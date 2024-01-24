Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся - 24.01.2024 Украина.ру
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Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся
Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся - 24.01.2024 Украина.ру
Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция. По его словам, она может сделать армянское государство более жизнеспособным в нынешних внешнеполитических условиях
2024-01-24T12:54
2024-01-24T12:54
эксклюзив
закавказье
россия
азербайджан
иран
владимир путин
сергей лавров
никол пашинян
ильхам алиев
карабах
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Оппозиционные армянские депутаты посчитали, что это заявление имеет самое непосредственное отношение к проблеме статуса Нагорного Карабаха: по их мнению, Пашинян добивается того, чтобы армянская конституция потеряла всякую связь с идеей права Карабаха на самоопределение и со стремлением к международному признанию геноцида армян 1915 года.Оппозиционеры считают, что таким образом действующий премьер делает очередную уступку Азербайджану (и стоящей за ним Турции) при подготовке мирного договора с Баку.Напомним, в 2023 году Азербайджан провёл военную кампанию, по итогам которой Нагорно-Карабахская Республика была взята под контроль, часть её руководства – взята в плен, а государственность – ликвидирована. При этом Пашинян признал карабахскую территорию частью Азербайджана задолго до нападения на НКР.Официально стороны ведут переговоры о заключении мирного соглашения, однако большинство экспертов признаёт, что Баку и Ереван по-прежнему очень далеки от его подписания – несмотря на периодические заверения сторон в обратном.Связано это с тем, что обе стороны не устраивает сложившийся после захвата Карабаха статус-кво. Азербайджан явно не прочь добиться от Армении новых уступок – в частности, открытия Зангезурского коридора, соединяющего принадлежащую ему Нахичеванскую автономию с основной частью его территории, а также получения ряда районов, которые сегодня контролирует Армения и в которых в советские годы проживали азербайджанцы.Ереван же явно не против обрести статус основного союзника Запада в регионе, и в рамках этого выйти на договор с Баку при посредничестве европейских и американских дипломатов. Подписывать же его Ереван намеревается тоже на одной из западных площадок.То, что условия будущего соглашения в любом случае будут носить для Армении дискриминационный характер, Пашинян и его приближённые планируют по-прежнему списывать на Москву, которая, согласно версии официального Еревана, не смогла защитить Карабах и не может быть эффективным донором безопасности для Армении.Из последних новостей, касающихся данного вопроса, стоит отметить заявление армянского министерства обороны, согласно которому новое армейское обмундирование будет соответствовать стандартам НАТО.Ереван также закупает отдельные виды вооружений у Франции и в целом стремится к активизации военного сотрудничества с ней. При этом, согласно мнению большинства местных экспертов, никаких реальных шагов по повышению боеспособности вооружённых сил власти Армении не предпринимают – несмотря на то, что Азербайджан вполне может вновь попытаться добиться своего силой.Усилия армянской дипломатии вроде бы приносят свои плоды: ряд европейских политиков в последнее время действительно делает заявления в поддержку Еревана.В частности, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель обеспокоен территориальными претензиями Азербайджана на армянскую территорию, и что любое нарушение суверенитета Армении будет иметь для отношений Брюсселя и Баку "серьёзные последствия".Однако Азербайджан явно не склонен принимать во внимание окрики из Евросоюза. В частности, недавно азербайджанское внешнеполитическое ведомство потребовало у армянской стороны предоставить ему карту установленных на границе минных полей – по официальной версии, из-за того, что число пострадавших от мин на линии соприкосновения серьёзно выросло.Наблюдатели при этом считают, что истинная причина заключается не в этом, и такими темпами Баку вскоре может потребовать от податливого Еревана и планы расположения армянской военной инфраструктуры.На этом фоне Россия, которая, как считалось, в результате уничтожения Нагорного Карабаха серьёзно сдала свои позиции в Закавказье, предпринимает ряд шагов по их восстановлению.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией в Москве. Помимо этого, вице-премьер РФ Алексей Оверчук провёл встречу с замглавы азербайджанского правительства Шахином Мустафаевым.