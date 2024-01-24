"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру
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"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО
"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру
"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО
Огнестрельное ранение на в зоне спецоперации получить крайне сложно. Наиболее характерные травмы бойцов - это осколочные ранения после минометных или кассетных обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-24T06:30
2024-01-24T06:30
новости
сво
ранение
травма
бойцы
снайпер
миномет
кассетные боеприпасы
врач
медики
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Наиболее характерные ранения бойцов в зоне спецоперации - это осколочные травмы после минометных или кассетных обстрелов. Потому что огнестрельное ранение на фронте получить крайне сложно, рассказал офицер.Огнестрельное ранение - это либо "работа" снайпера, либо его можно получить при выполнении штурма. Если ты находишься в обороне, то максимально - это "схватить пульку от снайпера", отметил медик.При осмотре раненого военнослужащего я очень сильно удивился. У бойца было сломано всего 2–3 ребра. То есть этот человек "родился в рубашке", ему очень повезло, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, ранение, травма, бойцы, снайпер, миномет, кассетные боеприпасы, врач, медики
Новости, СВО, ранение, травма, бойцы, снайпер, миномет, кассетные боеприпасы, врач, медики

"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО

06:30 24.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Огнестрельное ранение на в зоне спецоперации получить крайне сложно. Наиболее характерные травмы бойцов - это осколочные ранения после минометных или кассетных обстрелов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Наиболее характерные ранения бойцов в зоне спецоперации - это осколочные травмы после минометных или кассетных обстрелов. Потому что огнестрельное ранение на фронте получить крайне сложно, рассказал офицер.
Огнестрельное ранение - это либо "работа" снайпера, либо его можно получить при выполнении штурма. Если ты находишься в обороне, то максимально - это "схватить пульку от снайпера", отметил медик.
"У нас был случай во 2-й роте: человек вышел на несколько минут из блиндажа, не надел бронежилет и ему пуля прилетает в грудную клетку. Спасло то, что у него в кармане лежал телефон. В нем застряла пуля", - подчеркнул Фаска.
При осмотре раненого военнослужащего я очень сильно удивился. У бойца было сломано всего 2–3 ребра. То есть этот человек "родился в рубашке", ему очень повезло, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Юрий Щербаков интервью
18 января, 04:00
Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"
 
НовостиСВОранениетравмабойцыснайперминометкассетные боеприпасыврачмедики
 
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Заголовок открываемого материала
06:30"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО
06:00"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО
05:45"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы
05:30"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО
05:17Данияр Ашимбаев: Россия в 2024 году загонит ВСУ за Днепр, а потом будет разбираться с США двумя способами
05:15"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов
05:12Базовая военная служба вместо срочной. Украина хочет бросить в окопы юнцов
05:00"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО
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04:39"День злуки" на фоне экологической катастрофы. Что происходит в Николаеве
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