"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО
Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Я совсем не понимаю тех, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Я не понимаю тех военных, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей, рассказал офицер. Он добавил, что у него есть товарищ, который ушел из армии из-за того, что его шокировала смерть друга.
В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, подчеркнул медик.
"Был такой случай, солдат из моего подразделения, когда его погибшего товарища вытаскивали из танка, он сильно впечатлился. Мы вытащили труп, погрузили. Я-то уже привыкший. Я с трупами работал. Я это воспринимаю как работу", - рассказал Фаска.
После этого солдат перестал спать по ночам и начал вести себя не как обычно. Это заметили врачи и дали ему седативные препараты, чтобы он выспался. Медики поговорили с ним и сделали все, чтобы боец смог преодолеть стресс, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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