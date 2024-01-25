https://ukraina.ru/20240125/1052891423.html
Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов
Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов - 25.01.2024 Украина.ру
Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов
Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своём телеграм-канале заявил, что Воздушные силы Украины имеют право уничтожать российские самолеты
2024-01-25T11:53
2024-01-25T11:53
2024-01-25T11:54
новости
украина
вооруженные силы украины
военно-воздушные силы
самолет
ил-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103187/01/1031870101_0:574:4428:3065_1920x0_80_0_0_f94e58b83a57410c33f74d007f49a61d.jpg
Он добавил, что Воздушные силы "делают все, чтобы заполучить врага как в небе, так и на земле". Также Олещук отметил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уничтожены".Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
https://ukraina.ru/20240125/1052887735.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103187/01/1031870101_0:159:4428:3480_1920x0_80_0_0_2485c6e1f8031a6b23ae1fe4afc9b226.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, военно-воздушные силы, самолет, ил-76
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, военно-воздушные силы, самолет, Ил-76
Командующий Воздушными силами Украины о сбитом с ВСУшниками самолете: защищаем граждан от терактов
11:53 25.01.2024 (обновлено: 11:54 25.01.2024)
Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своём телеграм-канале заявил, что Воздушные силы Украины имеют право уничтожать российские самолеты
"Воздушные силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага!" - написал Олещук.
Он добавил, что Воздушные силы "делают все, чтобы заполучить врага как в небе, так и на земле". Также Олещук отметил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уничтожены".
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.