https://ukraina.ru/20240123/1052855014.html

Удары по Харькову и Киеву, украинская конница. Итоги 23 января

Удары по Харькову и Киеву, украинская конница. Итоги 23 января - 23.01.2024 Украина.ру

Удары по Харькову и Киеву, украинская конница. Итоги 23 января

Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам, в Кремле прокомментировали; ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую; иностранные журналисты заметили украинскую кавалерию

2024-01-23T18:00

2024-01-23T18:00

2024-01-23T18:00

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Удары по Киеву и ХарьковуУдары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на теракт в Донецке 21 января, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - сказал он.В Минобороны РФ в первой половине дня подтвердили сообщения о массированном ударе:"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества."Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены, заверили в военном ведомстве.Замглавы киевской горадминистрации Николай Поворозник заявил о том, что украинская столица 23 января была атакована двадцатью ракетами и все они были сбиты.По словам мэра города Виталия Кличко, в Киеве 18 человек пострадали, из них 13 были госпитализированы. Украинские СМИ публиковали видео пораженных зданий.Глава военно-гражданской администрации (ОВА) Харьковской области Олег Синегубов сообщил об обстреле областного центра: по его данным, были ранены 35 человек, включая двоих детей.Прилеты также подтвердили в Шостке Сумской области и Павлограде Днепропетровской области.Обстрелы ДонбассаВо вторник украинские военные обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, погибли два человека."В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека - мужчина 1949г.р. и женщина 1952г.р. Молимся за упокой души погибших. Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких", - написал на своей странице во "ВКонтакте" мэр города Дмитрий Шевченко.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об обстреле столицы ДНР: под огонь украинской артиллерии, по его информации, попал ДК им. Куйбышева в тот момент, когда там проходил прием граждан властями города.Снаряд попал в многоквартирный дом в районе площади Бакинских Комиссаров, два человека были ранены, сообщил Кулемзин."В результате обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице. Ему было 23 года. Приношу соболезнования родным и близким погибшего.Второму пострадавшему сотруднику МЧС оказана помощь амбулаторно, у него легкие ранения. Также при данном обстреле пострадали семь гражданских лиц: четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно, три госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.В результате обстрела Куйбышевского района повреждены два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры (ясли-сад, ДК)", - написал в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин."Крепкие нервы украинской кавалерии"В австрийском издании Exxpress появилось статья с фотографией украинского военнослужащего с американским переносным противотанковым комплексом Javelin на плече. На еще одном фото – рядом со всадником еще трое военных с автоматами на военном грузовике HUMVEE."Потребность в транспортных средствах, очевидно, заставляет людей изобретать: по крайней мере, для нынешней возможности сфотографироваться, украинская армия возвращает к жизни былые времена кавалерийских атак. Текст, сопровождающий изображение из Минобороны в Киеве: "Боец 3-й штурмовой бригады ВСУ на коне с ПТУР FGM-148 Javelin и HMMWV с установленным ПТУР BGM-71 TOW".В любом случае четвероногий друг должен быть достаточно пуленепробиваемым: противотанковые ракеты "Джавелин" имеют дальность действия 2000 метров и уж точно не бесшумны при выстреле", - пишет автор материала.В этой же статье сказано о том, что подобная "изобретательность" может быть связана со снижением военной помощи от Запада и недавним отчетом Пентагона, из которого стало ясно: более 50-ти процентов отправленного на Украину оружия, бесследно пропадает.

https://ukraina.ru/20240117/1052729714.html

https://ukraina.ru/20240123/1052834624.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, киев, харьков, донбасс, обстрелы, всу