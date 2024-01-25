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Редкие и важные металлы. Почему "Росатому" передали национализированный Соликамский магниевый завод

Редкие и важные металлы. Почему "Росатому" передали национализированный Соликамский магниевый завод - 25.01.2024 Украина.ру

Редкие и важные металлы. Почему "Росатому" передали национализированный Соликамский магниевый завод

В понедельник, 22 января, правительство России распорядилось передать госкорпорации "Росатом" 89,5% акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) и входящий в его структуру Ловозерский горно-обогатительный комбинат

2024-01-25T04:39

2024-01-25T04:39

2024-01-25T04:39

эксклюзив

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СМЗ производит магний, тантал, ниобий и титановую губку. Передав акции СМЗ, правительство поставило символическую точку в национализации данного стратегически важного завода, а также консолидации добычи редких и редкоземельных металлов госкорпорацией "Росатом", назначенной ответственной за развитие данного направления.Россия критически зависит от импорта редких (РМ) и редкоземельных металлов (РЗМ) из Китая. С одной стороны, это делает зависимость не столь угрожающей, давая время на её устранение, а с другой — делает процесс импортозамещения более трудным, так как китайское доминирование на рынке редкоземельных металлов является практически нерушимым. В то же время вплоть до начала СВО российские редкие металлы поставлялись в Эстонию, чему стоит уделить отдельное внимание.Редкие и важныеВ группу редкоземельных металлов входят 17 элементов, которые активно используются в машиностроении и микроэлектронике. К редким относятся ещё 60 элементов, включая литий и кобальт.Особенность редкоземельных металлов не столько в их малых запасах, сколько в малой концентрации в земной коре, неравномерном залегании по странам, а также склонности к образованию прочных соединений с другими металлами и минералами.Как следствие, для добычи РЗМ необходимо перелопатить тысячи тонн породы, затратив массу энергии и химикатов для их выделения в виде чистых металлов и других соединений. Поэтому добыча редкозёмов оборачивается большими проблемами для экологии, а сам клуб стран-добытчиков никогда не был большим.В 1986 году на первом месте по добыче РЗМ с более чем двукратным отрывом от СССР находились США, а тройку замыкал Китай. С распадом СССР исчезла и советская редкоземельная промышленность. Одновременно в Китае при поддержке правительства стали активно увеличивать объёмы производства редкоземельных металлов: американским добытчикам становилось всё сложнее конкурировать с дешёвыми китайскими редкозёмами, а возросшее давление со стороны экологов окончательно добило шахту Маунтин-Пасс. Так, уже к середине нулевых мировой рынок редкозёмов оказался под контролем Китая — на него приходится свыше половины добычи данных металлов.Китайская монополия уже не первый год тяготит США — 80 % редкозёмов американский бизнес импортирует из КНР, а возможность контролировать экспорт позволяет не только управлять ценой на редкозёмы, но и при необходимости банкротить китайских конкурентов, демпингуя на рынке. А в 2023 году КНР стала активно вводить ограничения на экспорт РМ и РЗМ в США.В России при потреблении в 1,1 тыс. тонн в стране добывается лишь 150 тонн металлических редкозёмов, а по сравнению с советскими годами добыча данных металлов рухнула в 80 раз. Долгие годы Россия экспортировала редкоземельный концентрат с Соликамского магниевого завода, ввозила продукты его переработки.Национализация Соликамского магниевого заводаВ октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие четырём крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45 %), Петру Кондрашеву (24 %), Тимуру Старостину (25 %) и Игорю Пестрикову (25 %). Акционеры СМЗ с 2019 года вступили в острую фазу корпоративного конфликта. На него обратила внимание антимонопольная служба, а 2020 году заводом заинтересовалась Генпрокуратура.Соликамский магниевый завод является не только старейшим магниевым заводом в мире, но и единственным крупным производителем редкозёмов в России. СМЗ опирается на производственную базу Ловозерского ГОК (Мурманская область).Позиция Генпрокуратуры была предельно простой: предприятие приватизировали незаконно, оно должно вернуться в государственную собственность.Завод понадобился государству из-за желания восстановить утраченное производство редкозёмов, тем более что предприятие производит лишь преимущественно полуфабрикаты — магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты редкоземельных металлов, титан губчатый, хлорид калия. Металлы изготавливались в Эстонии, на предприятии с американским капиталом, а затем продавали в США. СМЗ обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана.В мае 2022 года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций СМЗ в государственную собственность. Летом 2022 года под контроль государства перешёл и Ловозерский ГОК.В отношении экс-директора СМЗ Артура Уртаева возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Один из ключевых акционеров предприятия, Игорь Пестриков, также является фигурантом уголовного дела, связанного с финансовыми операциями на ОАО "СМЗ". Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.19 января 2023 года СМЗ возглавил Руслан Димухамедов — председатель Ассоциации РМ и РЗМ и директор по развитию АО "Атомредметзолото" (дочка "Росатома", отвечающая за добычу полезных ископаемых). 27 января 2023 года Росимущество в исполнение указа президента России передала акции СМЗ госкорпорации "Росатом". 3 февраля на СМЗ в присутствии судебных приставов прошло первое собрание акционеров СМЗ. И вот, 22 января 2024 года, предприятие окончательно вошло в структуру "Росатома".