https://ukraina.ru/20240125/1052894673.html

ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов

ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов - 25.01.2024 Украина.ру

ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов

Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ. Об этом журналистам заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 25 января

2024-01-25T12:22

2024-01-25T12:22

2024-01-25T12:22

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"Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ. Что было дальше вы все прекрасно знаете", - процитировал депутата телеграм-канал "Радио Маяк".Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76. На борту были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.

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