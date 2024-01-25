"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям - 25.01.2024 Украина.ру
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"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям - 25.01.2024 Украина.ру
"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
После спецоперации меняются некоторые ценности в жизни, материальное уходит на второй план. Я стал больше ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-25T04:45
2024-01-25T04:45
новости
россия
вс рф
медики
врач
военные
жизнь
сво
спецоперация
приоритет
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До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, рассказал военный.После спецоперации у меня поменялись некоторые ценности в жизни: материальное ушло на второй план. Деньги можно заработать любые, а здоровье не купишь. Я стал ценить самого себя, что у меня на месте руки и ноги, добавил офицер.После опыта СВО я стал больше анализировать и читать больше книжек. Говорят, что изменилось и мое поведение в отношении к подчиненным. Я и раньше к людям относился, как к людям, но сейчас стал лучше их понимать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, медики, врач, военные, жизнь, сво, спецоперация, приоритет
Новости, Россия, ВС РФ, медики, врач, военные, жизнь, СВО, Спецоперация, приоритет

"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям

04:45 25.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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После спецоперации меняются некоторые ценности в жизни, материальное уходит на второй план. Я стал больше ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, рассказал военный.
После спецоперации у меня поменялись некоторые ценности в жизни: материальное ушло на второй план. Деньги можно заработать любые, а здоровье не купишь. Я стал ценить самого себя, что у меня на месте руки и ноги, добавил офицер.
"Я видел ребят ампутантов, и они не унывали. Я помню, как приехал в отпуск и понял, что выпал немного из этого привычного когда-то мне стиля жизни. Друзья, которые на гражданке, говорят, что я стал более жизнерадостный", - поделился Фаска.
После опыта СВО я стал больше анализировать и читать больше книжек. Говорят, что изменилось и мое поведение в отношении к подчиненным. Я и раньше к людям относился, как к людям, но сейчас стал лучше их понимать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Заголовок открываемого материала
05:00Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
04:45"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
04:39Редкие и важные металлы. Почему "Росатому" передали национализированный Соликамский магниевый завод
04:30"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
04:15"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными
04:14Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с Россией
04:03Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье
04:00"Свяжу, разоружу и обколю седативными": военный медик рассказал, как поступит с пленным солдатом ВСУ
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