https://ukraina.ru/20240124/1052878849.html
Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ
Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ - 24.01.2024 Украина.ру
Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ
Украинская сторона подтвердила, что 24 января готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил СМИ представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов
2024-01-24T16:34
2024-01-24T16:34
2024-01-24T16:34
новости
главное управление разведки украины (гур)
обмен пленными
самолет
крушение
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"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - процитировало Юсова издание "Страна.ua".Юсов добавил, что озвученная Россией информация о гибели военнопленных в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, в настоящее время проверяется.Министерство обороны РФ подтвердило гибель всех пассажиров военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области. На его борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых перевозили на аэродром в Белгороде для обмена.
https://ukraina.ru/20240124/1052877520.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, главное управление разведки украины (гур), обмен пленными, самолет, крушение
Новости, Главное управление разведки Украины (ГУР), обмен пленными, самолет, крушение
Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ
Украинская сторона подтвердила, что 24 января готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил СМИ представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов