плохая для Зеленского и его команды. Они знают, что это они сбили Ил-76. Они очень много уже наговорили об этом на разных уровнях", - сказал сенатор.В случае с украинскими властями предложение провести международное расследованием вовсе не означает желания честно и подробно разобраться в деталях происшествия, чтобы впоследствии виновные понесли наказание. Это, скорее, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Не сдавать же себя с потрохами, особенно когда нужно выбить деньги и оружие из западных стран, которые всё чаще задаются вопросом, на что идут выделенные ими средства."Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", помогут "замотать" в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле в воздухе украинских военнопленных и российского экипажа самолёта, перевозивших их к месту обмена. Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на "дымовую завесу" для сокрытия собственной вины", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Киев постарается привлечь к участию в якобы международном расследовании США и Великобританию, считает Цеков, и Зеленский, вероятно, надеется, что в случае с Ил-76 всё сложится, как с малайзийским Boeing, - "они сбили самолёт, но международное расследование не признало вину Украины"."Слова Зеленского — попытка заболтать этот сюжет, как уже происходило с "обстрелом" Краматорска или событиями в Буче. Тогда все говорили о расследованиях, но ни Запад, ни Украина не занялись ими. Сейчас повторяется то же самое. Очевидно, что произошедшее — провокация или ошибка", - заявил политолог Станислав Ткаченко.По его словам, расследование крушения Ил-76 уже проводит Следственный комитет РФ, и будут ли привлекаться к нему международные эксперты, зависит от решения России, которая уж точно не будет реагировать на заявление президента Украины."Безусловно, в случае если международные эксперты будут привлечены к расследованию крушения, то важно, из какой организации они будут. От этого зависит качество проведения исследования. Тем не менее, механизм таков, что российский Следственный комитет или ФСБ соберут свидетельства, задокументируют их, оцифруют и дадут посмотреть международным экспертам. А они, вероятно, скажут, что не участвовали на этапе сбора информации, поэтому они не могут однозначно её верифицировать. Да и России особо не требуется подтверждения своей версии международными экспертами, хотя дипломаты и могут ввязаться в эту "битву", - добавил Ткаченко.

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эксклюзив, россия, украина, ил-76, белгородская область, сергей лавров, оон, владимир зеленский, всу, военнопленные, министерство обороны украины