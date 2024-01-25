https://ukraina.ru/20240125/1052898032.html

"Укрпошта" сообщила о техническом сбое

"Укрпошта" сообщила о техническом сбое - 25.01.2024 Украина.ру

"Укрпошта" сообщила о техническом сбое

Почта Украины ("Укрпошта") 25 января уведомила своих клиентов о техническом сбое, который произошел в ее IT-cистеме

2024-01-25T13:30

2024-01-25T13:30

2024-01-25T13:30

новости

укрпочта

неполадки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102156/72/1021567245_0:0:1862:1047_1920x0_80_0_0_e901cc17d8174d9fb1f43d198e7c3277.jpg

"Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - написали представители компании-оператора почтовой связи Украины на своей странице в соцсетях.В сообщении также отмечается, что в настоящее время в отделениях почты есть возможность выдавать посылки и принимать платежи, предоставление других услуг возобновится со временем.Как сообщало издание Украина.ру, ранее днем о сбое в работе сайта и колл-центров сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".

https://ukraina.ru/20240125/1052896961.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, укрпочта, неполадки