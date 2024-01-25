Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим - 25.01.2024 Украина.ру
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Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим
Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим - 25.01.2024 Украина.ру
Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим
Без коллективного подвига советских людей, совершенного в борьбе против фашизма, карта Европы сегодня выглядела бы совершенно иначе. Об этом в открытом письме директору Национального музея сопротивления и прав человека Люксембурга Франку Шредеру напомнил посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов
2024-01-25T16:10
2024-01-25T16:10
новости
люксембург
посол
мид рф
освенцим
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Открытое письмо российский дипломат направил директору люксембургского музея после того, как тот решил отозвать приглашение на церемонию, посвященную годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим.На имя посла 9 января директор музея Шредер совместно с бургомистром города Эш-сюр-Альзет Кристианом Вейсом направили письмо с приглашением принять участие в торжественной церемонии, посвященной освобождению концлагеря Аушвиц. В ответном письме российский посол принял приглашение и сообщил о намерении возложить в соответствии с древней еврейской традицией камень на стеле памяти депортированных из Эш-сюр-Альзет.Однако 22 января посольство получило новое письма, в котором директор Национального музея сопротивления сообщил, что приглашение было направлено по ошибке и предложил "считать его недействительным"."Возникают вопросы. Получается, Вы "по ошибке" пригласили на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, посла страны, армия которой как раз и освободила в январе 1945 года этот концентрационный лагерь, спасая жизни оставшихся в нем мучеников", - отметил Лобанов в открытом ответе, опубликованном в телеграм-канале МИД России.Дипломат высказал предположение, что без коллективного подвига советских людей карта Европы, а может быть и всей планеты, выглядела бы сегодня совершенно иначе и не исключено, что на ней не нашлось бы такого суверенного государства – Великое Герцогство Люксембург.При этом Лобанов усомнился, что директор музея, как человек, знающий историю, самостоятельно принял решение отозвать приглашение на предстоящую торжественную церемонию по случаю освобождения Освенцима."Не берусь судить, какие чувства Вы испытывали, подписывая Ваше второе письмо ко мне, но не могу не сказать, что мне на Вашем месте было бы стыдно", - подытожил Дмитрий Лобанов.Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) 27 января 1945 года освободили советские войска. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
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новости, люксембург, посол, мид рф, освенцим
Новости, Люксембург, посол, МИД РФ, Освенцим

Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим

16:10 25.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюксембург
Люксембург - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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Без коллективного подвига советских людей, совершенного в борьбе против фашизма, карта Европы сегодня выглядела бы совершенно иначе. Об этом в открытом письме директору Национального музея сопротивления и прав человека Люксембурга Франку Шредеру напомнил посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов
Открытое письмо российский дипломат направил директору люксембургского музея после того, как тот решил отозвать приглашение на церемонию, посвященную годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим.
На имя посла 9 января директор музея Шредер совместно с бургомистром города Эш-сюр-Альзет Кристианом Вейсом направили письмо с приглашением принять участие в торжественной церемонии, посвященной освобождению концлагеря Аушвиц. В ответном письме российский посол принял приглашение и сообщил о намерении возложить в соответствии с древней еврейской традицией камень на стеле памяти депортированных из Эш-сюр-Альзет.
Однако 22 января посольство получило новое письма, в котором директор Национального музея сопротивления сообщил, что приглашение было направлено по ошибке и предложил "считать его недействительным".
"Возникают вопросы. Получается, Вы "по ошибке" пригласили на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, посла страны, армия которой как раз и освободила в январе 1945 года этот концентрационный лагерь, спасая жизни оставшихся в нем мучеников", - отметил Лобанов в открытом ответе, опубликованном в телеграм-канале МИД России.
Дипломат высказал предположение, что без коллективного подвига советских людей карта Европы, а может быть и всей планеты, выглядела бы сегодня совершенно иначе и не исключено, что на ней не нашлось бы такого суверенного государства – Великое Герцогство Люксембург.
При этом Лобанов усомнился, что директор музея, как человек, знающий историю, самостоятельно принял решение отозвать приглашение на предстоящую торжественную церемонию по случаю освобождения Освенцима.
"Не берусь судить, какие чувства Вы испытывали, подписывая Ваше второе письмо ко мне, но не могу не сказать, что мне на Вашем месте было бы стыдно", - подытожил Дмитрий Лобанов.
Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) 27 января 1945 года освободили советские войска. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
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