"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны - 24.01.2024 Украина.ру
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"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны
"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны - 24.01.2024 Украина.ру
"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны
Премьера фильма режиссёра Киевской киностудии им. Довженко Евгения Шерстобитова "Тачанка с юга" состоялась 1 января 1977 года. Литературной основой фильма стала изданная в 1973 году одноименная книга уроженца Харькова, фронтовика, Александра Варшавера. Она пользовалась огромной популярностью и разошлась тиражом в 75 тыс. экз.
2024-01-24T16:00
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В 1976 году, в канун 60-летия Октябрьской революции, на Госкино приняли решение экранизировать чрезвычайно популярную книгу Варшавера. Написать сценарий для фильма поручили Игорю Болгарину в соавторстве с Виктором Смирновым (творческий псевдоним Виктора Александровича Тилло).До этого сценаристы уже работали вместе: на тот момент в соавторстве они создали сценарии к фильмам: "Суровые километры" (1969), "Ночной мотоциклист" по повести Виктора Смирнова (1972) и "Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты…" (1976). Уже после 1977 года они вместе напишут сценарии к еще нескольким фильмам: "От Буга до Вислы" (1980), "Секретный фарватер" (1986) и последней их совместной работой станет сценарий к сериалу "Девять жизней Нестора Махно" по одноименной книге Игоря Болгарина (2006).Сам же Игорь Яковлевич в соавторстве с Георгием Северским написал сценарий к такому шедевру советского кинематографа как "Адъютант его превосходительства", снятому по его собственному роману. Болгарин скончался 15 дней назад, 9 января 2024 года, на 95-м году жизни. Похоронили его в Москве на Троекуровском кладбище.Родился Игорь Болгарин 28 июня 1929 года в Крыму в деревне Донузлав 1 (сейчас это село Красноярское Черноморского района) в семье агронома Якова Андреевича и учительницы Станиславы (Стефании) Ивановны Болгариных. Фамилия отца, по преданию, происходила от болгар-овощеводов, переселившихся на Украину по приглашению Екатерины II. Станислава Ивановна (в девичестве Ковальская) была полькой. Ее предки участвовали в восстании 1794 года, за что их и сослали в Крым.На начало Великой Отечественной войны семья Болгариных жила в Запорожской области. Вскоре Игорь остался без родителей: отец с первых дней ушел на фронт, а мама умерла в декабре 1941 года. Позже какой-то немецкий офицер захватил их дом, а юного хозяина отправил в Германию на работы. Там Игорь несколько раз неудачно устраивал побеги и чудом не попал в Освенцим – какой-то железнодорожник предупредил его, чтобы он бежал из поезда, и Игорь сумел сбежать. Ему удалось вернуться на Родину, где-то под Мелитополем он разыскал маминых родителей и жил у них. После прихода Красной Армии с 1943 года по 45-й Болгарин был "сыном полка", в конце войны его отправили в Днепропетровск, в спецшколу ВВС, но в 1946 году оттуда его забрал вернувшийся с фронта отец.Отец и сын поселились на Херсонщине в селе Великая Лепетиха, и вот тут то и проснулась у Игоря любовь к литературе. Как он позже вспоминал в своей автобиографии: "Под окнами нашей хатки лежал огромный, наверное, что-то около трех метров, толстый ствол какого-то дерева. Называли его "колодой". Так вот, к отцу и к этой колоде сходились соседи и не только: посидеть на ней, но и, конечно же, поговорить, о чем-то посоветоваться, поделиться новостями, повспоминать прошлое, иногда и поспорить. Так случилось, что два наших пожилых собеседника участвовали в Гражданской войне. Один был белогвардейцем и даже имел Георгиевский крест за храбрость. &lt;…&gt; Второй, веселый цыганистый на вид дядька, служил у Нестора Махно, он без утайки и с увлечением рассказывал о самом Махно и о его дерзких операциях в белогвардейских тылах. &lt;…&gt; Я тогда много чего услышал о гражданской войне. И рассказы были в большей части наглядные. &lt;…&gt; Для меня – школьника это были самые удивительные, овеянные романтикой истории. Может поэтому я тогда стал много читать, выискивая у соседей книги о Гражданской войне. &lt;…&gt; Пожалуй, тогда я усвоил одну всех объединяющую мысль: каждый воевал за свою правду, а кровь проливал одну, нашу, российскую".