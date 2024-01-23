https://ukraina.ru/20240123/1052851529.html

В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара

В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара - 23.01.2024 Украина.ру

В Ясиноватой ВСУ сбросили снаряд в дымоход, погибла пожилая пара

Пожилая пара погибла в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) из-за сброшенного ВСУ снаряда, сообщил корреспондент РИА Новости

2024-01-23T16:52

2024-01-23T16:52

2024-01-23T16:53

новости

россия

днр

донецкая народная республика

ясиноватая

всу

обстрелы

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052851902_0:173:3332:2047_1920x0_80_0_0_9427d631842ca722626896d210255024.jpg

Мужчина 1949 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли в результате очередного обстрела Ясиноватой, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.В дымоход попала либо 120-миллиметровая мина, либо ВСУ сбросили снаряд с дрона, рассказал родственник погибших."Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - добавил он.

https://ukraina.ru/20240121/1052810263.html

россия

днр

донецкая народная республика

ясиноватая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, донецкая народная республика, ясиноватая, всу, обстрелы, погибшие