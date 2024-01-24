https://ukraina.ru/20240124/1052876077.html

Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру

Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Так крушение российского военно-транспортного самолета 24 января в Белгородской области прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-01-24T15:50

2024-01-24T15:50

2024-01-24T15:50

новости

дмитрий медведев

самолет

крушение

украина

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"Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей", - написал Медведев.По его словам, для украинских политиков нет никаких ограничителей, так как на карту поставлено то, что для них главное – власть и деньги."Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - сказал Дмитрий Медведев.По информации Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, 6 летчиков и трое сопровождающих. После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.

https://ukraina.ru/20240124/1052875686.html

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новости, дмитрий медведев, самолет, крушение, украина