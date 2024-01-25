Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа - 25.01.2024 Украина.ру
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Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа
Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа - 25.01.2024 Украина.ру
Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде
2024-01-25T16:48
2024-01-25T16:48
эксклюзив
украина
словакия
транзит
газ
россия
роберт фицо
денис шмыгаль
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Визиту словацкого премьера предшествовал скандал на тему территориальных уступок. Осталось непонимание у стран-соседей и после переговоров.Так, Фицо заявил, что Украина открыта для транзита российского газа в 2025 году через свою территорию. Нынешний контракт Газпрома истекает в 2024 году.Правительство Украины же опровергло слова словацкого премьера: "Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт".О непростых украино-словацких отношениях, о газе и трудностях перевода – в обзоре соцсетей.Директор Института международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:"За деньги — да": Транзит газа через Украину может быть продолжен и после 2024 года.Воинственные заявления Киева о том, что после истечения контракта с "Газпромом" транзит российского газа в Европу будет остановлен с 1 января 2025 года, оказались не вполне твёрдыми. Украина открыта для того, чтобы разрешить поставки российского газа через территорию страны после 2024 года, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи со своим украинским коллегой Шмыгалем.Это означает, что мы в Словакии сможем продолжить транзит этого газа, что также принесёт пользу Австрии и Италии”, — добавил Фицо.И подчеркнул, что договорённость с Киевом уже есть.Правда, Шмыгаль тут же заявил, что Киев твёрдо намерен разорвать контракт с России и что о продолжении не может быть и речи. Однако украинский кабмин уточнил: зато можно поговорить с каким-нибудь членом ЕС об использовании газотранспортной сети Украины.Иными словами, транзит в его нынешнем виде, скорее всего, будет прекращён. Но если условная Словакия решит взять украинскую трубу в аренду, чтобы и дальше спокойно получать российский газ, то тогда — можно.Премьер Фицо — хороший политик. Несмотря на то, что он против войны на Украине, он смог договориться о подрядах на поставку Киеву строительной техники для строительства укреплений в обмен на отказ Братиславы от противодействия выделению Украине €50 млрд от ЕС.А теперь вот — небезуспешно решает вопрос о дальнейших поставках в Словакию, Италию и Австрию дешёвого трубопроводного газа из России.Остаётся вопрос о месте самой России в этих политических раскладах. Что важнее? Прибыль от газа, который, заботами Фицо, вполне возможно, продолжит идти через Украину в Европу в 2025 году, косвенно финансируя киевский режим? Или логическая, а главное моральная противоречивость такой позиции?Общественный деятель Дмитрий Спивак:Кабмин опровергает слова Фицо и заявляет, что Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. И по версии Кабмина, об этом вчера Шмыгаль сказал Фицо.Однако Кабмин говорит, что Киев "может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети". Зашли с другой стороны…Отдаём ГТС в пользование, и сами, как бы ни при делах. В смысле, транзитом не мы занимаемся.. Красиво… А вообще, возникает вопрос: Что за игры?Политик Олег Царев:На встрече в Ужгороде Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо пришли к соглашению. Словакия поддержит выделение Украине €50 млрд. со стороны ЕС и евроинтеграцию Украины. Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной словацкого оружия и техники.Договорились о том, что словацкая техника будет закуплена для строительства украинской линии обороны. Деньги решили вопрос. Словакию Украина теперь допустит к освоению средств.Фицо был против бесплатных поставок Украине оружия словацкой армии. А хотят покупать у бизнеса за деньги — сколько угодно. То есть по поводу выделения Украине €50 млрд от ЕС теперь возражает лишь Венгрия.Также Словакия никогда не была не против вступления Украины в ЕС. Она категорически против её вступления в НАТО. Поэтому здесь всё по-прежнему.Кстати, Шмыгаль сегодня поставил своеобразный рекорд. Он удержался в кресле премьер-министра Украины 1 420 дней. Больше, чем кто-либо ещё в новейшей украинской истории. Сказать о его премьерстве что-то положительное не могу. Может, это рекорд для Шмыгаля, но для Украины — точно антирекорд.Украинский экономист Алексей Кущ:Похоже моя идея относительно создания в Украине газового хаба имеет место быть.Недавно написал об этом пост в свете завершения в 2024-м году договора на транзит. Кто не читал - рекомендую. Тогда я отметил, что хаб может быть передан под управление австрийских трейдеров, владельцев центрально-европейского хаба в Австрии.