Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию
Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, передает 25 января РИА Новости
"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете.
Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.
Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым для публики.
Игорь Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм, вину он не признал.