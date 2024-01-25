Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico - 25.01.2024 Украина.ру
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Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico
Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico - 25.01.2024 Украина.ру
Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico
Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила. Об этом сообщает Politico
2024-01-25T09:33
2024-01-25T09:33
мигранты
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По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году.Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения.Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
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мигранты, новости, ес, киев, украина, зарубежье
мигранты, Новости, ЕС, Киев, Украина, Зарубежье

Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico

09:33 25.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила. Об этом сообщает Politico
По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году.

"С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены", - говорится в материале.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения.
Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.
Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
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