Откуда информация о хабе? Премьер-министр Словакии не зря встречался в Ужгороде с нашим премьером Шмыгалем. По итогам встречи, Фицо заявил: "Украина открыта для транзита российского газа после 2024 года, работа над деталями соглашения может быть завершена в ближайшее время".Он также отметил: "Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии. Я верю, что мы сможем завершить работу над деталями этого соглашения в ближайшее время".В каком формате может транзитироваться российский газ? Точно не на основании договоренностей Нафтогаза и Газпрома. Это может быть лишь модель газового хаба под управлением европейских трейдеров, у которых есть контракты с россиянами и которые смогут интегрировать украинский хаб в общеевропейский рынок газа.Политический эксперт Олег Попенко:Детали и выводы после заявления премьер-министра Словакии Фицо о продолжении транзита российского газа через украинскую ГТС."Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - информировала пресс-служба.Однако, отметили в пресс-службе, "Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети".Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".По факту я уверен, несмотря на войну, мы и дальше будем транспортировать российский газ в Европу, но на этот раз у нас не будет прямых контрактов с РФ, а будут договоры с европейскими компаниями, по документам это будет словацкий, австрийский или еще чей-то, например, швейцарский.газ.Поэтому премьер Фицо так резко изменил свою позицию и согласился на украинские политические условия.Украинский журналист Елена Мудра:Об этом должен сказать, в первую очередь, украинский премьер Шмыгаль. И не только сказать, но объяснить необходимость и выгоды для страны от такой договоренности.Потому что получается, что в то время, когда мы требуем от мира отказаться от российской газовой иглы, сами готовы содействовать агрессору пополнять его бюджет. А покупать российский газ – это спонсировать продолжение войны.Однако кризисные коммуникации на уровне власть-общественность не просто не профессиональные или провальные. Власть на них забила.
https://ukraina.ru/20240113/1052670368.html
https://ukraina.ru/20231230/1052508152.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, украина, словакия, транзит, газ, россия, роберт фицо, денис шмыгаль
Эксклюзив, Украина, Словакия, транзит, газ, Россия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль

Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа

16:48 25.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде
Визиту словацкого премьера предшествовал скандал на тему территориальных уступок. Осталось непонимание у стран-соседей и после переговоров.
Так, Фицо заявил, что Украина открыта для транзита российского газа в 2025 году через свою территорию. Нынешний контракт Газпрома истекает в 2024 году.
Правительство Украины же опровергло слова словацкого премьера: "Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт".
О непростых украино-словацких отношениях, о газе и трудностях перевода – в обзоре соцсетей.
Директор Института международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
"За деньги — да": Транзит газа через Украину может быть продолжен и после 2024 года.
Воинственные заявления Киева о том, что после истечения контракта с "Газпромом" транзит российского газа в Европу будет остановлен с 1 января 2025 года, оказались не вполне твёрдыми. Украина открыта для того, чтобы разрешить поставки российского газа через территорию страны после 2024 года, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи со своим украинским коллегой Шмыгалем.
Это означает, что мы в Словакии сможем продолжить транзит этого газа, что также принесёт пользу Австрии и Италии”, — добавил Фицо.
И подчеркнул, что договорённость с Киевом уже есть.
Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород
13 января, 18:00История
"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему УкраинуТоржественный запуск трансконтинентального магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород состоялся 13 января 1984 года во Франции. Его протяжённость составила 4451 км, 1160 из которых прошли по территории Украины. Реализация этого проекта была выгодна и странам Европы, и СССР, но не выгодна США, которые лишались важного потребителя угля
Правда, Шмыгаль тут же заявил, что Киев твёрдо намерен разорвать контракт с России и что о продолжении не может быть и речи. Однако украинский кабмин уточнил: зато можно поговорить с каким-нибудь членом ЕС об использовании газотранспортной сети Украины.
Иными словами, транзит в его нынешнем виде, скорее всего, будет прекращён. Но если условная Словакия решит взять украинскую трубу в аренду, чтобы и дальше спокойно получать российский газ, то тогда — можно.
Премьер Фицо — хороший политик. Несмотря на то, что он против войны на Украине, он смог договориться о подрядах на поставку Киеву строительной техники для строительства укреплений в обмен на отказ Братиславы от противодействия выделению Украине €50 млрд от ЕС.
А теперь вот — небезуспешно решает вопрос о дальнейших поставках в Словакию, Италию и Австрию дешёвого трубопроводного газа из России.