Фактически государство вернуло контроль над единственным предприятием России, производящим редкоземельные металлы, и поручило его развивать корпорации "Росатом", которую с 2021 года назначили ответственной за восстановление редкоземельной промышленности России. В конце 2023 года на СМЗ прошло выездное совещание с участием властей, представителей банков и "Росатома", в ходе которого было объявлено о планах увеличения объёмов производства РМ и РЗМ в 2 раза, а также освоению производства металлического тантала и порошков на для российской электронной промышленности.Восстановление производства редкозёмовВыбор "Росатома" был логичным. Во-первых, его структуры в советские годы добывали редкозёмы. Во-вторых, у "Росатома" есть компетенции по переработке опасных промышленных отходов. В-третьих, "Ростех", который брался за добычу редкозёмов до "Росатома", с задачей не справился.Горнорудный дивизион "Росатома" обеспечивает 100% отечественного производства тантала, ниобия, циркония, неодима, празеодима, лантана, церия, скандия и около 60% потребностей страны в титансодержащих концентратах.К 2030 году правительство хочет увеличить долю России на мировом рынке редкозёмов до 10–12 %. А для этого нужно не только вернуть в государственную собственность Соликамский завод и Ловозерский ГОК, но и создать заново разделительные мощности. Эту задачу поручили компании "Атомредметзолото" (дочерняя структура "Росатома").В России одновременно реализуются шесть проектов по добыче и переработке редкозёмов.Три проекта развиваются бизнесом совместно с "Росатомом", который в 2020 году сменил "Ростех" в качестве исполнителя дорожной карты по добыче редких и редкоземельных металлов.1. В Воскресенске Московской области будут перерабатывать фосфогипс — отходы завода "Воскресенские минеральные удобрения", одного из крупнейших в России производителей фосфорных удобрений. В 2024 года на проектную мощность в 250 тонн редкоземельного концентрата выйдет первая очередь производства, затем объёмы производства планируют удвоить. К 2026 году планируется прекратить захоранивание фосфогипса в отвалах, организовав его 100 %–ную переработку.2. В Томской области на базе Туганского месторождения уже открыто производство циркониевого и ильменитового концентратов. В Туганский ГОК уже вложили свыше 3,8 млрд рублей, а предприятие позволит перерабатывать 575 тыс. тонн рудных песков с перспективой увеличения объёмов переработки до 2,3 млн тонн.3. Топливное подразделение "Росатома" — ТВЭЛ — локализовало в России производства магнитов из редкоземельных металлов для генераторов ветроэнергетических установок. К 2030 году планируют производить 3 тыс. тонн магнитов "неодим-железо-бор", что позволит полностью обеспечить потребности российской промышленности по данному виду продукции.4. Компания "Полярный литий" — "дочка" компаний "Росатом" и "Норникель" — будет разрабатывать Колмозерское месторождение литиевых руд в Мурманской области. Колмозерское месторождение России является крупнейшим и содержит порядка 18,9 % отечественных запасов лития. В свою очередь Иркутская нефтяная компания уже начала осваивать технологию извлечения лития на собственных месторождениях нефти, а "Газпром" — на Ковыктинском месторождении газа. Однако сведений о начале добычи лития на проектах ИНК и "Газпрома" нет. Пока же все 100 % лития Россия импортирует из Южной Америки.5. Компания "Арктический литий" 8 февраля 2023 года получила лицензию на геологоразведку и добычу лития на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области. Добыча на Полмостундровском месторождении и переработка лития на химико-металлургическом заводе (ХМЗ) начнётся уже в этом году в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2023 году объёмы составят до 1 тыс. тонн, а к 2026 году увеличатся до 20 тыс. тонн в эквиваленте карбоната лития.Литию вообще уделяется особое внимание. Компания РЭНЕРА — ещё одна структура "Росатома" — будет производить из лития аккумуляторы на гигафабрике в Калининградской области по технологии южнокорейской компании Enertech, которую в середине 2023 года поглотил "Росатом". К 2025 году "Росатом" планирует начать серийное производство электродвигателей для электромобилей. В следующем году запустят локализованное производство, а в 2025 году начнут серийную сборку с перспективой выхода на 100 тыс. двигателей в год. Этими двигателями и аккумуляторами будут комплектовать электромобили "Атом".Ещё три проекта реализует частный капитал в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, которые предусматривают повышенные гарантии для инвесторов.1. В Красноярском крае к 2024 году наладят производство 5 тонн германия в год, а к 2026 году утроят объёмы его добычи.2. На Зашихинском месторождении в Иркутской области к 2026 году освоят выпуск ниобия, тантала и циркония. Однако сроки разработки месторождения и ГОКа переносятся с 2014 года. Пока актуальный срок — конец 2023 года.3. Освоение Томторского редкометалльного месторождения в Якутии к 2024 году позволит не только отказаться от импорта бразильского феррониобия, который используется в металлургии, но и начать его экспортировать — мировой рынок феррониобия ежегодно растёт на 4–7 %.В целом, у властей — наполеоновские планы в части добычи и производства РМ и РЗМ. Дорожная карта "Технологии новых материалов и веществ", принятая правительством в апреле 2020 года, предполагает увеличение объемов производства редкоземельных металлов к 2030 году до уровня выше 7 тыс. тонн с текущих 2,3 тыс. тонн, а редких металлов — 140 тыс. тонн. При этом достичь этих показателей будет очень непросто в силу специфичности отрасли, а также небольших объёмов внутреннего потребления РМ и РЗМ в России. Поэтому темпы добычи данных металлов будут напрямую зависеть от успехов в развитии отечественной электроники, двигателестроения, а также иных металлоёмких высокотехнологичных промышленных изделий.

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эксклюзив, россия, росатом, соликамск, завод