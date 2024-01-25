https://ukraina.ru/20240125/1052900387.html

Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию

Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию - 25.01.2024 Украина.ру

Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, передает 25 января РИА Новости

2024-01-25T14:50

2024-01-25T14:50

2024-01-25T14:50

игорь стрелков

новости

днр

экстремизм

колония

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052900808_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_554b3d3f5b063cf9cef8ea1589f5f5e5.jpg

"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете.Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым для публики.Игорь Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм, вину он не признал.

https://ukraina.ru/20231017/1050272156.html

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

игорь стрелков, новости, днр, экстремизм, колония, суд