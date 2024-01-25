"Укрпошта" сообщила о техническом сбое - 25.01.2024 Украина.ру
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"Укрпошта" сообщила о техническом сбое
"Укрпошта" сообщила о техническом сбое - 25.01.2024 Украина.ру
"Укрпошта" сообщила о техническом сбое
Почта Украины ("Укрпошта") 25 января уведомила своих клиентов о техническом сбое, который произошел в ее IT-cистеме
2024-01-25T13:30
2024-01-25T13:30
новости
укрпочта
неполадки
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"Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - написали представители компании-оператора почтовой связи Украины на своей странице в соцсетях.В сообщении также отмечается, что в настоящее время в отделениях почты есть возможность выдавать посылки и принимать платежи, предоставление других услуг возобновится со временем.Как сообщало издание Украина.ру, ранее днем о сбое в работе сайта и колл-центров сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".
https://ukraina.ru/20240125/1052896961.html
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новости, укрпочта, неполадки
Новости, Укрпочта, неполадки

"Укрпошта" сообщила о техническом сбое

13:30 25.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbikoпочта украина укрпочта
почта украина укрпочта - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbiko
Читать в
Почта Украины ("Укрпошта") 25 января уведомила своих клиентов о техническом сбое, который произошел в ее IT-cистеме
"Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - написали представители компании-оператора почтовой связи Украины на своей странице в соцсетях.
В сообщении также отмечается, что в настоящее время в отделениях почты есть возможность выдавать посылки и принимать платежи, предоставление других услуг возобновится со временем.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее днем о сбое в работе сайта и колл-центров сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
13:14
В "Нафтогаз" сообщили о сбоях в работеВ пресс-службе "Нафтогаза" сообщили о сбое в работе сайта и колл-центров
 
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