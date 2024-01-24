https://ukraina.ru/20240124/1052882506.html

Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ

Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ - 24.01.2024 Украина.ру

Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ

Делегации России вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение, сообщили 24 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей делегации

2024-01-24T17:47

2024-01-24T17:47

2024-01-24T17:47

новости

россия

белгородская область

ил-76

военнопленные

всу

крушение

обсе

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24 января на площадке Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене делегация РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями вынесет вопрос крушения Ил-76 с украинскими военнопленными.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режим

https://ukraina.ru/20240124/1052881390.html

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новости, россия, белгородская область, ил-76, военнопленные, всу, крушение, обсе