Закончив в 1949 году среднюю школу Игорь поехал в Москву и поступил на сценарный факультет ВГИКа в мастерскую Евгения Габриловича и Ильи Вайсфельда. С 1952 по 1953 годы, учась, Болгарин ещё и работал штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда". Закончив ВГИК в 1954 году, он сразу же начал работать на киностудии "Центрнаучфильм", где писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1956 года Болгарин начал работать в художественном кино на киностудиях СССР, и в 1976 году, когда началась работа над "Тачанкой с юга", вспомнил рассказы своих односельчан под окнами их с отцом хатки у старой толстой "колоды".После утверждения сценария "Тачанки" в Госкино, его экранизацию поручили Киевской киностудии им. Довженко, а там для работы над лентой назначили режиссера Евгения Шерстобитова, уже имевшего опыт съемок приключенческого и подросткового кино. На тот момент на его счету были уже такие фильмы, как "Юнга со шхуны "Колумб"" (1963), "Сказка о Мальчише-Кибальчише" (1964), "Акваланги на дне" (1965), "Туманность Андромеды" (1967) и ещё несколько менее известных фильмов.Изучив сценарий, Шерстобитов приступил к подбору актёров. У него была такая особенность: в своих фильмах он снимал в основном малоизвестных актеров Центральной студии киноактера в Москве (сейчас это "Центр театра и кино на Поварской") и Киевской киностудии Довженко – он не стремился приглашать "столичных звезд". Не изменил режиссёр своему принципу и в этот раз, поэтому в титрах мы не увидим громких фамилий. Так на роль чекиста Бардина Шерстобитов пригласил Станислава Коренева, для которого из 120 его работ в кино эта оказалась единственной, где ему доверили сыграть главную роль, и сыграл он её добротно. В 1978 году в Ереване на XXI-ом Всесоюзном кинофестивале ВКФ-78 Станислав Коренев за эту работу получил приз за лучшее исполнение мужской роли.Роль Шуры исполнил Александр Стригалёв, чекиста Пироженко – Георгий Дворников, роль бандита Сирого великолепно исполнил Виктор Степаненко, а роль атамана-белогвардейца Александра Семёновича Аркадьева – Дмитрий Миргородский.Музыку к фильму написал уроженец Киева, автор его гимна "Як тебе не любити…" Игорь Наумович Шамо. Для исполнения конных трюков в картину пригласили конную группу каскадеров Петра Диомидовича Тимофеева.Изучив архивные материалы о работе чекистов на Херсонщине, в том числе и о ликвидации отряда Володина, Шерстобитов принял решение фильм снимать на Херсонщине. Так эпизод захвата командира отряда отсняли на старом мосту в Бериславском районе. На сегодня это уже не действующий мост, и он является памятником архитектуры ХVIII века. А вот остальные съемки решили проводить в Крыму, так как по художественному замыслу должны были цвести маки, а на тот момент на Херсонщине маки ещё не цвели. В связи с этим съемочной группе пришлось в срочном порядке переезжать из степей Таврии на крымский мыс Тарханкут.Городские эпизоды снимали в Евпатории в переулке Купальном и на развилке улицы Училищной и переулка Типографского.С крымским периодом съемок связаны воспоминания Ирины Токаревой, которой в то время было 5 лет. В одном доме с её семьей жил руководитель конно-трюковой труппы каскадеров Пётр Тимофеев. Она вспоминала: "Мы жили вместе с каскадёрами в одном частном доме в Черноморском в Крыму, в то время как снимался фильм "Тачанка с юга". Петр Диомидыч тоже жил в этом доме. Мне было пять лет. Помню, как мы ходили через степь с красными маками, я наклеивала кусочки лепестков на ногти – делала маникюр. У меня были разбиты обе коленки, я ходила забинтованная все время, что мы там провели, и каждый день мне делали перевязку. Пётр Диомидыч сажал меня на колени и отдирал размоченные бинты, тем я его и запомнила. А ещё он был весь внутри в жестком корсете, он меня отвлекал от боли, предлагая по нему постучать, я стучала – глухой такой стук". Корсет каскадеру был необходим для безопасности, он значительно снижал риск травмирования.