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"День злуки" на фоне экологической катастрофы. Что происходит в Николаеве

"День злуки" на фоне экологической катастрофы. Что происходит в Николаеве - 24.01.2024 Украина.ру

"День злуки" на фоне экологической катастрофы. Что происходит в Николаеве

В городе Николаев местные власти в понедельник, 22 января, без особых торжеств отметили так называемый День соборности Украины в честь недолгой "злуки" националистов из центральной и западной Украины в 1919 году

2024-01-24T04:39

2024-01-24T04:39

2024-01-24T04:39

эксклюзив

украина

николаев

экологическая катастрофа

сво

россия

богдан хмельницкий

военкомат

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По факту же, созданное образование существовало исключительно на бумаге, так как не контролировало на тот момент территорий, на которые претендовало.Менее десятка представителей администрации Николаева на пустой площади возложили цветы к памятнику Шевченко. Подобные праздники никогда не были популярны на юге Украины: даже до начала СВО на них можно было увидеть максимум один-два десятка человек из руководства, отрабатывающих свои "государственные обязанности".После начальства к памятнику пришли "патриоты", как их именуют местные СМИ, под бандеровским флагом. "Патриотов" в городе нашлось целых пять человек.Начальство Николаева на мероприятии заявило, что идея "Дня соборности" или "Дня злуки" якобы восходит к стремлению объединения древнерусских земель вокруг Киева, а не вокруг Москвы. Именно за это они якобы воюют и сейчас, претендуя не только на бывшие украинские территории, но и на старые территории РФ, а также на название Русь. В современной украинской трактовке истории за это боролся даже Богдан Хмельницкий, который якобы пытался присоединить Российское царство к Киеву.В рамках борьбы с общей историей на днях управление культуры Николаева вычеркнуло из списка охраняемых памятников целый ряд исторических зданий в центре города. Теперь их могут снести застройщики. В их числе место, где останавливался Александр Сергеевич Пушкин, здание, где была провозглашена Советская власть, место боев красноармейцев с немецкими интервентами в 1918 году, а также здание, где в 1905 году состоялось заседание Совета рабочих депутатов.На днях также власти города отчитались, что провели так называемые мовные рейды. Инспекторы горсовета наезжали на мелких предпринимателей из-за вывесок на русском языке. Некоторым предпринимателям вынесли предупреждение за таблички с надписью "вход" и "выход", но многие объекты по результатам рейдов оказались заброшенными и не осуществляют никакой деятельности – их просто бросили еще в 2022 году.Николаевские чиновники могли бы найти лучший повод для применения своих навыков, тем более, что в городе и области сейчас происходит очередная экологическая катастрофа. Еще на прошлой неделе в порту Николаева затонуло судно Ginger с тоннами нефтепродуктов, которые разлились в акватории порта и по всему лиману. Авария на судне и его затопление никак не связаны с ударами ВС РФ. Свое дело сделали шторм и длительная эксплуатация старого судна.Превышение содержания нефти и нефтепродуктов в водах – в 15-16 раз. Ликвидация последствий катастрофы осложнена тем, что порт Николаева заминирован, а разминировать его не собираются.Однако в порту Николаева вот уже почти два года заблокированы судна, которые раньше занимались вывозом украинской агропродукции. На днях крупнейший украинский агротрейдер, компания "Нибулон", предложила властям эвакуировать торговый флот из Николаева, чтобы перебросить его в дунайские порты, через которые идет основной поток экспорта украинского зерна. Из-за минной опасности на Дунае в этом году в несколько раз возросла цена фрахта суден класса "река-море". Переброской заблокированных суден из Николаева на Дунай украинские агротрейдеры пытаются сбить цену фрахта.Поскольку порты Николаевской области не работают, на этой неделе Администрация морских портов решила объединить порты Николаева и Ольвии для "оптимизации", что предполагает серьезное сокращение персонала. На 20% сокращает персонал и Центральное управление Администрации морских портов. Обычных работников отправили в бессрочный отпуск еще в 2022 году, поэтому сейчас речь идет об оставшемся управленческом персонале. Центральная власть на Украине ежедневно требует от различных ведомств сокращать расходы и урезать выплаты для экономии средств, которых от Запада поступает всё меньше.Оставшиеся без работы мужчины должны либо сидеть по домам, либо наниматься в ВСУ. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким на днях вообще отказал военнообязанным в праве на нормальную жизнь. "Их ловят ТЦК — и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, у тебя нет права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, сиди дома", — заявил губернатор Николаевской области.В то же время украинский омбудсман (уполномоченный по правам человека) Дмитрий Лубинец говорит, что у сотрудников ТЦК (военкомов) нет никакого права проверять документы и задерживать военнообязанных. "Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", — говорит украинский омбудсман. Однако на права человека и Конституцию на Украине уже десять лет не обращают никакого внимания.

https://ukraina.ru/20240122/1052821816.html

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эксклюзив, украина, николаев, экологическая катастрофа, сво, россия, богдан хмельницкий, военкомат