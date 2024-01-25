Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию - 25.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240125/1052900387.html
Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию
Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию - 25.01.2024 Украина.ру
Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию
Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, передает 25 января РИА Новости
2024-01-25T14:50
2024-01-25T14:50
игорь стрелков
новости
днр
экстремизм
колония
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052900808_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_554b3d3f5b063cf9cef8ea1589f5f5e5.jpg
"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете.Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым для публики.Игорь Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм, вину он не признал.
https://ukraina.ru/20231017/1050272156.html
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052900808_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_fadde4f19beaab9d396ed3befa1ebde6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
игорь стрелков, новости, днр, экстремизм, колония, суд
Игорь Стрелков, Новости, ДНР, экстремизм, колония, Суд

Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию

14:50 25.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОглашение приговора И. Стрелкову (Гиркину)
Оглашение приговора И. Стрелкову (Гиркину) - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, передает 25 января РИА Новости
"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете.
Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.
Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым для публики.
Игорь Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм, вину он не признал.
Пресс-конференция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября 2023, 17:39
Мосгорсуд признал законным продление ареста СтрелковуАпелляционная жалоба Стрелкова не была удовлетворена
 
Игорь СтрелковНовостиДНРэкстремизмколонияСуд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Евгений Балицкий: Когда Россия выбьет ВСУ из Запорожья, она получит новую "столицу", заводы и много рыбы
14:50Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию
14:23Гибель украинских пленных. Какими будут политические последствия
14:18Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
14:17Украинский Высоцкий. Ко Дню рождения великого поэта
14:04Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТО
13:54На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое
13:48Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times
13:41В чём главная проблема Украины и где будет точка капитуляции Киева – Селезнёв
13:32ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк
13:30"Укрпошта" сообщила о техническом сбое
13:14В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работе
13:11Провокации Запада, сигнал Сийярто, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 января
13:02Как Высоцкий помог мне стать коммунистом и журналистом
12:55Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76
12:52СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
12:50Чтобы вернуть наших ребят домой, будем разговаривать хоть с чертом - Картаполов
12:30Украина не готова принять истребители F-16 - Игнат
12:22ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов
12:22Украина — государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делать
Лента новостейМолния