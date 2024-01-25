"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией - 25.01.2024 Украина.ру
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"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией
"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией - 25.01.2024 Украина.ру
"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией
31 января на территории на территории Германии, Польши и Прибалтики начнутся масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"), в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО
2024-01-25T15:45
2024-01-25T15:45
эксклюзив
украина
олаф шольц
франция
нато
швеция
норвегия
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Эти крупнейшие военные маневры с момента окончания Холодной войны являются для мира тревожным сигналом – особенно на фоне целой серии заявлений о предстоящей войне с Россией, которые звучат сейчас в различных странах Евросоюза."Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может быть война", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.Его тут же поддержал главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Бюден, а премьер-министр Ульф Кристерссон оперативно пообещал удвоить расходы на вооружение и сформировать для королевской армии еще как как минимум четыре бригады.Эту милитаристскую эстафету принял глава министерства обороны соседней Норвегии Эйрик Кристофферсен. Он заявил, что у стран НАТО есть "два, может быть, три" года, чтобы подготовиться к коварной атаке Москвы.По словам Кристофферсена, Россия "значительно увеличила военное производство", а также якобы наращивает свои арсеналы с помощью КНДР и Ирана."Мы должны хорошо использовать это время, чтобы укрепить нашу собственную оборону", – сказал норвежский министр, требуя срочно увеличить расходы на национальные вооруженные силы.Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признался, что Североатлантический альянс готовится воевать с Москвой в ближайшие два десятилетия. И призвал гражданское население подготовиться к возможному призыву на военную службу."Мы должны понимать, что наше существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией.Нам нужно быть готовыми по всему спектру. Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", – сказал этот военный чиновник.Министр обороны Германии Борис Писториус тоже заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России. Причем, это произошло вскоре после публикации документов германского военного ведомства, где обсуждался план военных действий против Москвы в 2025 году.При этом, немецкое правительство активно загружает заказами предприятия военно-промышленного комплекса. А сам Писториус – ближайший соратник Олафа Шольца – требует вновь ввести в Германии обязательную воинскую повинность, ликвидированную после поражения Третьего рейха.Начальник британского генштаба Патрик Сандерс тоже призывает готовиться к большой сухопутной войне, "закладывая фундамент для всеобщей мобилизации"."Подготовительные шаги к тому, чтобы наши страны могли, если понадобится, перейти в военный режим, сейчас не только желательны, но и необходимы. Мы не останемся неуязвимыми, и, как предвоенное поколение, мы тоже должны готовиться, и это должно быть делом всей нации.Нам нужна армия, приспособленная к тому, чтобы быстро разрастись, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон, обучить и снарядить армию граждан, которая пойдет следом. Конфликт на Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан на них побеждают", – сказал Сандерс.Эта волна милитаристской истерии местами вызывает в Европе настоящую панику. Социальные службы Швеции зафиксировали множество телефонных вопросов о предстоящей войне, с которыми обращаются напуганные заявлениями своего правительства шведы.Попытки ускоренной милитаризации Германии тоже вызывают эмоциональную общественную реакцию. Оппозиционные политики напоминают о том, что расходы на войну увеличиваются за счет сокращения на социальные нужды, а Североатлантический альянс постоянно выступает поджигателем войны, прикрывая это лицемерными призывами к обороне."Тот, кто является членом НАТО, жертвует социальной защищенностью своего населения, проводя политику массированного увеличения расходов на вооружения. Каждый пятый ребенок в нашей стране сегодня беден, а военный бюджет Германии все растет и растет. Это позор.Разве не НАТО в нарушение международного права вело войну против Югославии, бомбя мирных жителей, телеканалы и китайское посольство в Белграде? Разве не НАТО вело войну в Афганистане в течение 20 лет с гибелью сотен тысяч мирных жителей и военными преступлениями? Разве все это называется обороной?", – заявила депутат бундестага Севим Дагделен.Французские эксперты тоже высмеивают попытки демонизировать Россию, которая якобы собирается напасть на европейские страны – называя такие пропагандистские заявления настоящим безумием."Российская военная теория изменилась в третьем тысячелетии. Россия была страной, население которой росло очень быстро, и которая была готова жертвовать людьми, что она и сделала во время Второй мировой войны. Кстати, она спасла нас, сделав это, хотя это был сталинизм.Теперь российская военная доктрина изменилась. Эта доктрина носит исключительно оборонительный характер. Я надеюсь, что наши лидеры в курсе текущей российской военной доктрины. Она гласит, что в случае угрозы российской территории, российской нации и российскому государству санкционируется нанесение ядерного удара.