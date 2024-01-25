Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
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Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76
Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области обнаружены оба черных ящика, сообщили 25 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
2024-01-25T10:53
2024-01-25T10:53
новости
россия
белгородская область
ил-76
черные ящики
черный ящик
самолет
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Бортовые самописцы находились в хвостовой части самолёта, отметил источник. Найденные чёрные ящики переданы следователям, добавил он.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
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новости, россия, белгородская область, ил-76, черные ящики, черный ящик, самолет
Новости, Россия, Белгородская область, Ил-76, черные ящики, черный ящик, самолет

Обнаружены черные ящики сбитого Ил-76

10:53 25.01.2024
 
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На месте крушения Ил-76 в Белгородской области обнаружены оба черных ящика, сообщили 25 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
"Обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", - сказал собеседник агентства.
Бортовые самописцы находились в хвостовой части самолёта, отметил источник. Найденные чёрные ящики переданы следователям, добавил он.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
10:47
Песков назвал чудовищным убийство Киевом собственных граждан в Ил-76Убийство Киевом своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки, это чудовищный акт. Об этом заявил 25 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
НовостиРоссияБелгородская областьИл-76черные ящикичерный ящиксамолет
 
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