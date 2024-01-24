https://ukraina.ru/20240124/1052878072.html
Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов
Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов - 24.01.2024 Украина.ру
Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов
В среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76
2024-01-24T16:46
2024-01-24T16:46
2024-01-24T16:46
эксклюзив
ил-76
соцсети
крушение
россия
украина
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052878471_348:938:2306:2039_1920x0_80_0_0_73a6b45a5bddd5fdb8e6a1492c8f8ba9.jpg
Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.МИД РФ прокомментировал случившееся: "Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей". При этом украинские эксперты в первое время после появления новостей о катастрофе Ил-76 не скрывали радости. Первые версии и оценки – в обзоре соцсетей.Украинский политический эксперт Тарас Загородний:ИЛ-76 у Белгородской народной республики отрицательно взлетел.Политик Алексей Качуренко:Очень эффективный и увлекательный отрицательный взлет ИЛ-76.Украинский военнослужащий Александр Погребинский:Нет повода для радости по поводу ИЛ-76. НЕТ. Не торопитесь распространять информацию, пока нет официальной.Журналист Георгий Бовт:Версия ВСУ (так пишут украинские СМИ, официального заявления пока не было) о том, что на борту сбитого Ил-76 были ракеты С-300, выглядит наиболее удобной для западных союзников. Мол, военная цель и все такое. Однако что тогда делали на борту то ли 65, то ли все 80 человек? Кадры крушения, имеющиеся в сети, также не создают впечатления, что взорвался какой-то огромный арсенал, тем более ракетный. Если на Западе поверят в версию МО РФ о том, что на борту были украинские пленные для обмена, то это может стать большой имиджевой неприятностью для Киева в момент обсуждения союзниками "зависших" пакетов помощи.Политолог Александр Носович:Как змея, которая сама себя укусила, киевский режим сейчас может сам подорвать свою социальную базу сбитым самолётом со своими же, украинскими военнопленными. Это плохая для него новость. Хорошая новость: зато международную репутацию подорвать не сможет. Там уже подрывать нечегоПолитический аналитик Михаил ЧаплыгаФакты: 1. СМИ протрубили об успешном сбитии... 2. СМИ срочно стали переписывать новости и заголовки и тереть их... 3. На кадрах видно, что самолет был сбит и падал целым... были бы там ракеты он бы взорвался небе... 4. РФ уже начала очень масштабную кампанию... Вопросы: 1. Были ли те самолеты теми же самыми, что привозили на обмен и раньше. 2. Были ли там с Азовстали. 3. Не БРИТАНИЯ ли вступила в Игру... Инсайд: 1. Обмен планировался... 2. Списков с "той" стороны нет... 3. Обмен видимо должен был быть торжественным... у Зе завтра ДР... или просто совпадение. Кто-то сильно "перевернул колоду"... Подозреваю обострение войны США (переговоры) и Британии (война) на нашем олимпе... Если кто-то управляет военными силами ЗА СПИНОЙ Главкома... ЭТО (ПЛОХОЙ) ВЫВОД. Тем временем новости РФ... Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области... Картаполов, выступая на заседании Госдумы, также добавил, что самолет сбили тремя ракетами ракетно-зенитного комплекса. Пророчу... Под смену Главкома.Журналист Семен Уралов:Об ИЛ-76 в Белгородской области. Даже если украинцы сбили Ил со своими же пленными по ошибке (во что верится очень слабо), самая очевидная их реакция — до последнего вопить, что его сбили мы. И в кейсе мобилизации, и в активизации военной+финансовой помощи Киеву сейчас недостаёт новой хорошей "Бучи" - т.е. сконструированной трагедии. Жертвы у них конечно есть и так — от сбитых ракет и дронов, которые падают на жилую застройку. Но им нужна именно массовость и бессмысленность. Вспомните, как в начале СВО они пытались такую же хуцпу слепить из пограничников на о. Змеиный. Мол, "всех убили, не простим!". У "азовцев"* весной 2022 наверняка тоже были шансы стать такой коллективной жертвой. Но они слишком активно стримили, а наша армия не спешила помогать Зеленскому в этом заклании. Поэтому пришлось лепить операцию по сдаче в плен. Буча — пример уже известный, есть и другие. Драмтеатр в Чернигове (август 2023), дамба Каховской ГЭС (июнь 2023). Из каждой такой трагедии Киев обычно хоть что-то выжимал из союзников и своих граждан. В июне на постУкраине показали пиковый сбор пожертвований — причём не для пострадавших, а по программам на вооружение. Теперь будут монетизировать погибших пленных. Биореактор (тм) не может простаивать.Политический блогер Андрей Пономарь:Случилось именно то, что нужно прежде всего коллективному Западу. Война должна продолжаться, русские должны убивать украинцев и наоборот. Причем, ситуация в некотором смысле объединяет Украину и Россию горем о погибших. Бенефициар произошедшего - США и сателлиты, у них праздник.Публицист Егор Холмогоров:То, что ИЛ-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит системой Patriot, ослабляет позиции сторонников поддержки Украины в Конгрессе США. Если эта тема получит хорошую подсветку в англоязычных соцсетях (X для этого прекрасно подходит), то у республиканцев - противников продолжения финансирования Украины появится еще один мощный аргумент против дальнейшего накачивания Киева западным вооружением. "Давайте и дальше поставлять Зеленскому оружие, которым он убивает своих же солдат".* Члены запрещённой в РФ организации* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20240124/1052877520.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, ил-76, соцсети, крушение, россия, украина, белгородская область
Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов
В среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76
Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
МИД РФ прокомментировал случившееся: "Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей".
