https://ukraina.ru/20240124/1052877520.html

В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области

В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру

В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области

Все пассажиры военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области, погибли. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ

2024-01-24T16:18

2024-01-24T16:18

2024-01-24T16:19

новости

минобороны рф

самолет

крушение

белгородская область

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052866771_0:110:845:585_1920x0_80_0_0_1296d153419ef2574adced0a0a655569.jpg

24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Украинское руководство знало, что украинских военнослужащих будут перевозить военным самолетом на аэродром в Белгород. "Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - отмечается в сообщении Министерства обороны России.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

https://ukraina.ru/20240124/1052876905.html

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, самолет, крушение, белгородская область, погибшие