Остаётся вопрос о месте самой России в этих политических раскладах. Что важнее? Прибыль от газа, который, заботами Фицо, вполне возможно, продолжит идти через Украину в Европу в 2025 году, косвенно финансируя киевский режим? Или логическая, а главное моральная противоречивость такой позиции?
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
Кабмин опровергает слова Фицо и заявляет, что Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. И по версии Кабмина, об этом вчера Шмыгаль сказал Фицо.
Однако Кабмин говорит, что Киев "может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети". Зашли с другой стороны…
Отдаём ГТС в пользование, и сами, как бы ни при делах. В смысле, транзитом не мы занимаемся.. Красиво… А вообще, возникает вопрос: Что за игры?
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
30 декабря 2023, 09:59
В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через УкраинуВопрос о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет рассматриваться Москвой с учётом наличия спроса у потребителей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
Политик Олег Царев:
На встрече в Ужгороде Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо пришли к соглашению. Словакия поддержит выделение Украине €50 млрд. со стороны ЕС и евроинтеграцию Украины. Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной словацкого оружия и техники.
Договорились о том, что словацкая техника будет закуплена для строительства украинской линии обороны. Деньги решили вопрос. Словакию Украина теперь допустит к освоению средств.
Фицо был против бесплатных поставок Украине оружия словацкой армии. А хотят покупать у бизнеса за деньги — сколько угодно. То есть по поводу выделения Украине €50 млрд от ЕС теперь возражает лишь Венгрия.
Также Словакия никогда не была не против вступления Украины в ЕС. Она категорически против её вступления в НАТО. Поэтому здесь всё по-прежнему.
Кстати, Шмыгаль сегодня поставил своеобразный рекорд. Он удержался в кресле премьер-министра Украины 1 420 дней. Больше, чем кто-либо ещё в новейшей украинской истории. Сказать о его премьерстве что-то положительное не могу. Может, это рекорд для Шмыгаля, но для Украины — точно антирекорд.
Украинский экономист Алексей Кущ:
Похоже моя идея относительно создания в Украине газового хаба имеет место быть.
Недавно написал об этом пост в свете завершения в 2024-м году договора на транзит. Кто не читал - рекомендую. Тогда я отметил, что хаб может быть передан под управление австрийских трейдеров, владельцев центрально-европейского хаба в Австрии.
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18 декабря 2023, 12:42
Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газаРешение об отмене увеличения тарифов принял парламент Болгарии, сообщает национальное телевидение страны
Откуда информация о хабе? Премьер-министр Словакии не зря встречался в Ужгороде с нашим премьером Шмыгалем. По итогам встречи, Фицо заявил: "Украина открыта для транзита российского газа после 2024 года, работа над деталями соглашения может быть завершена в ближайшее время".
Он также отметил: "Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии. Я верю, что мы сможем завершить работу над деталями этого соглашения в ближайшее время".
В каком формате может транзитироваться российский газ? Точно не на основании договоренностей Нафтогаза и Газпрома. Это может быть лишь модель газового хаба под управлением европейских трейдеров, у которых есть контракты с россиянами и которые смогут интегрировать украинский хаб в общеевропейский рынок газа.
Политический эксперт Олег Попенко:
Детали и выводы после заявления премьер-министра Словакии Фицо о продолжении транзита российского газа через украинскую ГТС.
"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - информировала пресс-служба.
Однако, отметили в пресс-службе, "Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети".
Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
9 ноября 2023, 10:58
Эксперимент с дровами: украинцы получат до 16 тыс. гривен на покупку топливаОб эксперименте по дополнительному обеспечению граждан дровами сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина
По факту я уверен, несмотря на войну, мы и дальше будем транспортировать российский газ в Европу, но на этот раз у нас не будет прямых контрактов с РФ, а будут договоры с европейскими компаниями, по документам это будет словацкий, австрийский или еще чей-то, например, швейцарский.газ.
Поэтому премьер Фицо так резко изменил свою позицию и согласился на украинские политические условия.
Украинский журналист Елена Мудра:
Об этом должен сказать, в первую очередь, украинский премьер Шмыгаль. И не только сказать, но объяснить необходимость и выгоды для страны от такой договоренности.
Потому что получается, что в то время, когда мы требуем от мира отказаться от российской газовой иглы, сами готовы содействовать агрессору пополнять его бюджет. А покупать российский газ – это спонсировать продолжение войны.
Однако кризисные коммуникации на уровне власть-общественность не просто не профессиональные или провальные. Власть на них забила.
 
ЭксклюзивУкраинаСловакиятранзитгазРоссияРоберт ФицоДенис Шмыгаль
 
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