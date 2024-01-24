https://ukraina.ru/20240124/1052856615.html

"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО

"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру

"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО

Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Я совсем не понимаю тех, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска

2024-01-24T05:30

2024-01-24T05:30

2024-01-24T05:30

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Я не понимаю тех военных, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей, рассказал офицер. Он добавил, что у него есть товарищ, который ушел из армии из-за того, что его шокировала смерть друга.В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, подчеркнул медик.После этого солдат перестал спать по ночам и начал вести себя не как обычно. Это заметили врачи и дали ему седативные препараты, чтобы он выспался. Медики поговорили с ним и сделали все, чтобы боец смог преодолеть стресс, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240123/1052841123.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, медики, врач, помощь, психология, убитые, вс рф, бойцы, спецоперация