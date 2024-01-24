https://ukraina.ru/20240124/1052881390.html

Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео

Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео - 24.01.2024 Украина.ру

Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео

На месте крушения Ил-76 видны множества тел погибших. Видео с места происшествия опубликовали авторы телеграм-канал Readovka

2024-01-24T17:38

2024-01-24T17:38

2024-01-24T17:38

новости

россия

белгородская область

ил-76

крушение

всу

военнопленные

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Авторы видео показали место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. На кадрах видно, что в поле повсюду разбросаны тела погибших, обломки самолета. "Вопреки заявлениям украинской пропаганды о том, что якобы на первых фото с места трагедии нет тел погибших, на кадрах отчетливо видно, что собирать всех убитых придется долго", - говорится в публикации.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режим

https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

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новости, россия, белгородская область, ил-76, крушение, всу, военнопленные