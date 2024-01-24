https://ukraina.ru/20240124/1052876228.html
Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76
Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76
Российский Ил-76 с украинскими пленными на борту ВСУ поразили двумя зенитными ракетами из Харьковской области. Об этом 24 января сообщили в Министерстве обороны России
2024-01-24T15:59
2024-01-24T15:59
2024-01-24T15:59
новости
минобороны рф
зенитные ракетные комплексы
ракета
харьковская область
самолет
крушение
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"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, самолет был сбит в 11:15. Борт выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.Ранее Минобороны России сообщило, что Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью при выполнении планового полета. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
https://ukraina.ru/20240124/1052870017.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, зенитные ракетные комплексы, ракета, харьковская область, самолет, крушение
Новости, Минобороны РФ, зенитные ракетные комплексы, Ракета, Харьковская область, самолет, крушение
Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76
Российский Ил-76 с украинскими пленными на борту ВСУ поразили двумя зенитными ракетами из Харьковской области. Об этом 24 января сообщили в Министерстве обороны России