"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы - 24.01.2024 Украина.ру
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"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы
"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы - 24.01.2024 Украина.ру
"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы
Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Человек может расслабиться за время отдыха, поэтому медикам нужно все держать под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-24T05:45
2024-01-24T05:45
новости
сво
орви
болезнь
инфекция
блиндажи
спецоперация
вс рф
медики
врач
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Командир рассказал, как его боец поехал на машине разведывать дорогу с товарищем. Они подорвались на мине и оба вылетели через лобовое стекло. Один из них сломал палец на руке и ноге. Но солдат в одних носках прошел около 5 километров, при этом тащил на себе товарища.На фронте силы организма мобилизуются, но они имеют свойство истощаться. Человек может поехать в отпуск, там расслабиться, поэтому медикам нужно все держать под контролем, сообщил военный.Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Сырость и авитаминоз способствуют распространению ОРВИ. В условиях теплой сырости очень быстро развиваются микроорганизмы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240122/1052829436.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, сво, орви, болезнь, инфекция, блиндажи, спецоперация, вс рф, медики, врач, ранение
Новости, СВО, ОРВИ, болезнь, инфекция, блиндажи, Спецоперация, ВС РФ, медики, врач, ранение

"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы

05:45 24.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Человек может расслабиться за время отдыха, поэтому медикам нужно все держать под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Командир рассказал, как его боец поехал на машине разведывать дорогу с товарищем. Они подорвались на мине и оба вылетели через лобовое стекло. Один из них сломал палец на руке и ноге. Но солдат в одних носках прошел около 5 километров, при этом тащил на себе товарища.
На фронте силы организма мобилизуются, но они имеют свойство истощаться. Человек может поехать в отпуск, там расслабиться, поэтому медикам нужно все держать под контролем, сообщил военный.
"Проблема не в том, чтобы создать стерильные условия, а главное, чтобы окоп был сухой, землянка, блиндаж отапливались, чтобы можно было погреться, посушиться. На Украине почва — чернозем, а он напоминает губку. Он впитывает воду, особенно в условиях зимы, весны и осени", - подчеркнул Фаска.
Боец после отпуска может привезти инфекцию в окопы, а люди, которые там сидят - не железные. Сырость и авитаминоз способствуют распространению ОРВИ. В условиях теплой сырости очень быстро развиваются микроорганизмы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
22 января, 17:47
Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую ПопаснуюВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ сейчас будут концентрироваться на том, чтобы удерживать более-менее связные позиции внутри Авдеевского укрепрайона
 
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