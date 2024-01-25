ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов - 25.01.2024 Украина.ру
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ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов
ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов - 25.01.2024 Украина.ру
ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ. Об этом журналистам заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 25 января
2024-01-25T12:22
2024-01-25T12:22
новости
госдума
самолет
всу
информация
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"Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ. Что было дальше вы все прекрасно знаете", - процитировал депутата телеграм-канал "Радио Маяк".Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76. На борту были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
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новости, госдума, самолет, всу, информация
Новости, Госдума, самолет, ВСУ, информация

ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов

12:22 25.01.2024
 
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Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ. Об этом журналистам заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 25 января
"Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ. Что было дальше вы все прекрасно знаете", - процитировал депутата телеграм-канал "Радио Маяк".
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76. На борту были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 13:19
Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов удивился степени цинизма Вооруженных сил Украины, уничтоживших собственных бойцов в самолете Ил-76
 
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12:55Украинский омбудсмен направит письма в ООН и Красный Крест из-за крушения Ил-76
12:52СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
12:50Чтобы вернуть наших ребят домой, будем разговаривать хоть с чертом - Картаполов
12:30Украина не готова принять истребители F-16 - Игнат
12:22ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - Картаполов
12:22Украина – государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делать
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