Пётр Тимофеев родился в 1930 году. Во время войны он осиротел, и его приютил в своем конном цирковом аттракционе легендарный российский и советский цирковой артист, дрессировщик, наездник, основатель советской школы конных трюков Алибек Тузарович Кантемиров. Кроме всего прочего Кантемиров создал целую династию цирковых наездников и каскадеров, из которых наше поколение лучше всего помнит его младшего сына, исполнителя в фильме "Не бойся, я с тобой" (1981) роли Рустама – Мухтарбека Кантемирова. Его отец фактически дал Петру Тимофееву путевку в жизнь. К тому времени он принял участие в съёмках таких знаковых для отечественного кинематографа фильмов, как "Застава в горах" (1953), "Тихий Дон" (1957), "Гусарская баллада" (1962), "Война и мир" (1965-67), "Белое солнце пустыни" (1969), "Ватерлоо" (1969), "Достояние республики" (1971) и др.Выйдя в прокат, фильм "Тачанка с юга" обрёл популярность даже большую, чем книга, по которой он был снят. За прокатный период его посмотрели более 17,1 млн. зрителей. Правда ведущие киножурналы "Советский экран" и "Искусство кино" обошли новую киноленту молчанием, но это не помешало ей обрести среди юного населения Советского Союза широкую известность и популярность. К нашему времени, к сожалению, она уже почти забыта. О "Тачанке с юга" помнят в основном только представители старших поколений.
https://ukraina.ru/20240117/1052746385.html
https://ukraina.ru/20240104/1042315911.html
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история, история ссср, история украины, гражданская война, кино, кинематограф, фильм
История, История, история СССР, история Украины, гражданская война, кино, кинематограф, фильм

"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны

16:00 24.01.2024
 
"Тачанка с юга" (кадр из фильма)
Тачанка с юга (кадр из фильма)
Читать в
Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьера фильма режиссёра Киевской киностудии им. Довженко Евгения Шерстобитова "Тачанка с юга" состоялась 1 января 1977 года. Литературной основой фильма стала изданная в 1973 году одноименная книга уроженца Харькова, фронтовика, Александра Варшавера. Она пользовалась огромной популярностью и разошлась тиражом в 75 тыс. экз.
В 1976 году, в канун 60-летия Октябрьской революции, на Госкино приняли решение экранизировать чрезвычайно популярную книгу Варшавера. Написать сценарий для фильма поручили Игорю Болгарину в соавторстве с Виктором Смирновым (творческий псевдоним Виктора Александровича Тилло).
До этого сценаристы уже работали вместе: на тот момент в соавторстве они создали сценарии к фильмам: "Суровые километры" (1969), "Ночной мотоциклист" по повести Виктора Смирнова (1972) и "Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты…" (1976). Уже после 1977 года они вместе напишут сценарии к еще нескольким фильмам: "От Буга до Вислы" (1980), "Секретный фарватер" (1986) и последней их совместной работой станет сценарий к сериалу "Девять жизней Нестора Махно" по одноименной книге Игоря Болгарина (2006).
Сам же Игорь Яковлевич в соавторстве с Георгием Северским написал сценарий к такому шедевру советского кинематографа как "Адъютант его превосходительства", снятому по его собственному роману. Болгарин скончался 15 дней назад, 9 января 2024 года, на 95-м году жизни. Похоронили его в Москве на Троекуровском кладбище.
Родился Игорь Болгарин 28 июня 1929 года в Крыму в деревне Донузлав 1 (сейчас это село Красноярское Черноморского района) в семье агронома Якова Андреевича и учительницы Станиславы (Стефании) Ивановны Болгариных. Фамилия отца, по преданию, происходила от болгар-овощеводов, переселившихся на Украину по приглашению Екатерины II. Станислава Ивановна (в девичестве Ковальская) была полькой. Ее предки участвовали в восстании 1794 года, за что их и сослали в Крым.
