https://ukraina.ru/20240124/1052857233.html

"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы

"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы - 24.01.2024 Украина.ру

"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы

Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Человек может расслабиться за время отдыха, поэтому медикам нужно все держать под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска

2024-01-24T05:45

2024-01-24T05:45

2024-01-24T05:45

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Командир рассказал, как его боец поехал на машине разведывать дорогу с товарищем. Они подорвались на мине и оба вылетели через лобовое стекло. Один из них сломал палец на руке и ноге. Но солдат в одних носках прошел около 5 километров, при этом тащил на себе товарища.На фронте силы организма мобилизуются, но они имеют свойство истощаться. Человек может поехать в отпуск, там расслабиться, поэтому медикам нужно все держать под контролем, сообщил военный.Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Сырость и авитаминоз способствуют распространению ОРВИ. В условиях теплой сырости очень быстро развиваются микроорганизмы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240122/1052829436.html

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новости, сво, орви, болезнь, инфекция, блиндажи, спецоперация, вс рф, медики, врач, ранение