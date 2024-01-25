"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
После спецоперации меняются некоторые ценности в жизни, материальное уходит на второй план. Я стал больше ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, рассказал военный.
После спецоперации у меня поменялись некоторые ценности в жизни: материальное ушло на второй план. Деньги можно заработать любые, а здоровье не купишь. Я стал ценить самого себя, что у меня на месте руки и ноги, добавил офицер.
"Я видел ребят ампутантов, и они не унывали. Я помню, как приехал в отпуск и понял, что выпал немного из этого привычного когда-то мне стиля жизни. Друзья, которые на гражданке, говорят, что я стал более жизнерадостный", - поделился Фаска.
После опыта СВО я стал больше анализировать и читать больше книжек. Говорят, что изменилось и мое поведение в отношении к подчиненным. Я и раньше к людям относился, как к людям, но сейчас стал лучше их понимать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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