На начало Великой Отечественной войны семья Болгариных жила в Запорожской области. Вскоре Игорь остался без родителей: отец с первых дней ушел на фронт, а мама умерла в декабре 1941 года. Позже какой-то немецкий офицер захватил их дом, а юного хозяина отправил в Германию на работы. Там Игорь несколько раз неудачно устраивал побеги и чудом не попал в Освенцим – какой-то железнодорожник предупредил его, чтобы он бежал из поезда, и Игорь сумел сбежать. Ему удалось вернуться на Родину, где-то под Мелитополем он разыскал маминых родителей и жил у них. После прихода Красной Армии с 1943 года по 45-й Болгарин был "сыном полка", в конце войны его отправили в Днепропетровск, в спецшколу ВВС, но в 1946 году оттуда его забрал вернувшийся с фронта отец.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 16:02История
Броненосец Потёмкин: легенда советского немого киноХудожественный фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" вышел 18 января 1926 года. Снимала фильм 1-я кинофабрика Госкино (будущий "Мосфильм"), но фильм был посвящён событиям в Одессе и снимался там же. Ну а влияние его на мировой кинематограф было таким, которое делало его действительно наднациональным культурным явлением
Отец и сын поселились на Херсонщине в селе Великая Лепетиха, и вот тут то и проснулась у Игоря любовь к литературе. Как он позже вспоминал в своей автобиографии: "Под окнами нашей хатки лежал огромный, наверное, что-то около трех метров, толстый ствол какого-то дерева. Называли его "колодой". Так вот, к отцу и к этой колоде сходились соседи и не только: посидеть на ней, но и, конечно же, поговорить, о чем-то посоветоваться, поделиться новостями, повспоминать прошлое, иногда и поспорить. Так случилось, что два наших пожилых собеседника участвовали в Гражданской войне. Один был белогвардейцем и даже имел Георгиевский крест за храбрость. <…> Второй, веселый цыганистый на вид дядька, служил у Нестора Махно, он без утайки и с увлечением рассказывал о самом Махно и о его дерзких операциях в белогвардейских тылах. <…> Я тогда много чего услышал о гражданской войне. И рассказы были в большей части наглядные. <…> Для меня – школьника это были самые удивительные, овеянные романтикой истории. Может поэтому я тогда стал много читать, выискивая у соседей книги о Гражданской войне. <…> Пожалуй, тогда я усвоил одну всех объединяющую мысль: каждый воевал за свою правду, а кровь проливал одну, нашу, российскую".
Закончив в 1949 году среднюю школу Игорь поехал в Москву и поступил на сценарный факультет ВГИКа в мастерскую Евгения Габриловича и Ильи Вайсфельда. С 1952 по 1953 годы, учась, Болгарин ещё и работал штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда". Закончив ВГИК в 1954 году, он сразу же начал работать на киностудии "Центрнаучфильм", где писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1956 года Болгарин начал работать в художественном кино на киностудиях СССР, и в 1976 году, когда началась работа над "Тачанкой с юга", вспомнил рассказы своих односельчан под окнами их с отцом хатки у старой толстой "колоды".
После утверждения сценария "Тачанки" в Госкино, его экранизацию поручили Киевской киностудии им. Довженко, а там для работы над лентой назначили режиссера Евгения Шерстобитова, уже имевшего опыт съемок приключенческого и подросткового кино. На тот момент на его счету были уже такие фильмы, как "Юнга со шхуны "Колумб"" (1963), "Сказка о Мальчише-Кибальчише" (1964), "Акваланги на дне" (1965), "Туманность Андромеды" (1967) и ещё несколько менее известных фильмов.
Изучив сценарий, Шерстобитов приступил к подбору актёров. У него была такая особенность: в своих фильмах он снимал в основном малоизвестных актеров Центральной студии киноактера в Москве (сейчас это "Центр театра и кино на Поварской") и Киевской киностудии Довженко – он не стремился приглашать "столичных звезд". Не изменил режиссёр своему принципу и в этот раз, поэтому в титрах мы не увидим громких фамилий. Так на роль чекиста Бардина Шерстобитов пригласил Станислава Коренева, для которого из 120 его работ в кино эта оказалась единственной, где ему доверили сыграть главную роль, и сыграл он её добротно. В 1978 году в Ереване на XXI-ом Всесоюзном кинофестивале ВКФ-78 Станислав Коренев за эту работу получил приз за лучшее исполнение мужской роли.
