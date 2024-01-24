https://ukraina.ru/20240124/1052876077.html
Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру
Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Так крушение российского военно-транспортного самолета 24 января в Белгородской области прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-01-24T15:50
2024-01-24T15:50
2024-01-24T15:50
новости
дмитрий медведев
самолет
крушение
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_1de79548396ce5e6bf9d16c18e0b7e16.jpg.webp
"Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей", - написал Медведев.По его словам, для украинских политиков нет никаких ограничителей, так как на карту поставлено то, что для них главное – власть и деньги."Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - сказал Дмитрий Медведев.По информации Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, 6 летчиков и трое сопровождающих. После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
https://ukraina.ru/20240124/1052875686.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_4b226b60dd8805f24146519557a2c997.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, самолет, крушение, украина
Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Так крушение российского военно-транспортного самолета 24 января в Белгородской области прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей", - написал Медведев.
По его словам, для украинских политиков нет никаких ограничителей, так как на карту поставлено то, что для них главное – власть и деньги.
"Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - сказал Дмитрий Медведев.
По информации Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, 6 летчиков и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.