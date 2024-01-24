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Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко

Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко - 24.01.2024 Украина.ру

Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2024-01-24T16:08

2024-01-24T16:08

2024-01-24T16:08

видео

ростислав ищенко

сво

спецоперация

образование

ссср

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01:00 – Как и почему снижается общий уровень образованности? 26:35 – Кто должен выбирать руководителей местного самоуправления? 32:26 – О лучших правителях Российской империи; 37:05 – Если бы россияне 30 лет провели в тех же условиях, что и украинцы, повели бы ли они себя как общество так же, как граждане Украины? 42:34 - Будут ли существовать коммунистические/социалистические государства в той форме, в которой они сейчас существуют? 52:00 - Почему Обама не выставляет свою кандидатуру на пост президента США? 53:32 - Есть ли рычаги воздействия на Саудовскую Аравию у Запада для проведения ею наземной операции в Йемене?

ссср

россия

украина

китай

кнр (китай)

куба

саудовская аравия

йемен

иран

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