При этом украинские эксперты в первое время после появления новостей о катастрофе Ил-76 не скрывали радости.
Первые версии и оценки – в обзоре соцсетей.
Украинский политический эксперт Тарас Загородний:
ИЛ-76 у Белгородской народной республики отрицательно взлетел.
Политик Алексей Качуренко:
Очень эффективный и увлекательный отрицательный взлет ИЛ-76.
Украинский военнослужащий Александр Погребинский:
Нет повода для радости по поводу ИЛ-76. НЕТ. Не торопитесь распространять информацию, пока нет официальной.
Версия ВСУ (так пишут украинские СМИ, официального заявления пока не было) о том, что на борту сбитого Ил-76 были ракеты С-300, выглядит наиболее удобной для западных союзников. Мол, военная цель и все такое. Однако что тогда делали на борту то ли 65, то ли все 80 человек?
Кадры крушения, имеющиеся в сети, также не создают впечатления, что взорвался какой-то огромный арсенал, тем более ракетный. Если на Западе поверят в версию МО РФ о том, что на борту были украинские пленные для обмена, то это может стать большой имиджевой неприятностью для Киева в момент обсуждения союзниками "зависших" пакетов помощи.
Политолог Александр Носович:
Как змея, которая сама себя укусила, киевский режим сейчас может сам подорвать свою социальную базу сбитым самолётом со своими же, украинскими военнопленными. Это плохая для него новость.
Хорошая новость: зато международную репутацию подорвать не сможет. Там уже подрывать нечего
Политический аналитик Михаил Чаплыга
1. СМИ протрубили об успешном сбитии...
2. СМИ срочно стали переписывать новости и заголовки и тереть их...
3. На кадрах видно, что самолет был сбит и падал целым... были бы там ракеты он бы взорвался небе...
4. РФ уже начала очень масштабную кампанию...
1. Были ли те самолеты теми же самыми, что привозили на обмен и раньше.
2. Были ли там с Азовстали.
3. Не БРИТАНИЯ ли вступила в Игру...
2. Списков с "той" стороны нет... 3. Обмен видимо должен был быть торжественным... у Зе завтра ДР... или просто совпадение. Кто-то сильно "перевернул колоду"...
Подозреваю обострение войны США (переговоры) и Британии (война) на нашем олимпе... Если кто-то управляет военными силами ЗА СПИНОЙ Главкома... ЭТО (ПЛОХОЙ) ВЫВОД.
Тем временем новости РФ... Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области...
Картаполов, выступая на заседании Госдумы, также добавил, что самолет сбили тремя ракетами ракетно-зенитного комплекса.
Пророчу... Под смену Главкома.
Об ИЛ-76 в Белгородской области.
Даже если украинцы сбили Ил со своими же пленными по ошибке (во что верится очень слабо), самая очевидная их реакция — до последнего вопить, что его сбили мы.
И в кейсе мобилизации, и в активизации военной+финансовой помощи Киеву сейчас недостаёт новой хорошей "Бучи" - т.е. сконструированной трагедии. Жертвы у них конечно есть и так — от сбитых ракет и дронов, которые падают на жилую застройку. Но им нужна именно массовость и бессмысленность.
Вспомните, как в начале СВО они пытались такую же хуцпу слепить из пограничников на о. Змеиный. Мол, "всех убили, не простим!". У "азовцев"* весной 2022 наверняка тоже были шансы стать такой коллективной жертвой. Но они слишком активно стримили, а наша армия не спешила помогать Зеленскому в этом заклании. Поэтому пришлось лепить операцию по сдаче в плен.
Буча — пример уже известный, есть и другие. Драмтеатр в Чернигове (август 2023), дамба Каховской ГЭС (июнь 2023). Из каждой такой трагедии Киев обычно хоть что-то выжимал из союзников и своих граждан.
В июне на постУкраине показали пиковый сбор пожертвований — причём не для пострадавших, а по программам на вооружение. Теперь будут монетизировать погибших пленных. Биореактор (тм) не может простаивать.
Политический блогер Андрей Пономарь:
Случилось именно то, что нужно прежде всего коллективному Западу. Война должна продолжаться, русские должны убивать украинцев и наоборот. Причем, ситуация в некотором смысле объединяет Украину и Россию горем о погибших. Бенефициар произошедшего - США и сателлиты, у них праздник.
Публицист Егор Холмогоров:
То, что ИЛ-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит системой Patriot, ослабляет позиции сторонников поддержки Украины в Конгрессе США.
Если эта тема получит хорошую подсветку в англоязычных соцсетях (X для этого прекрасно подходит), то у республиканцев - противников продолжения финансирования Украины появится еще один мощный аргумент против дальнейшего накачивания Киева западным вооружением. "Давайте и дальше поставлять Зеленскому оружие, которым он убивает своих же солдат".
* Члены запрещённой в РФ организации
* Орфография и пунктуация авторов сохранены