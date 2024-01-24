https://ukraina.ru/20240124/1052882506.html
Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ
Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ - 24.01.2024 Украина.ру
Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ
Делегации России вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение, сообщили 24 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей делегации
2024-01-24T17:47
2024-01-24T17:47
2024-01-24T17:47
новости
россия
белгородская область
ил-76
военнопленные
всу
крушение
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041061950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f451f8cbb9be33b11825215d9f9995.jpg
24 января на площадке Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене делегация РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями вынесет вопрос крушения Ил-76 с украинскими военнопленными.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режим
https://ukraina.ru/20240124/1052881390.html
россия
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041061950_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_dc88d05ce5e064764baf688da44c3a99.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, ил-76, военнопленные, всу, крушение, обсе
Новости, Россия, Белгородская область, Ил-76, военнопленные, ВСУ, крушение, ОБСЕ
Делегация РФ вынесет крушение Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ
Делегации России вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение, сообщили 24 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей делегации
24 января на площадке Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене делегация РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями вынесет вопрос крушения Ил-76 с украинскими военнопленными.
"Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке ФСОБ сегодня", - сказал представитель делегации.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режим