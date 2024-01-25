На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое - 25.01.2024 Украина.ру
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На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое
На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое - 25.01.2024 Украина.ру
На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое
Госслужба Украины по безопасности на транспорте 25 января заявила о техническом сбое, из-за которого временно стали недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" ("Путь").
2024-01-25T13:54
2024-01-25T13:54
новости
украина
система
неполадки
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"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".Ведомство также отметило, что дополнительно сообщит о восстановлении входа в систему "Шлях", которая позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу.Как сообщало издание Украина.ру, 25 января о сбое в работе сайта и колл-центра сначала сообщила компания "Нафтогаз". Потом о масштабном техническом сбое в IT-системах сообщила "Укрпочта".
https://ukraina.ru/20240125/1052898032.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, система, неполадки
Новости, Украина, система, неполадки

На Украине сломалась система для выезда за границу, власти заявили о сбое

13:54 25.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Госслужба Украины по безопасности на транспорте 25 января заявила о техническом сбое, из-за которого временно стали недоступны сайт "Укртрансбезопасность" и система для пересечения границы "Шлях" ("Путь").
"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему. Система возобновит работу в ближайшее время", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".
Ведомство также отметило, что дополнительно сообщит о восстановлении входа в систему "Шлях", которая позволяет мужчинам-водителям легально получить разрешение на поездки за границу.
Как сообщало издание Украина.ру, 25 января о сбое в работе сайта и колл-центра сначала сообщила компания "Нафтогаз". Потом о масштабном техническом сбое в IT-системах сообщила "Укрпочта".
почта украина укрпочта - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
13:30
"Укрпошта" сообщила о техническом сбоеПочта Украины ("Укрпошта") 25 января уведомила своих клиентов о техническом сбое, который произошел в ее IT-cистеме
 
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