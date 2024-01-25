https://ukraina.ru/20240125/1052878717.html

"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям

"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям - 25.01.2024 Украина.ру

"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям

После спецоперации меняются некоторые ценности в жизни, материальное уходит на второй план. Я стал больше ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска

2024-01-25T04:45

2024-01-25T04:45

2024-01-25T04:45

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До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, рассказал военный.После спецоперации у меня поменялись некоторые ценности в жизни: материальное ушло на второй план. Деньги можно заработать любые, а здоровье не купишь. Я стал ценить самого себя, что у меня на месте руки и ноги, добавил офицер.После опыта СВО я стал больше анализировать и читать больше книжек. Говорят, что изменилось и мое поведение в отношении к подчиненным. Я и раньше к людям относился, как к людям, но сейчас стал лучше их понимать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, медики, врач, военные, жизнь, сво, спецоперация, приоритет