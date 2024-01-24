https://ukraina.ru/20240124/1052850318.html

Базовая военная служба вместо срочной. Украина хочет бросить в окопы юнцов

Базовая военная служба вместо срочной. Украина хочет бросить в окопы юнцов - 24.01.2024 Украина.ру

Базовая военная служба вместо срочной. Украина хочет бросить в окопы юнцов

Украинские власти и СМИ который месяц обсуждают, кого бы еще мобилизовать и бросить на фронт. Помимо женщин, инвалидов и сбежавших в ЕС мужчин загонять в ВСУ хотят также юношей, снизив возраст мобилизации

2024-01-24T05:12

2024-01-24T05:12

2024-01-24T05:12

эксклюзив

всу

украина

армия

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052850822_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7c604724365aff6dffbb79c5fbdc8561.jpg

В одном из недавних интервью командир 1-го мехбата 3 ОШБр с позывным "Бот" предложил мобилизационный возраст мужчин снизить до 22-х лет."Мужчина в 25 лет – сознательный, взрослый человек, а на фронте – уже взрослый дядька", – объяснил Бот.Также он высказался за возможность продления военной службы лицам, получившим или имеющим инвалидность.Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес недавно заявлял, что Киеву следует мобилизовать больше молодежи, включая молодых женщин.В связи с этим власти Украины обсуждают введение так называемой Базовой военной службы (БВС) вместо срочной службы, что позволит мобилизовать 18-летних и бросить их в окопы всего после трех месяцев обучения.Украинский юрист Владимир Романчук пишет в издании "Зеркало недели", что в новой редакции законопроекта о мобилизации предлагается введение базовой военной подготовки, что повлияет на предельный мобилизационный возраст украинских военнослужащих.По информации юриста, предварительное неформальное обсуждение законопроекта уже состоялось на заседании парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности."Поэтому все обсуждения по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 27 до 25 лет выглядят уже не так остро и актуально, поскольку в войска могут быть рекрутированы юноши как 18, так и 22 лет", – пишет Романчук.Он также отмечает, что власти не торопятся обнародовать детали этого законопроекта, опасаясь негативной реакции общества."Никаких комментариев (по крайней мере достаточно публичных и заметных) власть предержащих о создании новой и уникальной для нашей страны системы предармейской подготовки в медиапространстве не появлялось.Это, в свою очередь, закономерно приведет к, мягко говоря, большому удивлению двадцатилетних граждан, которые после прохождения БВС вполне законно будут получать повестки на отправку в части", – утверждает украинский юрист.По действующему законодательству Украины в период действия военного положения призыв на срочную службу не производится. В этом плане не повезло тем, кто ее проходил на момент начала СВО, так как они до сих пор не могут демобилизоваться.В новом законопроекте срочная служба отменяется и заменяется базовой военной службой. Вводится она с 2025 года, что говорит о планах продления военных действий или подготовке ресурса для их возобновления.Базовую военную службу юноши от 18 до 25 лет, а также девушки, получающие медицинское образования, должны будут проходить 5 месяцев в мирное время, но всего 3 месяца или даже меньше в военное время.После прохождения базовой военной службы они считаются военнообязанным, стало быть, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.Такую службу они должны проходить как в учебных заведениях (вузах, техникумах, на курсах профессиональной подготовки), включая частные, так и в учебных центрах ВСУ непосредственно.Замминистра образования и науки Михаил Винницкий в недавнем интервью рассказывал, что военная подготовка в вузах будет состоять из "трех аудиторных кредитов"(90 часов аудиторных занятий), после чего будет предоставляться военно-учетная специальность "Стрелок".Курс военной подготовки, как ожидается, будет проходить в течение четырех недель в условиях полигона.Проще говоря, если закон не позволяет набирать срочников в военное время, отменяется сама срочная служба, вместо нее вводится её краткосрочный аналог, под другим названием, позволяющий мобилизовать молодежь.Однако в случае принятия такого законопроекта встанет вопрос: где взять инструкторов, амуницию, обмундирование, полигоны и учебные центры для тренировки сотен тысяч юношей, если всего этого сейчас остро не хватает для ВСУ, куда забрили более миллиона человек?На практике это, скорее всего, будет означать чисто формальное прохождение базовой военной подготовки, несколько теоретических занятий в учебном заведении, после чего восемнадцатилетний рекрут будет признан "прошедшим военную подготовку", следовательно, – военнообязанным.Если такого военнообязанного мобилизуют и бросят в окопы, вряд ли ему удастся там долго прожить в условиях реальных военных действий.

https://ukraina.ru/20240121/1052802640.html

https://ukraina.ru/20240119/1052764582.html

украина

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, всу, украина, армия, мобилизация