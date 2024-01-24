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В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом

В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом - 24.01.2024 Украина.ру

В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом

Киевский режим совершил террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, сообщил 24 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

2024-01-24T16:00

2024-01-24T16:00

2024-01-24T16:00

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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.

https://ukraina.ru/20240124/1052870017.html

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новости, россия, минобороны рф, ил-76, всу, военнопленные, теракт