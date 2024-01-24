Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, пишет Reuters
"Комментарии будут чуть позже. Необходимо время для уточнения всех данных", - приводит слова Reuters.
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.