Поэтому мы противостоим доктрине, которая настолько ясна и очевидно носит оборонительный характер. И когда они говорят, что Россия хочет вторгнуться в Европу, вы задаетесь вопросом, управляют ли вами люди серьезные, которые умеют читать, умеют работать, смотреть на данные и на мировую демографическую статистику, которые могут посмотреть на эволюцию российского населения?Чтобы говорить, что Россия собирается захватить весь мир, нужно быть сумасшедшими", – говорит французский историк и социальный антрополог Эммануэль Тодд.Тем не менее, слова европейских министров и генералов должны восприниматься с максимальной серьезностью. Хотя причины того, что они хором заговорили о предстоящей войне, достаточно очевидны.Западные правительства, прежде всего, хотят оправдать необходимость дальнейших расходов на поддержку украинского правительства, к чему их целенаправленно принуждают из Вашингтона. В этом же заинтересованы военно-промышленные концерты, которые оказывают прямое влияние на ведущих европейских политиков, обеспечивая себе многомиллиардную прибыль.Кроме того, военная истерия открывает возможность подавить внутренние протесты против антисоциальной политики. Потому что фермеров, дальнобойщиков и других недовольных сразу же объявят пятой колонной приготовившейся к атаке Москвы.Ни Шольц, ни Макрон, ни Сунак не имеют сегодня шансов переизбраться, поскольку их рейтинги находятся на нуле. Но в случае военного положения никакие выборы не нужны – как это показывает сегодня миру Зеленский. И это тоже является стимулом для того, чтобы поиграть в войну понарошку.Однако висящее на театральной сцене ружье обязано выстрелить перед занавесом. А постоянное провоцирование войны, которой заняты сегодня европейские лидеры, однажды может привести эту опасную игру к непредсказуемому трагическому финалу.
https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html
https://ukraina.ru/20240124/1052873993.html
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Александр Савко
Александр Савко
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, олаф шольц, франция, нато, швеция, норвегия
Эксклюзив, Украина, Олаф Шольц, Франция, НАТО, Швеция, Норвегия

"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией

15:45 25.01.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP / Sergei Grits
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
31 января на территории на территории Германии, Польши и Прибалтики начнутся масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"), в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО
Эти крупнейшие военные маневры с момента окончания Холодной войны являются для мира тревожным сигналом – особенно на фоне целой серии заявлений о предстоящей войне с Россией, которые звучат сейчас в различных странах Евросоюза.
"Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может быть война", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.
Его тут же поддержал главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Бюден, а премьер-министр Ульф Кристерссон оперативно пообещал удвоить расходы на вооружение и сформировать для королевской армии еще как как минимум четыре бригады.
Эту милитаристскую эстафету принял глава министерства обороны соседней Норвегии Эйрик Кристофферсен. Он заявил, что у стран НАТО есть "два, может быть, три" года, чтобы подготовиться к коварной атаке Москвы.
По словам Кристофферсена, Россия "значительно увеличила военное производство", а также якобы наращивает свои арсеналы с помощью КНДР и Ирана.
"Мы должны хорошо использовать это время, чтобы укрепить нашу собственную оборону", – сказал норвежский министр, требуя срочно увеличить расходы на национальные вооруженные силы.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
14:04
Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТОТурция сняла свои возражения по поводу присоединения Швеции к НАТО. Таким образом, в ближайшее время эта страна станет членом Североатлантического альянса
Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признался, что Североатлантический альянс готовится воевать с Москвой в ближайшие два десятилетия. И призвал гражданское население подготовиться к возможному призыву на военную службу.
"Мы должны понимать, что наше существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией.
Нам нужно быть готовыми по всему спектру. Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", – сказал этот военный чиновник.
Министр обороны Германии Борис Писториус тоже заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России. Причем, это произошло вскоре после публикации документов германского военного ведомства, где обсуждался план военных действий против Москвы в 2025 году.
При этом, немецкое правительство активно загружает заказами предприятия военно-промышленного комплекса. А сам Писториус – ближайший соратник Олафа Шольца – требует вновь ввести в Германии обязательную воинскую повинность, ликвидированную после поражения Третьего рейха.
Начальник британского генштаба Патрик Сандерс тоже призывает готовиться к большой сухопутной войне, "закладывая фундамент для всеобщей мобилизации".
"Подготовительные шаги к тому, чтобы наши страны могли, если понадобится, перейти в военный режим, сейчас не только желательны, но и необходимы. Мы не останемся неуязвимыми, и, как предвоенное поколение, мы тоже должны готовиться, и это должно быть делом всей нации.
Нам нужна армия, приспособленная к тому, чтобы быстро разрастись, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон, обучить и снарядить армию граждан, которая пойдет следом. Конфликт на Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан на них побеждают", – сказал Сандерс.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 15:51
Ложь НАТО во спасение Запада. Россия должна быть готова к оборонеЖелезному канцлеру Отто фон Бисмарку, объединившему в XIX веке Германскую империю, приписывают заявление, что подписанные договора обязательны к выполнению теми сторонами, которые слабее. Россию среди таких он не видел, а вот Запад сегодня видит
Эта волна милитаристской истерии местами вызывает в Европе настоящую панику. Социальные службы Швеции зафиксировали множество телефонных вопросов о предстоящей войне, с которыми обращаются напуганные заявлениями своего правительства шведы.
Попытки ускоренной милитаризации Германии тоже вызывают эмоциональную общественную реакцию. Оппозиционные политики напоминают о том, что расходы на войну увеличиваются за счет сокращения на социальные нужды, а Североатлантический альянс постоянно выступает поджигателем войны, прикрывая это лицемерными призывами к обороне.
"Тот, кто является членом НАТО, жертвует социальной защищенностью своего населения, проводя политику массированного увеличения расходов на вооружения. Каждый пятый ребенок в нашей стране сегодня беден, а военный бюджет Германии все растет и растет. Это позор.
Разве не НАТО в нарушение международного права вело войну против Югославии, бомбя мирных жителей, телеканалы и китайское посольство в Белграде? Разве не НАТО вело войну в Афганистане в течение 20 лет с гибелью сотен тысяч мирных жителей и военными преступлениями? Разве все это называется обороной?", – заявила депутат бундестага Севим Дагделен.
Французские эксперты тоже высмеивают попытки демонизировать Россию, которая якобы собирается напасть на европейские страны – называя такие пропагандистские заявления настоящим безумием.
"Российская военная теория изменилась в третьем тысячелетии. Россия была страной, население которой росло очень быстро, и которая была готова жертвовать людьми, что она и сделала во время Второй мировой войны. Кстати, она спасла нас, сделав это, хотя это был сталинизм.
Теперь российская военная доктрина изменилась. Эта доктрина носит исключительно оборонительный характер. Я надеюсь, что наши лидеры в курсе текущей российской военной доктрины. Она гласит, что в случае угрозы российской территории, российской нации и российскому государству санкционируется нанесение ядерного удара.
Поэтому мы противостоим доктрине, которая настолько ясна и очевидно носит оборонительный характер. И когда они говорят, что Россия хочет вторгнуться в Европу, вы задаетесь вопросом, управляют ли вами люди серьезные, которые умеют читать, умеют работать, смотреть на данные и на мировую демографическую статистику, которые могут посмотреть на эволюцию российского населения?
Чтобы говорить, что Россия собирается захватить весь мир, нужно быть сумасшедшими", – говорит французский историк и социальный антрополог Эммануэль Тодд.
Станислав Крапивник интервью
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Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с РоссиейОсновная проблема ВСУ состоит в том, что мы выбили основной кадровых состав их двух армий, которые они создали за два года. Сейчас они затыкают дыры в обороне людьми, которые в плохой физической форме или ни разу не держали оружия в руках
Тем не менее, слова европейских министров и генералов должны восприниматься с максимальной серьезностью. Хотя причины того, что они хором заговорили о предстоящей войне, достаточно очевидны.
Западные правительства, прежде всего, хотят оправдать необходимость дальнейших расходов на поддержку украинского правительства, к чему их целенаправленно принуждают из Вашингтона.
В этом же заинтересованы военно-промышленные концерты, которые оказывают прямое влияние на ведущих европейских политиков, обеспечивая себе многомиллиардную прибыль.
Кроме того, военная истерия открывает возможность подавить внутренние протесты против антисоциальной политики. Потому что фермеров, дальнобойщиков и других недовольных сразу же объявят пятой колонной приготовившейся к атаке Москвы.
Ни Шольц, ни Макрон, ни Сунак не имеют сегодня шансов переизбраться, поскольку их рейтинги находятся на нуле. Но в случае военного положения никакие выборы не нужны – как это показывает сегодня миру Зеленский. И это тоже является стимулом для того, чтобы поиграть в войну понарошку.
Однако висящее на театральной сцене ружье обязано выстрелить перед занавесом. А постоянное провоцирование войны, которой заняты сегодня европейские лидеры, однажды может привести эту опасную игру к непредсказуемому трагическому финалу.
 
ЭксклюзивУкраинаОлаф ШольцФранцияНАТОШвецияНорвегия
 
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