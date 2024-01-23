В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара - 23.01.2024 Украина.ру
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В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара
В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара - 23.01.2024 Украина.ру
В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара
Пожилая пара погибла в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) из-за сброшенного ВСУ снаряда, сообщил корреспондент РИА Новости
2024-01-23T16:52
2024-01-23T16:53
новости
россия
днр
донецкая народная республика
ясиноватая
всу
обстрелы
погибшие
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Мужчина 1949 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли в результате очередного обстрела Ясиноватой, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.В дымоход попала либо 120-миллиметровая мина, либо ВСУ сбросили снаряд с дрона, рассказал родственник погибших."Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - добавил он.
https://ukraina.ru/20240121/1052810263.html
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днр
донецкая народная республика
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, ясиноватая, всу, обстрелы, погибшие
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, ВСУ, обстрелы, погибшие

В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара

16:52 23.01.2024 (обновлено: 16:53 23.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГород Ясиноватая в Донецкой области
Город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Пожилая пара погибла в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) из-за сброшенного ВСУ снаряда, сообщил корреспондент РИА Новости
Мужчина 1949 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли в результате очередного обстрела Ясиноватой, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
В дымоход попала либо 120-миллиметровая мина, либо ВСУ сбросили снаряд с дрона, рассказал родственник погибших.
"Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - добавил он.
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 15:18
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25 человек - ПушилинНа текущий момент подтверждена информация о 25 погибших после обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке. По меньшей мере, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своём ТГ-канале
 
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