В ходе встречи, в которой участвовал и армянский вице-премьер Мгер Григорян, помимо прочего, обсуждалась проблема разблокирования транспортных коридоров в Закавказье, что было прописано в качестве одного из условий урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в трёхстороннем заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 2020 года.Азербайджан, помимо стремления как можно скорее открыть Зангезурский коридор, выразил интерес к реализации проектов, связанных с коридором Север-Юг.Зангезурский коридор интересует Азербайджан и Турцию, а также Запад, так как данная транспортная артерия должна стать частью глобального маршрута транспортировки товаров с востока на запад в обход России.В свою очередь, Россия заинтересована в реализации проекта Север-Юг, что, в частности, позволит укрепить её торговые связи с Ираном и другим странами Большого Ближнего Востока.Более того, согласно заявлению лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 2020 года, безопасность Зангезурского коридора должны обеспечивать подразделения российской ФСБ, что, в свою очередь, не устраивает Запад и пашиняновскую Армению.В этом отношении стоит вспомнить недавнее заявление главы армянского МИДа Арарата Мирзояна о том, что трёхстороннее заявление давно не действует. Армянская сторона также заявляет, что она не получала от Баку никакой информации о готовности Азербайджана подписать мирный договор в Москве.Таким образом, Россия, чья миротворческая миссия вынуждена была уйти из региона, пытается восстановить свои позиции через экономические и инфраструктурные проекты.Противоречивая позиция Армении, которая, с одной стороны, хочет стать форпостом Запада в Закавказье, а с другой – пока опасается полностью рвать с Москвой, и "многовекторность" Азербайджана (и стоящей за ним Турции) на данный момент предоставляют российской дипломатии определённую свободу маневра.Впрочем, будущее Закавказья выглядит слишком уже неопределённо – не в последнюю очередь из-за того, что возможность скорого продолжения кровопролития выглядит более чем реальной.
https://ukraina.ru/20231215/1052156881.html
https://ukraina.ru/20231214/1052091762.html
https://ukraina.ru/20231207/1051838177.html
закавказье
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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эксклюзив, закавказье, россия, азербайджан, иран, владимир путин, сергей лавров, никол пашинян, ильхам алиев, карабах, армения
Эксклюзив, Закавказье, Россия, Азербайджан, Иран, Владимир Путин, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Карабах, Армения

Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся

12:54 24.01.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция. По его словам, она может сделать армянское государство более жизнеспособным в нынешних внешнеполитических условиях
Оппозиционные армянские депутаты посчитали, что это заявление имеет самое непосредственное отношение к проблеме статуса Нагорного Карабаха: по их мнению, Пашинян добивается того, чтобы армянская конституция потеряла всякую связь с идеей права Карабаха на самоопределение и со стремлением к международному признанию геноцида армян 1915 года.
Оппозиционеры считают, что таким образом действующий премьер делает очередную уступку Азербайджану (и стоящей за ним Турции) при подготовке мирного договора с Баку.
Напомним, в 2023 году Азербайджан провёл военную кампанию, по итогам которой Нагорно-Карабахская Республика была взята под контроль, часть её руководства – взята в плен, а государственность – ликвидирована. При этом Пашинян признал карабахскую территорию частью Азербайджана задолго до нападения на НКР.
Официально стороны ведут переговоры о заключении мирного соглашения, однако большинство экспертов признаёт, что Баку и Ереван по-прежнему очень далеки от его подписания – несмотря на периодические заверения сторон в обратном.
Связано это с тем, что обе стороны не устраивает сложившийся после захвата Карабаха статус-кво. Азербайджан явно не прочь добиться от Армении новых уступок – в частности, открытия Зангезурского коридора, соединяющего принадлежащую ему Нахичеванскую автономию с основной частью его территории, а также получения ряда районов, которые сегодня контролирует Армения и в которых в советские годы проживали азербайджанцы.
Ереван же явно не против обрести статус основного союзника Запада в регионе, и в рамках этого выйти на договор с Баку при посредничестве европейских и американских дипломатов. Подписывать же его Ереван намеревается тоже на одной из западных площадок.
15 декабря 2023, 15:44
Фатальная армянская ошибкаПашиняновская Армения активно ищет себе новых союзников. Ищет она их на Западе – в НАТО и ЕС.
То, что условия будущего соглашения в любом случае будут носить для Армении дискриминационный характер, Пашинян и его приближённые планируют по-прежнему списывать на Москву, которая, согласно версии официального Еревана, не смогла защитить Карабах и не может быть эффективным донором безопасности для Армении.
