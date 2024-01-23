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В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара
В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара - 23.01.2024 Украина.ру
В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара
Пожилая пара погибла в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) из-за сброшенного ВСУ снаряда, сообщил корреспондент РИА Новости
2024-01-23T16:52
2024-01-23T16:52
2024-01-23T16:53
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Мужчина 1949 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли в результате очередного обстрела Ясиноватой, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.В дымоход попала либо 120-миллиметровая мина, либо ВСУ сбросили снаряд с дрона, рассказал родственник погибших."Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - добавил он.
https://ukraina.ru/20240121/1052810263.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, ясиноватая, всу, обстрелы, погибшие
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, ВСУ, обстрелы, погибшие
В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара
16:52 23.01.2024 (обновлено: 16:53 23.01.2024)
Пожилая пара погибла в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) из-за сброшенного ВСУ снаряда, сообщил корреспондент РИА Новости