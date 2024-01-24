Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо - 24.01.2024 Украина.ру
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Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо
Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо - 24.01.2024 Украина.ру
Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в большом интервью для Украина.ру прокомментировал новый указ Зеленского о российских регионах, а также раскрыл... Украина.ру, 24.01.2024
2024-01-24T09:33
2024-01-24T09:33
владимир сальдо
херсон
владимир зеленский
украина
россия
сво
спецоперация
вднх
крым
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в большом интервью для Украина.ру прокомментировал новый указ Зеленского о российских регионах, а также раскрыл подробности боёв в Крынках и рассказал о том, в чём кардинальные отличия между украинской властью и российской: 00:55 – С чем пришлось столкнуться на должности губернатора нового региона России? 02:44 – Зеленский издал указ об "исторически населённых украинцами" территориях России: как на это реагировать? 08:10 – Подробности боёв в Крынках; 12:20 – Переброска десанта ВСУ через Днепр с помощью лодок; 15:55 – О настроениях на левом и правом берегах Днепра; 19:58 – О последствиях аварии на высоковольтной линии электропередачи в Херсонской области; 25:10 – Как разбудить украинцев? 27:47 – О разнице между украинской властью и российской; 32:05 – Что Херсонская область может дать России? 37:02 – Что большая Россия даёт региону?
херсон
украина
россия
вднх
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владимир сальдо, херсон, владимир зеленский, украина, россия, сво, спецоперация, вднх, крым, мэр, гэс, днепр, голосование, евреи, донбасс, днр, видео
Владимир Сальдо, Херсон, Владимир Зеленский, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, ВДНХ, Крым, мэр, ГЭС, Днепр, голосование, евреи, Донбасс, ДНР

Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо

09:33 24.01.2024
 
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в большом интервью для Украина.ру прокомментировал новый указ Зеленского о российских регионах, а также раскрыл подробности боёв в Крынках и рассказал о том, в чём кардинальные отличия между украинской властью и российской:
00:55 – С чем пришлось столкнуться на должности губернатора нового региона России?
02:44 – Зеленский издал указ об "исторически населённых украинцами" территориях России: как на это реагировать?
08:10 – Подробности боёв в Крынках;
12:20 – Переброска десанта ВСУ через Днепр с помощью лодок;
15:55 – О настроениях на левом и правом берегах Днепра;
19:58 – О последствиях аварии на высоковольтной линии электропередачи в Херсонской области;
25:10 – Как разбудить украинцев?
27:47 – О разнице между украинской властью и российской;
32:05 – Что Херсонская область может дать России?
37:02 – Что большая Россия даёт региону?
 
Владимир СальдоХерсонВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСВОСпецоперацияВДНХКрыммэрГЭСДнепрголосованиеевреиДонбассДНР
 
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