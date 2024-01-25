https://ukraina.ru/20240125/1052890772.html

Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76

Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру

Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области обнаружены оба черных ящика, сообщили 25 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб

2024-01-25T10:53

2024-01-25T10:53

2024-01-25T10:53

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ил-76

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черный ящик

самолет

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Бортовые самописцы находились в хвостовой части самолёта, отметил источник. Найденные чёрные ящики переданы следователям, добавил он.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.

https://ukraina.ru/20240125/1052890600.html

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