https://ukraina.ru/20240124/1052876905.html

Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ

Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ - 24.01.2024 Украина.ру

Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ

Украинских военнопленных, которые погибли погибли в сбитом ВСУ самолёте Ил-76, должны были обменять на КПП "Колотиловка", сообщил 24 января в Минобороны РФ

2024-01-24T16:07

2024-01-24T16:07

2024-01-24T16:07

новости

россия

всу

белгородская область

ил-76

самолет

военнопленные

обмен пленными

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Колотиловка расположена на границе Белгородской области РФ и Сумской области Украины.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвал крушение Ил-76 терактом киевского режима.

https://ukraina.ru/20240124/1052870017.html

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новости, россия, всу, белгородская область, ил-76, самолет, военнопленные, обмен пленными