В Пентагоне подсчитали, сколько ВСУшников прошли обучение - AP
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУучения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУ
США и их союзники обучили 118 тысяч украинских военнослужащих в точках по всему миру, сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла
"Соединенные Штаты подготовили около 18 000 таких бойцов, в том числе около 16 300 солдат в Германии. Еще около 1500 бойцов в настоящее время проходят подготовку", - говорится в статье AP.
С февраля 2022 года США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов.
Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. Республиканцы требуют изменений подходов к охране южной границы страны.
13:27"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН22 января по запросу российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поставкам западного оружия на Украину. Представлял позицию Москвы министр иностранных дел Сергей Лавров, лично прибывший для этого в Нью-Йорк