Из последних новостей, касающихся данного вопроса, стоит отметить заявление армянского министерства обороны, согласно которому новое армейское обмундирование будет соответствовать стандартам НАТО.
Ереван также закупает отдельные виды вооружений у Франции и в целом стремится к активизации военного сотрудничества с ней. При этом, согласно мнению большинства местных экспертов, никаких реальных шагов по повышению боеспособности вооружённых сил власти Армении не предпринимают – несмотря на то, что Азербайджан вполне может вновь попытаться добиться своего силой.
Усилия армянской дипломатии вроде бы приносят свои плоды: ряд европейских политиков в последнее время действительно делает заявления в поддержку Еревана.
В частности, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель обеспокоен территориальными претензиями Азербайджана на армянскую территорию, и что любое нарушение суверенитета Армении будет иметь для отношений Брюсселя и Баку "серьёзные последствия".
Однако Азербайджан явно не склонен принимать во внимание окрики из Евросоюза. В частности, недавно азербайджанское внешнеполитическое ведомство потребовало у армянской стороны предоставить ему карту установленных на границе минных полей – по официальной версии, из-за того, что число пострадавших от мин на линии соприкосновения серьёзно выросло.
Наблюдатели при этом считают, что истинная причина заключается не в этом, и такими темпами Баку вскоре может потребовать от податливого Еревана и планы расположения армянской военной инфраструктуры.
14 декабря 2023, 09:34
Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый годГлава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван приветствует начало переговоров Украины и Молдавии с Евросоюзом. Соответствующее заявление Мирзоян сделал в Брюсселе в ходе саммита "Восточного партнёрства"
На этом фоне Россия, которая, как считалось, в результате уничтожения Нагорного Карабаха серьёзно сдала свои позиции в Закавказье, предпринимает ряд шагов по их восстановлению.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией в Москве. Помимо этого, вице-премьер РФ Алексей Оверчук провёл встречу с замглавы азербайджанского правительства Шахином Мустафаевым.
В ходе встречи, в которой участвовал и армянский вице-премьер Мгер Григорян, помимо прочего, обсуждалась проблема разблокирования транспортных коридоров в Закавказье, что было прописано в качестве одного из условий урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в трёхстороннем заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 2020 года.
Азербайджан, помимо стремления как можно скорее открыть Зангезурский коридор, выразил интерес к реализации проектов, связанных с коридором Север-Юг.
Зангезурский коридор интересует Азербайджан и Турцию, а также Запад, так как данная транспортная артерия должна стать частью глобального маршрута транспортировки товаров с востока на запад в обход России.
В свою очередь, Россия заинтересована в реализации проекта Север-Юг, что, в частности, позволит укрепить её торговые связи с Ираном и другим странами Большого Ближнего Востока.
Более того, согласно заявлению лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 2020 года, безопасность Зангезурского коридора должны обеспечивать подразделения российской ФСБ, что, в свою очередь, не устраивает Запад и пашиняновскую Армению.
В этом отношении стоит вспомнить недавнее заявление главы армянского МИДа Арарата Мирзояна о том, что трёхстороннее заявление давно не действует. Армянская сторона также заявляет, что она не получала от Баку никакой информации о готовности Азербайджана подписать мирный договор в Москве.
Перенджиев - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря 2023, 17:48
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - ПеренджиевДоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал, с какими возможностями Украина встретит 2024 год, где Запад попытается разжечь войну в новом году, а также рассказал, на что нужно обратить внимание России
Таким образом, Россия, чья миротворческая миссия вынуждена была уйти из региона, пытается восстановить свои позиции через экономические и инфраструктурные проекты.
Противоречивая позиция Армении, которая, с одной стороны, хочет стать форпостом Запада в Закавказье, а с другой – пока опасается полностью рвать с Москвой, и "многовекторность" Азербайджана (и стоящей за ним Турции) на данный момент предоставляют российской дипломатии определённую свободу маневра.
Впрочем, будущее Закавказья выглядит слишком уже неопределённо – не в последнюю очередь из-за того, что возможность скорого продолжения кровопролития выглядит более чем реальной.
 
ЭксклюзивЗакавказьеРоссияАзербайджанИранВладимир ПутинСергей ЛавровНикол ПашинянИльхам АлиевКарабахАрмения
 
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