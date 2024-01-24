"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО
Огнестрельное ранение на в зоне спецоперации получить крайне сложно. Наиболее характерные травмы бойцов - это осколочные ранения после минометных или кассетных обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Наиболее характерные ранения бойцов в зоне спецоперации - это осколочные травмы после минометных или кассетных обстрелов. Потому что огнестрельное ранение на фронте получить крайне сложно, рассказал офицер.
Огнестрельное ранение - это либо "работа" снайпера, либо его можно получить при выполнении штурма. Если ты находишься в обороне, то максимально - это "схватить пульку от снайпера", отметил медик.
"У нас был случай во 2-й роте: человек вышел на несколько минут из блиндажа, не надел бронежилет и ему пуля прилетает в грудную клетку. Спасло то, что у него в кармане лежал телефон. В нем застряла пуля", - подчеркнул Фаска.
При осмотре раненого военнослужащего я очень сильно удивился. У бойца было сломано всего 2–3 ребра. То есть этот человек "родился в рубашке", ему очень повезло, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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