В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Киевский режим совершил террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, сообщил 24 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков
"Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении МО РФ.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.