https://ukraina.ru/20240124/1052875686.html

Есть все основания признать Украину государством-террористом - сенатор Джабаров

Есть все основания признать Украину государством-террористом - сенатор Джабаров - 24.01.2024 Украина.ру

Есть все основания признать Украину государством-террористом - сенатор Джабаров

После теракта в Донецке и атаки на Ил-76 с военнопленными Украину можно признать государством-террористом, написал зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своём телеграм-канале

2024-01-24T15:36

2024-01-24T15:36

2024-01-24T15:36

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21 января ВСУ обстреляли рынок в Донецке, погибло 27 мирных граждан. Убийство 27 мирных граждан Донецка мировое сообщество не заметило, теракт ВСУ осудил только генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, написал сенатор. 24 января Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. "Они провели ракетную атаку на военно-транспортный ИЛ-76, приговорив, по сути, к смерти своих же пленных, которых должны были обменять на российских военных, оказавшихся в плену", - пишет Джабаров.Сенатор убеждён, что летом 2014 года именно ВСУ сбили ракетой малайзийский "Боинг" над Донбассом. "Рано или поздно следы того давнего преступления украинских нациков также будут обнаружены и их вина найдет подтверждение", добавил он.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.

https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

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новости, россия, владимир джабаров, украина, всу, самолет, террорист