В Пентагоне подсчитали, сколько ВСУшников прошли обучение - AP - 23.01.2024 Украина.ру
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В Пентагоне подсчитали, сколько ВСУшников прошли обучение - AP
В Пентагоне подсчитали, сколько ВСУшников прошли обучение - AP - 23.01.2024 Украина.ру
В Пентагоне подсчитали, сколько ВСУшников прошли обучение - AP
США и их союзники обучили 118 тысяч украинских военнослужащих в точках по всему миру, сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла
2024-01-23T17:23
2024-01-23T17:23
новости
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украина
всу
пентагон
военные учения
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С февраля 2022 года США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов.​​Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. Республиканцы требуют изменений подходов к охране южной границы страны.
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новости, сша, украина, всу, пентагон, военные учения
Новости, США, Украина, ВСУ, Пентагон, военные учения

В Пентагоне подсчитали, сколько ВСУшников прошли обучение - AP

17:23 23.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУучения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ
учения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУ
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США и их союзники обучили 118 тысяч украинских военнослужащих в точках по всему миру, сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла
"Соединенные Штаты подготовили около 18 000 таких бойцов, в том числе около 16 300 солдат в Германии. Еще около 1500 бойцов в настоящее время проходят подготовку", - говорится в статье AP.
С февраля 2022 года США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов.
​​Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. Республиканцы требуют изменений подходов к охране южной границы страны.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
13:27
"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН22 января по запросу российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поставкам западного оружия на Украину. Представлял позицию Москвы министр иностранных дел Сергей Лавров, лично прибывший для этого в Нью-Йорк
 
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