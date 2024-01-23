Фото украинской конницы с "джавелинами" удивили австрийских журналистов
© Панцервафли/Panzerwaffle телеграм-канал
© Панцервафли/Panzerwaffle телеграм-канал
Украинская армия возвращает к жизни былые времена кавалерийских атак. Так австрийское издание Exxspress в публикации от 23 января прокомментировало фотографию, на которой украинские военные позируют сидя на лошади и держа американский переносный противотанковый комплекс Javelin на плече.
"Украинские разведчики из 3-й штурмовой бригады сейчас позируют со своим новейшим вездеходом — четвероногий друг обязательно должен быть пуленепробиваемым", - пишет издание.
Австрийские журналисты отмечают, что фотографию опубликовало министерство обороны Украины с пометкой "Боец 3-й штурмовой бригады ВСУ на коне с ПТУР FGM-148 Javelin и HMMWV с установленным ПТУР BGM-71 TOW".
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский военный эксперт, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что США используют ВСУ в качестве средства, чтоб причинить России боль. Но не чтобы победить Россию.
13:39Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас США не волнует Украина. Если бы их действительно волновала Украина, они бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья