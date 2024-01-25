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"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией

"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией - 25.01.2024 Украина.ру

"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией

31 января на территории на территории Германии, Польши и Прибалтики начнутся масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"), в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО

2024-01-25T15:45

2024-01-25T15:45

2024-01-25T15:45

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Эти крупнейшие военные маневры с момента окончания Холодной войны являются для мира тревожным сигналом – особенно на фоне целой серии заявлений о предстоящей войне с Россией, которые звучат сейчас в различных странах Евросоюза."Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может быть война", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.Его тут же поддержал главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Бюден, а премьер-министр Ульф Кристерссон оперативно пообещал удвоить расходы на вооружение и сформировать для королевской армии еще как как минимум четыре бригады.Эту милитаристскую эстафету принял глава министерства обороны соседней Норвегии Эйрик Кристофферсен. Он заявил, что у стран НАТО есть "два, может быть, три" года, чтобы подготовиться к коварной атаке Москвы.По словам Кристофферсена, Россия "значительно увеличила военное производство", а также якобы наращивает свои арсеналы с помощью КНДР и Ирана."Мы должны хорошо использовать это время, чтобы укрепить нашу собственную оборону", – сказал норвежский министр, требуя срочно увеличить расходы на национальные вооруженные силы.Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признался, что Североатлантический альянс готовится воевать с Москвой в ближайшие два десятилетия. И призвал гражданское население подготовиться к возможному призыву на военную службу."Мы должны понимать, что наше существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией.Нам нужно быть готовыми по всему спектру. Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", – сказал этот военный чиновник.Министр обороны Германии Борис Писториус тоже заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России. Причем, это произошло вскоре после публикации документов германского военного ведомства, где обсуждался план военных действий против Москвы в 2025 году.При этом, немецкое правительство активно загружает заказами предприятия военно-промышленного комплекса. А сам Писториус – ближайший соратник Олафа Шольца – требует вновь ввести в Германии обязательную воинскую повинность, ликвидированную после поражения Третьего рейха.Начальник британского генштаба Патрик Сандерс тоже призывает готовиться к большой сухопутной войне, "закладывая фундамент для всеобщей мобилизации"."Подготовительные шаги к тому, чтобы наши страны могли, если понадобится, перейти в военный режим, сейчас не только желательны, но и необходимы. Мы не останемся неуязвимыми, и, как предвоенное поколение, мы тоже должны готовиться, и это должно быть делом всей нации.Нам нужна армия, приспособленная к тому, чтобы быстро разрастись, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон, обучить и снарядить армию граждан, которая пойдет следом. Конфликт на Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан на них побеждают", – сказал Сандерс.Эта волна милитаристской истерии местами вызывает в Европе настоящую панику. Социальные службы Швеции зафиксировали множество телефонных вопросов о предстоящей войне, с которыми обращаются напуганные заявлениями своего правительства шведы.Попытки ускоренной милитаризации Германии тоже вызывают эмоциональную общественную реакцию. Оппозиционные политики напоминают о том, что расходы на войну увеличиваются за счет сокращения на социальные нужды, а Североатлантический альянс постоянно выступает поджигателем войны, прикрывая это лицемерными призывами к обороне."Тот, кто является членом НАТО, жертвует социальной защищенностью своего населения, проводя политику массированного увеличения расходов на вооружения. Каждый пятый ребенок в нашей стране сегодня беден, а военный бюджет Германии все растет и растет. Это позор.Разве не НАТО в нарушение международного права вело войну против Югославии, бомбя мирных жителей, телеканалы и китайское посольство в Белграде? Разве не НАТО вело войну в Афганистане в течение 20 лет с гибелью сотен тысяч мирных жителей и военными преступлениями? Разве все это называется обороной?", – заявила депутат бундестага Севим Дагделен.Французские эксперты тоже высмеивают попытки демонизировать Россию, которая якобы собирается напасть на европейские страны – называя такие пропагандистские заявления настоящим безумием."Российская военная теория изменилась в третьем тысячелетии. Россия была страной, население которой росло очень быстро, и которая была готова жертвовать людьми, что она и сделала во время Второй мировой войны. Кстати, она спасла нас, сделав это, хотя это был сталинизм.Теперь российская военная доктрина изменилась. Эта доктрина носит исключительно оборонительный характер. Я надеюсь, что наши лидеры в курсе текущей российской военной доктрины. Она гласит, что в случае угрозы российской территории, российской нации и российскому государству санкционируется нанесение ядерного удара.Поэтому мы противостоим доктрине, которая настолько ясна и очевидно носит оборонительный характер. И когда они говорят, что Россия хочет вторгнуться в Европу, вы задаетесь вопросом, управляют ли вами люди серьезные, которые умеют читать, умеют работать, смотреть на данные и на мировую демографическую статистику, которые могут посмотреть на эволюцию российского населения?Чтобы говорить, что Россия собирается захватить весь мир, нужно быть сумасшедшими", – говорит французский историк и социальный антрополог Эммануэль Тодд.Тем не менее, слова европейских министров и генералов должны восприниматься с максимальной серьезностью. Хотя причины того, что они хором заговорили о предстоящей войне, достаточно очевидны.Западные правительства, прежде всего, хотят оправдать необходимость дальнейших расходов на поддержку украинского правительства, к чему их целенаправленно принуждают из Вашингтона. В этом же заинтересованы военно-промышленные концерты, которые оказывают прямое влияние на ведущих европейских политиков, обеспечивая себе многомиллиардную прибыль.Кроме того, военная истерия открывает возможность подавить внутренние протесты против антисоциальной политики. Потому что фермеров, дальнобойщиков и других недовольных сразу же объявят пятой колонной приготовившейся к атаке Москвы.Ни Шольц, ни Макрон, ни Сунак не имеют сегодня шансов переизбраться, поскольку их рейтинги находятся на нуле. Но в случае военного положения никакие выборы не нужны – как это показывает сегодня миру Зеленский. И это тоже является стимулом для того, чтобы поиграть в войну понарошку.Однако висящее на театральной сцене ружье обязано выстрелить перед занавесом. А постоянное провоцирование войны, которой заняты сегодня европейские лидеры, однажды может привести эту опасную игру к непредсказуемому трагическому финалу.

https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html

https://ukraina.ru/20240124/1052873993.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, олаф шольц, франция, нато, швеция, норвегия