https://ukraina.ru/20240124/1052876228.html

Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76

Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру

Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76

Российский Ил-76 с украинскими пленными на борту ВСУ поразили двумя зенитными ракетами из Харьковской области. Об этом 24 января сообщили в Министерстве обороны России

2024-01-24T15:59

2024-01-24T15:59

2024-01-24T15:59

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минобороны рф

зенитные ракетные комплексы

ракета

харьковская область

самолет

крушение

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"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, самолет был сбит в 11:15. Борт выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.Ранее Минобороны России сообщило, что Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью при выполнении планового полета. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

https://ukraina.ru/20240124/1052870017.html

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новости, минобороны рф, зенитные ракетные комплексы, ракета, харьковская область, самолет, крушение