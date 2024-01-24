В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом - 24.01.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом - 24.01.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
Киевский режим совершил террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, сообщил 24 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков
2024-01-24T16:00
2024-01-24T16:00
новости
россия
минобороны рф
ил-76
всу
военнопленные
теракт
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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
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новости, россия, минобороны рф, ил-76, всу, военнопленные, теракт
Новости, Россия, Минобороны РФ, Ил-76, ВСУ, военнопленные, теракт

В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом

16:00 24.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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Киевский режим совершил террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, сообщил 24 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

"Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении МО РФ.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
15:08
Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известноВоенно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение в Белгородской области. Он мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО)
 
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