https://ukraina.ru/20240125/1052891423.html

Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов

Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов - 25.01.2024 Украина.ру

Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов

Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своём телеграм-канале заявил, что Воздушные силы Украины имеют право уничтожать российские самолеты

2024-01-25T11:53

2024-01-25T11:53

2024-01-25T11:54

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Он добавил, что Воздушные силы "делают все, чтобы заполучить врага как в небе, так и на земле". Также Олещук отметил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уничтожены".Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.

https://ukraina.ru/20240125/1052887735.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, военно-воздушные силы, самолет, ил-76