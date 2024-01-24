"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы
Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Человек может расслабиться за время отдыха, поэтому медикам нужно все держать под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Командир рассказал, как его боец поехал на машине разведывать дорогу с товарищем. Они подорвались на мине и оба вылетели через лобовое стекло. Один из них сломал палец на руке и ноге. Но солдат в одних носках прошел около 5 километров, при этом тащил на себе товарища.
На фронте силы организма мобилизуются, но они имеют свойство истощаться. Человек может поехать в отпуск, там расслабиться, поэтому медикам нужно все держать под контролем, сообщил военный.
"Проблема не в том, чтобы создать стерильные условия, а главное, чтобы окоп был сухой, землянка, блиндаж отапливались, чтобы можно было погреться, посушиться. На Украине почва — чернозем, а он напоминает губку. Он впитывает воду, особенно в условиях зимы, весны и осени", - подчеркнул Фаска.
Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Сырость и авитаминоз способствуют распространению ОРВИ. В условиях теплой сырости очень быстро развиваются микроорганизмы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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