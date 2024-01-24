https://ukraina.ru/20240124/1052860605.html

Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо

Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо - 24.01.2024 Украина.ру

Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в большом интервью для Украина.ру прокомментировал новый указ Зеленского о российских регионах, а также раскрыл... Украина.ру, 24.01.2024

2024-01-24T09:33

2024-01-24T09:33

2024-01-24T09:33

владимир сальдо

херсон

владимир зеленский

украина

россия

сво

спецоперация

вднх

крым

мэр

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в большом интервью для Украина.ру прокомментировал новый указ Зеленского о российских регионах, а также раскрыл подробности боёв в Крынках и рассказал о том, в чём кардинальные отличия между украинской властью и российской: 00:55 – С чем пришлось столкнуться на должности губернатора нового региона России? 02:44 – Зеленский издал указ об "исторически населённых украинцами" территориях России: как на это реагировать? 08:10 – Подробности боёв в Крынках; 12:20 – Переброска десанта ВСУ через Днепр с помощью лодок; 15:55 – О настроениях на левом и правом берегах Днепра; 19:58 – О последствиях аварии на высоковольтной линии электропередачи в Херсонской области; 25:10 – Как разбудить украинцев? 27:47 – О разнице между украинской властью и российской; 32:05 – Что Херсонская область может дать России? 37:02 – Что большая Россия даёт региону?

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донбасс

днр

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