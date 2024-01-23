Польша остановила расследование удара ракеты по Пшеводуву, чтобы выгородить Украину - 23.01.2024 Украина.ру
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Польша остановила расследование удара ракеты по Пшеводуву, чтобы выгородить Украину
Польша остановила расследование удара ракеты по Пшеводуву, чтобы выгородить Украину - 23.01.2024 Украина.ру
Польша остановила расследование удара ракеты по Пшеводуву, чтобы выгородить Украину
Расследование трагедии в польском Пшеводуве, когда в конце 2022 года при взрыве ракеты погибли двое мужчин, приостановлено. Об этом 23 января сообщил корреспондент польского издания РМФ ФМ
2024-01-23T17:30
2024-01-23T17:30
новости
польша
украина
ракета
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В приграничном селе Пшеводув Люблинской области взорвалась ракета, принадлежавшая украинской ПВО, считают польские следователи. Предполагается, что ракета была выпущена во время массированного российского ракетного удара.Расследование инцидента было приостановлено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины в расследовании обстоятельств, которые привели к трагедии. В прокуратуре Польши заявили, что приняли такое решение "из-за длительного препятствования дальнейшему разбирательству, которое заключалось в ожидании исполнения запросов о международной правовой помощи"."Польские заявления были отправлены украинским властям много месяцев назад. Речь шла, среди прочего, о получении информации, которая позволила бы на 100% подтвердить, кто и откуда выпустил несчастную ракету", - отмечает РМФ ФМ.Издание уточняет, что приостановление производства по делу означает, что невозможно окончательно определить обстоятельства этого события, а значит, и указать, кто именно несет ответственность за смерть польских граждан.Как сообщало издание Украина.ру, 15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув, недалеко от границы с Украиной взорвалась ракета. В результате двое мужчин погибли.В день трагедии происходил обстрел территории Украины со стороны ВС РФ.В ходе расследования инцидента польские следователи установили, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55, которая имеет дальность от 75 до 90 км. В это время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. С другой стороны, 15 ноября 2022 года украинские силы ПВО запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность. Одна из двух ракет попала в цель, вторая улетела "в пустоту".
https://ukraina.ru/20230929/1049787806.html
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новости, польша, украина, ракета
Новости, Польша, Украина, Ракета

Польша остановила расследование удара ракеты по Пшеводуву, чтобы выгородить Украину

17:30 23.01.2024
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Повітряних Сил ЗСУ
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Расследование трагедии в польском Пшеводуве, когда в конце 2022 года при взрыве ракеты погибли двое мужчин, приостановлено. Об этом 23 января сообщил корреспондент польского издания РМФ ФМ
В приграничном селе Пшеводув Люблинской области взорвалась ракета, принадлежавшая украинской ПВО, считают польские следователи. Предполагается, что ракета была выпущена во время массированного российского ракетного удара.
Расследование инцидента было приостановлено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины в расследовании обстоятельств, которые привели к трагедии. В прокуратуре Польши заявили, что приняли такое решение "из-за длительного препятствования дальнейшему разбирательству, которое заключалось в ожидании исполнения запросов о международной правовой помощи".
"Польские заявления были отправлены украинским властям много месяцев назад. Речь шла, среди прочего, о получении информации, которая позволила бы на 100% подтвердить, кто и откуда выпустил несчастную ракету", - отмечает РМФ ФМ.
Издание уточняет, что приостановление производства по делу означает, что невозможно окончательно определить обстоятельства этого события, а значит, и указать, кто именно несет ответственность за смерть польских граждан.
Как сообщало издание Украина.ру, 15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув, недалеко от границы с Украиной взорвалась ракета. В результате двое мужчин погибли.
В день трагедии происходил обстрел территории Украины со стороны ВС РФ.
В ходе расследования инцидента польские следователи установили, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55, которая имеет дальность от 75 до 90 км. В это время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. С другой стороны, 15 ноября 2022 года украинские силы ПВО запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность. Одна из двух ракет попала в цель, вторая улетела "в пустоту".
Боевые стрельбы ЗРС С-300 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября 2023, 14:12
Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решениеЗамминистра юстиции Польши рассказал, что Варшава определила, откуда прилетела ракета, для дальнейших действий необходимо сотрудничество украинской стороны
 
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