Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января - 24.01.2024 Украина.ру
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Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января
Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января - 24.01.2024 Украина.ру
Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января
Новые подробности катастрофы Ил-76 на Белогородчине; визит премьер-министра Словакии на Закарпатье; перспективы военной помощи Украине
2024-01-24T18:04
2024-01-24T18:10
эксклюзив
хроники
самолет
украина
алексей гончаренко
пленные
военнопленные
словакия
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Крушение Ил-76, гибель военнопленныхМинобороны России опубликовало подробности о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. На борту самолета находились украинские военнопленные, российское военное ведомство назвало произошедшее терактом."Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - сказано в релизе.Минобороны подтверждает гибель 65-ти украинских военнопленных, троих сопровождающих их российских военнослужащих и экипажа самолета.Украинское командование знало то том, что в самолете пленные: это было согласовано, а борт уже ранее осуществлял такие рейсы.Главред Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала списки погибших пленных: информацию о некоторых из них можно найти в открытых источниках. Среди погибших военнослужащих: пограничники, попавшие в плен в начале конфликта на острове Змеиный, десантники, бойцы полка "Азов"*, мобилизованные. Многие оказались в плену еще в начале конфликта.Избежать жертв среди гражданского населения удалось благодаря мастерству пилотов. В комментарии РИА Новости житель села Яблонева Корочанского района Белгородской области, в небе над которым был подбит самолет, настоятель местного храма Георгий Боровиков рассказал, что самолет в последние секунды ушел в сторону от домов – в поле."Храм при падении самолета никак не пострадал. В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести", - рассказал он журналистам.В эфире телеканала "Вместе-РФ" сенатор Виктор Бондарев объяснил, что экипж Ил-76 не использовал тепловые ловушки для предотвращения ракетного удара, поскольку летел над российской территорией."Он шел над нашей территорией. Выполнял полет на свой аэродром со своего аэродрома. Пилоты действовали, как написано в инструкции", - сказал он.Как и сообщил утром председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, запланированный обмен пленными не состоялся.Этот факт подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины:"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - заявил в эфире "Радио Свобода"** представитель ГУР Андрей Юсов.Информацию о гибели военнопленных украинская сторона до сих пор не комментировала. В частности, советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк на вопрос журналистов издания Reuters ответил, что информация будет позже, а пока только проверяется.Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник в своих соцсетях повторил одну из версий украинских СМИ: по его словам, самолет перевозил не пленных, а ракеты С-300, призвав свою аудиторию не верить "сказочкам путинских террористов".Уже вечером Генштаб ВСУ опубликовал официальное заявление, в котором сказано: "С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".Погибшие пленные в документе не упомянуты. В украинском медиапространстве на теме крушения Ил-76 вспыхнул скандал. В то время как официальные инстанции молчат, а государственные СМИ ("Украинская правда", "РБК-Украина", УНИАН и другие) редактируют свои первоначальные материалы, в которых назвали падение самолета "работой ВСУ", депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко***, разразился проклятиями в адрес Минобороны, СМИ и чиновников:"Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все, что угодно, рассказывать, какие вы хорошие, и так далее. Можете даже Партию Регионов вспомнить. Но того, что это ТОТАЛЬНЫЙ [катастрофа], и что все сидят и молчат, и что мы – в [неутешительной ситуации], это не изменит.Что министр обороны пропал. Что ОП пропали. Что все, […], засунули языки в […] и сидят, и молчат, и просто смотрят, и ждут, на кого бы все свалить.Ви, такие, […] все святые. Но забываете, что есть люди. Что люди гибнут", - написал он в своем телеграм-канале.Не менее грубо ответил Гончаренко*** известный украинский националист Евгений Карась: он пригрозил расправой украинским политикам, пообещав "ответить на суде и ни о чем не жалеть".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшую трагедию "финалом американского триллера":"Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. Что симптоматично - и Оскар у украинского Мефистофеля тоже не за свои заслуги.Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина"", - написала она.Друзья и финансирование УкраиныВ среду, 24 января, в Ужгород, Закарпатскую область, приехал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По информации его украинского коллеги, Дениса Шмыгаля, министры подписали совместное заявление.Шмыгаль заявляет, что в этом документе Словакия заверила Украину в своем уважении к территориальной целостности Украины, выразила поддержку "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, отметила важность своего участия в восстановлении Украины и развития военно-технического сотрудничества.Главы правительств договорились, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, который также поможет со строительством оборонительных рубежей, также сообщает украинский премьер.Офис Фицо заявлений пока не делал.В то же время в украинских СМИ пишут, что в США приняли решение о выделении Украине 11,8 миллиардов долларов.В публикациях журналисты ссылаются на министра финансов США Джанет Йеллен, сделанное в разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем."Йеллен заявила, что в рамках зависших средств 11,8 миллиардов предусмотрено для экономической помощи Киеву. Она подчеркнула важность того, чтобы Конгресс принял меры по финансовой поддержке Украины как можно быстрее, - пишет в свою очередь Reuters.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее в интервью немецкому Bild отметил, что оборонная промышленность западных стран, помогающих Киеву, "не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", западное военное производство "не удовлетворяет ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".Кулеба заверил, что в Киеве ценят все, что получают в виде помощи, но "масштабы войны требуют большего".*Запрещенная террористическая организация**СМИ-иноагент***Признан в РФ террористом и экстремистом
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, самолет, украина, алексей гончаренко, пленные, военнопленные, словакия
Эксклюзив, Хроники, самолет, Украина, Алексей Гончаренко, Пленные, военнопленные, Словакия

Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января

18:04 24.01.2024 (обновлено: 18:10 24.01.2024)
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новые подробности катастрофы Ил-76 на Белогородчине; визит премьер-министра Словакии на Закарпатье; перспективы военной помощи Украине
Крушение Ил-76, гибель военнопленных
Минобороны России опубликовало подробности о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. На борту самолета находились украинские военнопленные, российское военное ведомство назвало произошедшее терактом.
"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - сказано в релизе.
Минобороны подтверждает гибель 65-ти украинских военнопленных, троих сопровождающих их российских военнослужащих и экипажа самолета.
Украинское командование знало то том, что в самолете пленные: это было согласовано, а борт уже ранее осуществлял такие рейсы.
Главред Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала списки погибших пленных: информацию о некоторых из них можно найти в открытых источниках. Среди погибших военнослужащих: пограничники, попавшие в плен в начале конфликта на острове Змеиный, десантники, бойцы полка "Азов"*, мобилизованные. Многие оказались в плену еще в начале конфликта.
Избежать жертв среди гражданского населения удалось благодаря мастерству пилотов. В комментарии РИА Новости житель села Яблонева Корочанского района Белгородской области, в небе над которым был подбит самолет, настоятель местного храма Георгий Боровиков рассказал, что самолет в последние секунды ушел в сторону от домов – в поле.
"Храм при падении самолета никак не пострадал. В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести", - рассказал он журналистам.
В эфире телеканала "Вместе-РФ" сенатор Виктор Бондарев объяснил, что экипж Ил-76 не использовал тепловые ловушки для предотвращения ракетного удара, поскольку летел над российской территорией.
"Он шел над нашей территорией. Выполнял полет на свой аэродром со своего аэродрома. Пилоты действовали, как написано в инструкции", - сказал он.
Как и сообщил утром председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, запланированный обмен пленными не состоялся.
Этот факт подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины:
"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - заявил в эфире "Радио Свобода"** представитель ГУР Андрей Юсов.
Информацию о гибели военнопленных украинская сторона до сих пор не комментировала. В частности, советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк на вопрос журналистов издания Reuters ответил, что информация будет позже, а пока только проверяется.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
16:46
Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертовВ среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76
Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник в своих соцсетях повторил одну из версий украинских СМИ: по его словам, самолет перевозил не пленных, а ракеты С-300, призвав свою аудиторию не верить "сказочкам путинских террористов".
Уже вечером Генштаб ВСУ опубликовал официальное заявление, в котором сказано:
"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".
Погибшие пленные в документе не упомянуты.
В украинском медиапространстве на теме крушения Ил-76 вспыхнул скандал. В то время как официальные инстанции молчат, а государственные СМИ ("Украинская правда", "РБК-Украина", УНИАН и другие) редактируют свои первоначальные материалы, в которых назвали падение самолета "работой ВСУ", депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко***, разразился проклятиями в адрес Минобороны, СМИ и чиновников:
"Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все, что угодно, рассказывать, какие вы хорошие, и так далее. Можете даже Партию Регионов вспомнить. Но того, что это ТОТАЛЬНЫЙ [катастрофа], и что все сидят и молчат, и что мы – в [неутешительной ситуации], это не изменит.
Что министр обороны пропал. Что ОП пропали. Что все, […], засунули языки в […] и сидят, и молчат, и просто смотрят, и ждут, на кого бы все свалить.
Ви, такие, […] все святые. Но забываете, что есть люди. Что люди гибнут", - написал он в своем телеграм-канале.
Не менее грубо ответил Гончаренко*** известный украинский националист Евгений Карась: он пригрозил расправой украинским политикам, пообещав "ответить на суде и ни о чем не жалеть".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшую трагедию "финалом американского триллера":
"Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. Что симптоматично - и Оскар у украинского Мефистофеля тоже не за свои заслуги.
Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина"", - написала она.
Друзья и финансирование Украины
В среду, 24 января, в Ужгород, Закарпатскую область, приехал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По информации его украинского коллеги, Дениса Шмыгаля, министры подписали совместное заявление.
Шмыгаль заявляет, что в этом документе Словакия заверила Украину в своем уважении к территориальной целостности Украины, выразила поддержку "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, отметила важность своего участия в восстановлении Украины и развития военно-технического сотрудничества.
Главы правительств договорились, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, который также поможет со строительством оборонительных рубежей, также сообщает украинский премьер.
Офис Фицо заявлений пока не делал.
В то же время в украинских СМИ пишут, что в США приняли решение о выделении Украине 11,8 миллиардов долларов.
В публикациях журналисты ссылаются на министра финансов США Джанет Йеллен, сделанное в разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
"Йеллен заявила, что в рамках зависших средств 11,8 миллиардов предусмотрено для экономической помощи Киеву. Она подчеркнула важность того, чтобы Конгресс принял меры по финансовой поддержке Украины как можно быстрее, - пишет в свою очередь Reuters.
16:34
Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИУкраинская сторона подтвердила, что 24 января готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил СМИ представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее в интервью немецкому Bild отметил, что оборонная промышленность западных стран, помогающих Киеву, "не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", западное военное производство "не удовлетворяет ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".
Кулеба заверил, что в Киеве ценят все, что получают в виде помощи, но "масштабы войны требуют большего".
*Запрещенная террористическая организация
**СМИ-иноагент
***Признан в РФ террористом и экстремистом
 
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18:04Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 января
17:47Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ
17:38Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео
17:24Захарова сравнила Зеленского с наркобароном, который убивает своих
17:13Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters
17:09Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-Гэмпшире
16:46Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов
16:34Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ
16:33Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76
16:18В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
16:08Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
16:07Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
16:00В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
16:00"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны
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