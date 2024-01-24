https://ukraina.ru/20240124/1052878849.html

Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ

Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ - 24.01.2024 Украина.ру

Украинская разведка признала, что готовился обмен пленными в Россией - СМИ

Украинская сторона подтвердила, что 24 января готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил СМИ представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов

2024-01-24T16:34

2024-01-24T16:34

2024-01-24T16:34

новости

главное управление разведки украины (гур)

обмен пленными

самолет

крушение

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"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - процитировало Юсова издание "Страна.ua".Юсов добавил, что озвученная Россией информация о гибели военнопленных в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, в настоящее время проверяется.Министерство обороны РФ подтвердило гибель всех пассажиров военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области. На его борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых перевозили на аэродром в Белгороде для обмена.

https://ukraina.ru/20240124/1052877520.html

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2024

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новости, главное управление разведки украины (гур), обмен пленными, самолет, крушение