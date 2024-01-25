Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов - 25.01.2024 Украина.ру
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Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов
Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов - 25.01.2024 Украина.ру
Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов
Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своём телеграм-канале заявил, что Воздушные силы Украины имеют право уничтожать российские самолеты
2024-01-25T11:53
2024-01-25T11:54
новости
украина
вооруженные силы украины
военно-воздушные силы
самолет
ил-76
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Он добавил, что Воздушные силы "делают все, чтобы заполучить врага как в небе, так и на земле". Также Олещук отметил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уничтожены".Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
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новости, украина, вооруженные силы украины, военно-воздушные силы, самолет, ил-76
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, военно-воздушные силы, самолет, Ил-76

Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов

11:53 25.01.2024 (обновлено: 11:54 25.01.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своём телеграм-канале заявил, что Воздушные силы Украины имеют право уничтожать российские самолеты
"Воздушные силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага!" - написал Олещук.
Он добавил, что Воздушные силы "делают все, чтобы заполучить врага как в небе, так и на земле". Также Олещук отметил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уничтожены".
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
08:39
Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал в своем телеграм-канале украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ
 
НовостиУкраинаВооруженные силы Украинывоенно-воздушные силысамолетИл-76
 
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