https://ukraina.ru/20240124/1052876905.html
Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ - 24.01.2024 Украина.ру
Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
Украинских военнопленных, которые погибли погибли в сбитом ВСУ самолёте Ил-76, должны были обменять на КПП "Колотиловка", сообщил 24 января в Минобороны РФ
2024-01-24T16:07
2024-01-24T16:07
2024-01-24T16:07
новости
россия
всу
белгородская область
ил-76
самолет
военнопленные
обмен пленными
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Колотиловка расположена на границе Белгородской области РФ и Сумской области Украины.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвал крушение Ил-76 терактом киевского режима.
https://ukraina.ru/20240124/1052870017.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, всу, белгородская область, ил-76, самолет, военнопленные, обмен пленными
Новости, Россия, ВСУ, Белгородская область, Ил-76, самолет, военнопленные, обмен пленными
Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
Украинских военнопленных, которые погибли погибли в сбитом ВСУ самолёте Ил-76, должны были обменять на КПП "Колотиловка", сообщил 24 января в Минобороны РФ
"По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
Колотиловка расположена на границе Белгородской области РФ и Сумской области Украины.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвал крушение Ил-76 терактом киевского режима.