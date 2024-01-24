Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters - 24.01.2024 Украина.ру
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Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters
Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters - 24.01.2024 Украина.ру
Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters
Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, пишет Reuters
2024-01-24T17:13
2024-01-24T17:13
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Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
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новости, украина, всу, военнопленные, обмен
Новости, Украина, ВСУ, военнопленные, обмен

Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters

17:13 24.01.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, пишет Reuters
"Комментарии будут чуть позже. Необходимо время для уточнения всех данных", - приводит слова Reuters.
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
13:01
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
 
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Заголовок открываемого материала
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17:38Место крушения Ил-76 завалено обломками и телами, в соцсетях опубликовали видео
17:24Захарова сравнила Зеленского с наркобароном, который убивает своих
17:13Подоляк попросил "еще немного времени" и отказался комментировать крушение Ил-76 - Reuters
17:09Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-Гэмпшире
16:46Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов
16:34Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ
16:33Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76
16:18В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
16:08Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
16:07Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
16:00В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
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