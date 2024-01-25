На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Госслужба Украины по безопасности на транспорте 25 января заявила о техническом сбое, из-за которого временно стали недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" ("Путь").
"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".
Ведомство также отметило, что дополнительно сообщит о восстановлении входа в систему "Шлях", которая позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу.
Как сообщало издание Украина.ру, 25 января о сбое в работе сайта и колл-центра сначала сообщила компания "Нафтогаз". Потом о масштабном техническом сбое в IT-системах сообщила "Укрпочта".