https://ukraina.ru/20240123/1052847854.html

Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка

Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка - 23.01.2024 Украина.ру

Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка

Киевский нацистский режим и президент Украины Владимир Зеленский лично несут ответственность за убийство мирных жителей Донецка. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

2024-01-23T15:29

2024-01-23T15:29

2024-01-23T15:29

новости

вячеслав володин

владимир зеленский

донецк

трагедия

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На заседании 23 января нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращение "К ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории РФ".По словам Володина, мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в городе Донецке 21 января, когда из реактивных систем залпового огня был обстрелян рынок в микрорайоне Текстильщик Кировского района, в результате чего погибли 27 мирных граждан."Поэтому мы считаем правильным, чтобы национальные парламенты всех стран знали об этом, чтобы ООН дала оценку происходящему. Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском", — процитировал слова Володина телеграм-канал "Дума ТВ".Утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня с снарядами 152 и 155 мм. В результате обстрела погибли 27 человек, более 20 получили ранения.

https://ukraina.ru/20240123/1052840883.html

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новости, вячеслав володин, владимир зеленский, донецк, трагедия