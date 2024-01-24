https://ukraina.ru/20240124/1052881390.html
Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео
Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео - 24.01.2024 Украина.ру
Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео
На месте крушения Ил-76 видны множества тел погибших. Видео с места происшествия опубликовали авторы телеграм-канал Readovka
2024-01-24T17:38
2024-01-24T17:38
2024-01-24T17:38
новости
россия
белгородская область
ил-76
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всу
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Авторы видео показали место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. На кадрах видно, что в поле повсюду разбросаны тела погибших, обломки самолета. "Вопреки заявлениям украинской пропаганды о том, что якобы на первых фото с места трагедии нет тел погибших, на кадрах отчетливо видно, что собирать всех убитых придется долго", - говорится в публикации.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режим
https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html
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новости, россия, белгородская область, ил-76, крушение, всу, военнопленные
Новости, Россия, Белгородская область, Ил-76, крушение, ВСУ, военнопленные
Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео
На месте крушения Ил-76 видны множества тел погибших. Видео с места происшествия опубликовали авторы телеграм-канал Readovka
"Снег на поле в Белгородской области, где рухнул Ил-76, завален обломками и залит кровью", - подписали
видео авторы.
Авторы видео
показали место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. На кадрах видно, что в поле повсюду разбросаны тела погибших, обломки самолета.
"Вопреки заявлениям украинской пропаганды о том, что якобы на первых фото с места трагедии нет тел погибших, на кадрах отчетливо видно, что собирать всех убитых придется долго", - говорится в публикации.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режим