4 января, 15:57История
"Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканомФильм "Опасные гастроли" вышел в советский прокат 5 января 1970 года и моментально стал кассовым хитом. Однако этого успеха могло бы и не быть, потому что революционный водевиль как жанр пришелся по вкусу далеко не всем
Роль Шуры исполнил Александр Стригалёв, чекиста Пироженко – Георгий Дворников, роль бандита Сирого великолепно исполнил Виктор Степаненко, а роль атамана-белогвардейца Александра Семёновича Аркадьева – Дмитрий Миргородский.
Музыку к фильму написал уроженец Киева, автор его гимна "Як тебе не любити…" Игорь Наумович Шамо. Для исполнения конных трюков в картину пригласили конную группу каскадеров Петра Диомидовича Тимофеева.
Изучив архивные материалы о работе чекистов на Херсонщине, в том числе и о ликвидации отряда Володина, Шерстобитов принял решение фильм снимать на Херсонщине. Так эпизод захвата командира отряда отсняли на старом мосту в Бериславском районе. На сегодня это уже не действующий мост, и он является памятником архитектуры ХVIII века. А вот остальные съемки решили проводить в Крыму, так как по художественному замыслу должны были цвести маки, а на тот момент на Херсонщине маки ещё не цвели. В связи с этим съемочной группе пришлось в срочном порядке переезжать из степей Таврии на крымский мыс Тарханкут.
Городские эпизоды снимали в Евпатории в переулке Купальном и на развилке улицы Училищной и переулка Типографского.
С крымским периодом съемок связаны воспоминания Ирины Токаревой, которой в то время было 5 лет. В одном доме с её семьей жил руководитель конно-трюковой труппы каскадеров Пётр Тимофеев. Она вспоминала: "Мы жили вместе с каскадёрами в одном частном доме в Черноморском в Крыму, в то время как снимался фильм "Тачанка с юга". Петр Диомидыч тоже жил в этом доме. Мне было пять лет. Помню, как мы ходили через степь с красными маками, я наклеивала кусочки лепестков на ногти – делала маникюр. У меня были разбиты обе коленки, я ходила забинтованная все время, что мы там провели, и каждый день мне делали перевязку. Пётр Диомидыч сажал меня на колени и отдирал размоченные бинты, тем я его и запомнила. А ещё он был весь внутри в жестком корсете, он меня отвлекал от боли, предлагая по нему постучать, я стучала – глухой такой стук". Корсет каскадеру был необходим для безопасности, он значительно снижал риск травмирования.
Фильм Дума о Ковпаке
8 октября 2023, 18:00История
"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогияВо время Великой Отечественной войны одним из самых ярких героев советского партизанского движения, безусловно, был Сидор Артемьевич Ковпак. Участник трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, он был награждён двумя Георгиевскими Крестами, двумя звездами Героя Советского Союза и четырьмя (!) орденами Ленина
Пётр Тимофеев родился в 1930 году. Во время войны он осиротел, и его приютил в своем конном цирковом аттракционе легендарный российский и советский цирковой артист, дрессировщик, наездник, основатель советской школы конных трюков Алибек Тузарович Кантемиров. Кроме всего прочего Кантемиров создал целую династию цирковых наездников и каскадеров, из которых наше поколение лучше всего помнит его младшего сына, исполнителя в фильме "Не бойся, я с тобой" (1981) роли Рустама – Мухтарбека Кантемирова. Его отец фактически дал Петру Тимофееву путевку в жизнь. К тому времени он принял участие в съёмках таких знаковых для отечественного кинематографа фильмов, как "Застава в горах" (1953), "Тихий Дон" (1957), "Гусарская баллада" (1962), "Война и мир" (1965-67), "Белое солнце пустыни" (1969), "Ватерлоо" (1969), "Достояние республики" (1971) и др.
Выйдя в прокат, фильм "Тачанка с юга" обрёл популярность даже большую, чем книга, по которой он был снят. За прокатный период его посмотрели более 17,1 млн. зрителей. Правда ведущие киножурналы "Советский экран" и "Искусство кино" обошли новую киноленту молчанием, но это не помешало ей обрести среди юного населения Советского Союза широкую известность и популярность. К нашему времени, к сожалению, она уже почти забыта. О "Тачанке с юга" помнят в основном только представители старших поколений.
 
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