https://ukraina.ru/20240124/1052883051.html

Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января

Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января - 24.01.2024 Украина.ру

Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января

Новые подробности катастрофы Ил-76 на Белогородчине; визит премьер-министра Словакии на Закарпатье; перспективы военной помощи Украине

2024-01-24T18:04

2024-01-24T18:04

2024-01-24T18:10

эксклюзив

хроники

самолет

украина

алексей гончаренко

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военнопленные

словакия

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Крушение Ил-76, гибель военнопленныхМинобороны России опубликовало подробности о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. На борту самолета находились украинские военнопленные, российское военное ведомство назвало произошедшее терактом."Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - сказано в релизе.Минобороны подтверждает гибель 65-ти украинских военнопленных, троих сопровождающих их российских военнослужащих и экипажа самолета.Украинское командование знало то том, что в самолете пленные: это было согласовано, а борт уже ранее осуществлял такие рейсы.Главред Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала списки погибших пленных: информацию о некоторых из них можно найти в открытых источниках. Среди погибших военнослужащих: пограничники, попавшие в плен в начале конфликта на острове Змеиный, десантники, бойцы полка "Азов"*, мобилизованные. Многие оказались в плену еще в начале конфликта.Избежать жертв среди гражданского населения удалось благодаря мастерству пилотов. В комментарии РИА Новости житель села Яблонева Корочанского района Белгородской области, в небе над которым был подбит самолет, настоятель местного храма Георгий Боровиков рассказал, что самолет в последние секунды ушел в сторону от домов – в поле."Храм при падении самолета никак не пострадал. В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести", - рассказал он журналистам.В эфире телеканала "Вместе-РФ" сенатор Виктор Бондарев объяснил, что экипж Ил-76 не использовал тепловые ловушки для предотвращения ракетного удара, поскольку летел над российской территорией."Он шел над нашей территорией. Выполнял полет на свой аэродром со своего аэродрома. Пилоты действовали, как написано в инструкции", - сказал он.Как и сообщил утром председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, запланированный обмен пленными не состоялся.Этот факт подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины:"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - заявил в эфире "Радио Свобода"** представитель ГУР Андрей Юсов.Информацию о гибели военнопленных украинская сторона до сих пор не комментировала. В частности, советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк на вопрос журналистов издания Reuters ответил, что информация будет позже, а пока только проверяется.Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник в своих соцсетях повторил одну из версий украинских СМИ: по его словам, самолет перевозил не пленных, а ракеты С-300, призвав свою аудиторию не верить "сказочкам путинских террористов".Уже вечером Генштаб ВСУ опубликовал официальное заявление, в котором сказано: "С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".Погибшие пленные в документе не упомянуты. В украинском медиапространстве на теме крушения Ил-76 вспыхнул скандал. В то время как официальные инстанции молчат, а государственные СМИ ("Украинская правда", "РБК-Украина", УНИАН и другие) редактируют свои первоначальные материалы, в которых назвали падение самолета "работой ВСУ", депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко***, разразился проклятиями в адрес Минобороны, СМИ и чиновников:"Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все, что угодно, рассказывать, какие вы хорошие, и так далее. Можете даже Партию Регионов вспомнить. Но того, что это ТОТАЛЬНЫЙ [катастрофа], и что все сидят и молчат, и что мы – в [неутешительной ситуации], это не изменит.Что министр обороны пропал. Что ОП пропали. Что все, […], засунули языки в […] и сидят, и молчат, и просто смотрят, и ждут, на кого бы все свалить.Ви, такие, […] все святые. Но забываете, что есть люди. Что люди гибнут", - написал он в своем телеграм-канале.Не менее грубо ответил Гончаренко*** известный украинский националист Евгений Карась: он пригрозил расправой украинским политикам, пообещав "ответить на суде и ни о чем не жалеть".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшую трагедию "финалом американского триллера":"Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. Что симптоматично - и Оскар у украинского Мефистофеля тоже не за свои заслуги.Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина"", - написала она.Друзья и финансирование УкраиныВ среду, 24 января, в Ужгород, Закарпатскую область, приехал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По информации его украинского коллеги, Дениса Шмыгаля, министры подписали совместное заявление.Шмыгаль заявляет, что в этом документе Словакия заверила Украину в своем уважении к территориальной целостности Украины, выразила поддержку "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, отметила важность своего участия в восстановлении Украины и развития военно-технического сотрудничества.Главы правительств договорились, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, который также поможет со строительством оборонительных рубежей, также сообщает украинский премьер.Офис Фицо заявлений пока не делал.В то же время в украинских СМИ пишут, что в США приняли решение о выделении Украине 11,8 миллиардов долларов.В публикациях журналисты ссылаются на министра финансов США Джанет Йеллен, сделанное в разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем."Йеллен заявила, что в рамках зависших средств 11,8 миллиардов предусмотрено для экономической помощи Киеву. Она подчеркнула важность того, чтобы Конгресс принял меры по финансовой поддержке Украины как можно быстрее, - пишет в свою очередь Reuters.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее в интервью немецкому Bild отметил, что оборонная промышленность западных стран, помогающих Киеву, "не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", западное военное производство "не удовлетворяет ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".Кулеба заверил, что в Киеве ценят все, что получают в виде помощи, но "масштабы войны требуют большего".*Запрещенная террористическая организация**СМИ-иноагент***Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240124/1052878072.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, самолет, украина, алексей гончаренко, пленные, военнопленные, словакия