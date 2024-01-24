https://ukraina.ru/20240124/1052877520.html
В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
Все пассажиры военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области, погибли. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ
2024-01-24T16:18
2024-01-24T16:18
2024-01-24T16:19
новости
минобороны рф
самолет
крушение
белгородская область
погибшие
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24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Украинское руководство знало, что украинских военнослужащих будут перевозить военным самолетом на аэродром в Белгород. "Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - отмечается в сообщении Министерства обороны России.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
https://ukraina.ru/20240124/1052876905.html
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новости, минобороны рф, самолет, крушение, белгородская область, погибшие
Новости, Минобороны РФ, самолет, крушение, Белгородская область, погибшие
В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
16:18 24.01.2024 (обновлено: 16:19 24.01.2024)
Все пассажиры военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области, погибли. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ
24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Украинское руководство знало, что украинских военнослужащих будут перевозить военным самолетом на аэродром в Белгород.
"Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - отмечается в сообщении Министерства обороны России.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.