Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко - 24.01.2024 Украина.ру
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Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко - 24.01.2024 Украина.ру
Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2024-01-24T16:08
2024-01-24T16:08
видео
ростислав ищенко
сво
спецоперация
образование
ссср
студенты
вуз
выборы
президентские выборы
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01:00 – Как и почему снижается общий уровень образованности? 26:35 – Кто должен выбирать руководителей местного самоуправления? 32:26 – О лучших правителях Российской империи; 37:05 – Если бы россияне 30 лет провели в тех же условиях, что и украинцы, повели бы ли они себя как общество так же, как граждане Украины? 42:34 - Будут ли существовать коммунистические/социалистические государства в той форме, в которой они сейчас существуют? 52:00 - Почему Обама не выставляет свою кандидатуру на пост президента США? 53:32 - Есть ли рычаги воздействия на Саудовскую Аравию у Запада для проведения ею наземной операции в Йемене?
ссср
россия
украина
китай
кнр (китай)
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саудовская аравия
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видео, ростислав ищенко, сво, спецоперация, образование, ссср, студенты, вуз, выборы, президентские выборы, общество, россия, государство, екатерина ii, петр i, украина, коммунизм, социализм, китай, кнр (китай), куба, мишель обама, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, саудовская аравия, йемен, иран, видео
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Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко

16:08 24.01.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
01:00 – Как и почему снижается общий уровень образованности?
26:35 – Кто должен выбирать руководителей местного самоуправления?
32:26 – О лучших правителях Российской империи;
37:05 – Если бы россияне 30 лет провели в тех же условиях, что и украинцы, повели бы ли они себя как общество так же, как граждане Украины?
42:34 - Будут ли существовать коммунистические/социалистические государства в той форме, в которой они сейчас существуют?
52:00 - Почему Обама не выставляет свою кандидатуру на пост президента США?
53:32 - Есть ли рычаги воздействия на Саудовскую Аравию у Запада для проведения ею наземной операции в Йемене?
 
ВидеоРостислав ИщенкоСВОСпецоперацияобразованиеСССРстудентывузвыборыпрезидентские выборыОбществоРоссиягосударствоЕкатерина IIПетр IУкраинакоммунизмсоциализмКитайКНР (Китай)КубаМишель ОбамаДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияСаудовская АравияЙеменИран
 
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Заголовок открываемого материала
16:18В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
16:08Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
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