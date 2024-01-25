https://ukraina.ru/20240125/1052888722.html
Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico
Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico - 25.01.2024 Украина.ру
Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico
Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила. Об этом сообщает Politico
2024-01-25T09:33
2024-01-25T09:33
2024-01-25T09:33
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По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году.Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения.Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
https://ukraina.ru/20240123/1052847014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мигранты, новости, ес, киев, украина, зарубежье
мигранты, Новости, ЕС, Киев, Украина, Зарубежье
Киев давит на чиновников ЕС для ужесточения миграционных правил - Politico
Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила. Об этом сообщает Politico
По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году.
"С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены", - говорится в материале.
Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения.
Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.
Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.