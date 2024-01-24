"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру
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"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО
"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру
"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО
Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Я совсем не понимаю тех, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-24T05:30
2024-01-24T05:30
новости
сво
медики
врач
помощь
психология
убитые
вс рф
бойцы
спецоперация
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Я не понимаю тех военных, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей, рассказал офицер. Он добавил, что у него есть товарищ, который ушел из армии из-за того, что его шокировала смерть друга.В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, подчеркнул медик.После этого солдат перестал спать по ночам и начал вести себя не как обычно. Это заметили врачи и дали ему седативные препараты, чтобы он выспался. Медики поговорили с ним и сделали все, чтобы боец смог преодолеть стресс, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052841123.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, сво, медики, врач, помощь, психология, убитые, вс рф, бойцы, спецоперация
Новости, СВО, медики, врач, помощь, психология, убитые, ВС РФ, бойцы, Спецоперация

"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО

05:30 24.01.2024
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Дэн Леви
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Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Я совсем не понимаю тех, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Я не понимаю тех военных, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей, рассказал офицер. Он добавил, что у него есть товарищ, который ушел из армии из-за того, что его шокировала смерть друга.
В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, подчеркнул медик.
"Был такой случай, солдат из моего подразделения, когда его погибшего товарища вытаскивали из танка, он сильно впечатлился. Мы вытащили труп, погрузили. Я-то уже привыкший. Я с трупами работал. Я это воспринимаю как работу", - рассказал Фаска.
После этого солдат перестал спать по ночам и начал вести себя не как обычно. Это заметили врачи и дали ему седативные препараты, чтобы он выспался. Медики поговорили с ним и сделали все, чтобы боец смог преодолеть стресс, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Вчера, 13:39
Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас США не волнует Украина. Если бы их действительно волновала Украина, они бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья
 
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