https://ukraina.ru/20240124/1052880702.html

Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters

Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters - 24.01.2024 Украина.ру

Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters

Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, пишет Reuters

2024-01-24T17:13

2024-01-24T17:13

2024-01-24T17:13

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Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.

https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

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новости, украина, всу, военнопленные, обмен