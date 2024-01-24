https://ukraina.ru/20240124/1052878072.html

Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов

Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов - 24.01.2024 Украина.ру

Катастрофа ИЛ-76: мнения и реакции экспертов

В среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76

2024-01-24T16:46

2024-01-24T16:46

2024-01-24T16:46

эксклюзив

ил-76

соцсети

крушение

россия

украина

белгородская область

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Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.МИД РФ прокомментировал случившееся: "Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей". При этом украинские эксперты в первое время после появления новостей о катастрофе Ил-76 не скрывали радости. Первые версии и оценки – в обзоре соцсетей.Украинский политический эксперт Тарас Загородний:ИЛ-76 у Белгородской народной республики отрицательно взлетел.Политик Алексей Качуренко:Очень эффективный и увлекательный отрицательный взлет ИЛ-76.Украинский военнослужащий Александр Погребинский:Нет повода для радости по поводу ИЛ-76. НЕТ. Не торопитесь распространять информацию, пока нет официальной.Журналист Георгий Бовт:Версия ВСУ (так пишут украинские СМИ, официального заявления пока не было) о том, что на борту сбитого Ил-76 были ракеты С-300, выглядит наиболее удобной для западных союзников. Мол, военная цель и все такое. Однако что тогда делали на борту то ли 65, то ли все 80 человек? Кадры крушения, имеющиеся в сети, также не создают впечатления, что взорвался какой-то огромный арсенал, тем более ракетный. Если на Западе поверят в версию МО РФ о том, что на борту были украинские пленные для обмена, то это может стать большой имиджевой неприятностью для Киева в момент обсуждения союзниками "зависших" пакетов помощи.Политолог Александр Носович:Как змея, которая сама себя укусила, киевский режим сейчас может сам подорвать свою социальную базу сбитым самолётом со своими же, украинскими военнопленными. Это плохая для него новость. Хорошая новость: зато международную репутацию подорвать не сможет. Там уже подрывать нечегоПолитический аналитик Михаил ЧаплыгаФакты: 1. СМИ протрубили об успешном сбитии... 2. СМИ срочно стали переписывать новости и заголовки и тереть их... 3. На кадрах видно, что самолет был сбит и падал целым... были бы там ракеты он бы взорвался небе... 4. РФ уже начала очень масштабную кампанию... Вопросы: 1. Были ли те самолеты теми же самыми, что привозили на обмен и раньше. 2. Были ли там с Азовстали. 3. Не БРИТАНИЯ ли вступила в Игру... Инсайд: 1. Обмен планировался... 2. Списков с "той" стороны нет... 3. Обмен видимо должен был быть торжественным... у Зе завтра ДР... или просто совпадение. Кто-то сильно "перевернул колоду"... Подозреваю обострение войны США (переговоры) и Британии (война) на нашем олимпе... Если кто-то управляет военными силами ЗА СПИНОЙ Главкома... ЭТО (ПЛОХОЙ) ВЫВОД. Тем временем новости РФ... Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области... Картаполов, выступая на заседании Госдумы, также добавил, что самолет сбили тремя ракетами ракетно-зенитного комплекса. Пророчу... Под смену Главкома.Журналист Семен Уралов:Об ИЛ-76 в Белгородской области. Даже если украинцы сбили Ил со своими же пленными по ошибке (во что верится очень слабо), самая очевидная их реакция — до последнего вопить, что его сбили мы. И в кейсе мобилизации, и в активизации военной+финансовой помощи Киеву сейчас недостаёт новой хорошей "Бучи" - т.е. сконструированной трагедии. Жертвы у них конечно есть и так — от сбитых ракет и дронов, которые падают на жилую застройку. Но им нужна именно массовость и бессмысленность. Вспомните, как в начале СВО они пытались такую же хуцпу слепить из пограничников на о. Змеиный. Мол, "всех убили, не простим!". У "азовцев"* весной 2022 наверняка тоже были шансы стать такой коллективной жертвой. Но они слишком активно стримили, а наша армия не спешила помогать Зеленскому в этом заклании. Поэтому пришлось лепить операцию по сдаче в плен. Буча — пример уже известный, есть и другие. Драмтеатр в Чернигове (август 2023), дамба Каховской ГЭС (июнь 2023). Из каждой такой трагедии Киев обычно хоть что-то выжимал из союзников и своих граждан. В июне на постУкраине показали пиковый сбор пожертвований — причём не для пострадавших, а по программам на вооружение. Теперь будут монетизировать погибших пленных. Биореактор (тм) не может простаивать.Политический блогер Андрей Пономарь:Случилось именно то, что нужно прежде всего коллективному Западу. Война должна продолжаться, русские должны убивать украинцев и наоборот. Причем, ситуация в некотором смысле объединяет Украину и Россию горем о погибших. Бенефициар произошедшего - США и сателлиты, у них праздник.Публицист Егор Холмогоров:То, что ИЛ-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит системой Patriot, ослабляет позиции сторонников поддержки Украины в Конгрессе США. Если эта тема получит хорошую подсветку в англоязычных соцсетях (X для этого прекрасно подходит), то у республиканцев - противников продолжения финансирования Украины появится еще один мощный аргумент против дальнейшего накачивания Киева западным вооружением. "Давайте и дальше поставлять Зеленскому оружие, которым он убивает своих же солдат".* Члены запрещённой в РФ организации* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, ил-76, соцсети, крушение, россия, украина, белгородская область