https://ukraina.ru/20240125/1052846435.html

Всё с собой. 11 вещей, которые обязательно должны быть у бойца на фронте

Всё с собой. 11 вещей, которые обязательно должны быть у бойца на фронте - 25.01.2024 Украина.ру

Всё с собой. 11 вещей, которые обязательно должны быть у бойца на фронте

Донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, воюющий в Донбассе с 2014 года, рассказал изданию Украина.ру, зачем нужны в окопах женские гигиенические прокладки, "кэмелы" и "приблуды"

2024-01-25T05:14

2024-01-25T05:14

2024-01-25T05:14

эксклюзив

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052847138_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_61a6b01ada660278f396732755501e78.jpg

Очевидно, что самой необходимой вещью для любого военного является его личное оружие - автомат либо пистолет. Но что еще нужно брать с собой на войну, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, если, конечно, на войне вообще можно говорить о комфорте?1) БронежилетВойна в Новороссии – это, прежде всего, война артиллерии. Поэтому бойцы чаще всего гибнут не от пуль, а от осколков артиллерийских снарядов. Бронежилет, защищающий жизненно важные органы, может реально спасти жизнь.В 2014 году во времена ополчения бойцы ЛДНР мне говорили, что бронежилетом им служит разгрузка с магазинами от "Калашникова": "мы больше б/к без броника сможем взять и унести. Поэтому его не надеваем".Сейчас вам никто не позволит идти в окопы без бронежилета.2) ШлемОчень важная вещь. Реально спасает жизни. В 2018 году на Авдеевской промке комбат "Пятнашки" Олег "Мамай" Мамиев был на позициях без шлема. Начался бой. Украинцы подняли беспилотник и, заметив Мамая, стали бить в то место, где он находился. Над головой у него что-то взорвалось, "Мамаю" снесло половину черепа. Он умер в госпитале. Шлем мог бы спасти ему жизнь. 3) Разгрузка и сумка для патроновМатюшин: "Обычно на бойце разгрузка для 8 магазинов к "Калашу". Некоторые называют магазины "рожками", но старые бойцы, услышав такое название, смеются и поясняют: рожки бывают только вместе с мороженным. Правильно – магазин. Обычно боец, уходя на боевое задание, берет с собой цинк патронов. В нем 1080 патронов. Из них 240 в восьми магазинах. Остальное кладутся в специальную сумку, которую берут с собой".4) РюкзакМатюшин: "Нужен большой, вместительный рюкзак. Уйдя на позиции, вы не сможете вернуться за нужной вам вещью, поэтому нужно все брать с собой и сразу. В рюкзаке вы возьмете с собой одежду, инструменты, аптечку, гранаты, сухпайки, и всё, что угодно".5) 4 гранатыМатюшин: "Это две гранаты РГД-5. Они используются в наступлении. И еще две эфки – Ф-1. Лимонки. Их применяют в обороне. Осколки разлетаются в радиусе 300 метров. Кинул – и сразу спрятался".6) Сухой паёк и аптечкаМатюшин: "Голодный боец – плохой боец. Это аксиома. Но и чересчур наевшийся – тоже плохо, так как его клонит в сон.Если вы в наступлении, то в рюкзаке у вас сухой паек. В нем есть все, что надо: и каша с тушенкой, и колбаса, и печенье, и сладкое. Готовить не надо. Надо просто разогреть на сухом спирту.В обороне, как правило, вы питаетесь не сухим пайком. Вам выдают тушенку, крупы, овощи. Пищу вы можете готовить на костре".Что касается индивидуальной аптечки, то это, как правило, жгуты, обезболивающие, лекарства от температуры, бинты, йод, перекись водорода, таблетки для обеззараживания воды".7) "Кэмел"Матюшин: "Так бойцы называют резиновую емкость на три литра, похожую на грелку. Он обычно хранится в одном из отделений рюкзака – тот, который ближе к спине. От него идет наружу резиновая или пластиковая трубочка с краником, она выходит на лямку рюкзака. В "кэмеле" обычно носят воду. Жажда – страшная вещь, особенно в бою. Лучше, чтобы горло не пересыхало.Но есть и один лайфхак, которые придумали бойцы еще со времен ополчения. Он называется "березовуха". Помните, во время Великой Отечественной старшины перед боем предлагали бойцам выпить спирту, чтоб погасить страх и волнение, повысить, так сказать, настроение перед боем?Точно так же – и на нашей войне. Бойцы приспособились мешать березовый сок со спиртом. Его заливают в "кэмел" – и в бой. По своему опыту знаю: очень помогает в бою. Естественно, "березовухой" никто не злоупотребляет".8) "Приблуды"Матюшин: "Это сленговое выражение, которое означает разного рода нужные в бою и в окопе вещи. Они прицепляются либо к бронику, либо к лямкам рюкзака, либо висят на отдельном ремне.Например, если во время наступления бойца рядом ранило, и он не может самостоятельно передвигаться, то его можно оттянуть назад с помощью одной из "приблуд". У него на бронике есть "карабин" (альпинистское приспособление), и у меня. Я протягиваю трос через его и мой карабины, завязываю узлом и тяну раненого в тыл".9) ИнструментыОбязательно с собой в рюкзаке нужно иметь несколько небольших инструментов.Матюшин: "Это и плоскогубцы, и кусачки, чтобы в случае надобности перерезать колючую проволоку или кабель. Нужен и ножик складной, чтобы открыть консервы или тушенку. Ножницы. Кто-то носит шило".10) ОбувьМатюшин: "Сейчас все чаще из-за плохих погодных условий наши носят рыбацкие сапоги с теплыми вставками. Кстати, очень активно в них используются женские гигиенические прокладки – на максимально большое количество капель. Если нога потеет, то всю влагу в сапоги впитывают в себя прокладки".11) Запасная формаВ рюкзаке должен быть чистый и сухой комплект одежды: штаны, куртка, футболка, а также кепка, или панама, балаклава, зимой – масхалат, возможно, теплые штаны на подтяжках.Матюшин: "Боец находится продолжительное время на передовой. С весны до поздней осени его окоп заливает дождь, кругом грязь, пыль, дым и прочие природные и неприродные моменты. Плюс пот, кровь и другие естественные выделения, которые не очень, как вы понимаете, приятно пахнут.Постираться и помыться можно не часто – особенно зимой. Чтобы не было вшей, чесотки и прочих неприятных моментов, должны быть вещи, в которые можно переодеться. Да и просто переодеться, если твоя одежда промокла или испачкалась.Форму тоже надо подбирать правильно. Если ты воюешь на запорожском направлении летом, то у тебя должна быть желтоватая форма, чтобы она сливалась с желтым цветом полей. А если воюешь под Сватово и Кременной, где леса, то цвет формы у тебя должен быть "Мох".

https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html

https://ukraina.ru/20240118/1052766808.html

https://ukraina.ru/20240117/1052728860.html

https://ukraina.ru/20240124/1052850318.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация