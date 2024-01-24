https://ukraina.ru/20240124/1052881112.html
Захарова сравнила Зеленского с наркобароном, который убивает своих
Захарова сравнила Зеленского с наркобароном, который убивает своих - 24.01.2024 Украина.ру
Захарова сравнила Зеленского с наркобароном, который убивает своих
Американскому триллеру под названием "проект Украина" официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла "страшный, но столь закономерный финал". Об этом дипломат заявила 24 января в своем телеграм-канале, после того как Вооруженные силы Украины над Белгородской областью сбили российский самолет с украинскими военнопленными
2024-01-24T17:24
2024-01-24T17:24
2024-01-24T17:24
новости
мария захарова
владимир зеленский
самолет
крушение
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"Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. Что симптоматично - и Оскар у украинского Мефистофеля тоже не за свои заслуги", - написала Захарова.Министерство обороны РФ подтвердило гибель всех пассажиров военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых перевозили на аэродром в Белгороде для обмена.
https://ukraina.ru/20240124/1052878072.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, мария захарова, владимир зеленский, самолет, крушение
Новости, Мария Захарова, Владимир Зеленский, самолет, крушение
Захарова сравнила Зеленского с наркобароном, который убивает своих
Американскому триллеру под названием "проект Украина" официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла "страшный, но столь закономерный финал". Об этом дипломат заявила 24 января в своем телеграм-канале, после того как Вооруженные силы Украины над Белгородской областью сбили российский самолет с украинскими военнопленными