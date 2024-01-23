Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас

США не волнует Украина. Если бы их действительно волновала Украина, они бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья