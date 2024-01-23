Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка - 23.01.2024 Украина.ру
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Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка
Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка - 23.01.2024 Украина.ру
Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка
Киевский нацистский режим и президент Украины Владимир Зеленский лично несут ответственность за убийство мирных жителей Донецка. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
2024-01-23T15:29
2024-01-23T15:29
новости
вячеслав володин
владимир зеленский
донецк
трагедия
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На заседании 23 января нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращение "К ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории РФ".По словам Володина, мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в городе Донецке 21 января, когда из реактивных систем залпового огня был обстрелян рынок в микрорайоне Текстильщик Кировского района, в результате чего погибли 27 мирных граждан."Поэтому мы считаем правильным, чтобы национальные парламенты всех стран знали об этом, чтобы ООН дала оценку происходящему. Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском", — процитировал слова Володина телеграм-канал "Дума ТВ".Утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня с снарядами 152 и 155 мм. В результате обстрела погибли 27 человек, более 20 получили ранения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вячеслав володин, владимир зеленский, донецк, трагедия
Новости, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Донецк, трагедия

Володин обвинил Зеленского в убийстве мирных жителей Донецка

15:29 23.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Киевский нацистский режим и президент Украины Владимир Зеленский лично несут ответственность за убийство мирных жителей Донецка. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
На заседании 23 января нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращение "К ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории РФ".
По словам Володина, мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в городе Донецке 21 января, когда из реактивных систем залпового огня был обстрелян рынок в микрорайоне Текстильщик Кировского района, в результате чего погибли 27 мирных граждан.
"Поэтому мы считаем правильным, чтобы национальные парламенты всех стран знали об этом, чтобы ООН дала оценку происходящему. Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском", — процитировал слова Володина телеграм-канал "Дума ТВ".
Утром 21 января ВСУ обстреляли рынок и магазины в квартале Текстильщик Кировского района. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня с снарядами 152 и 155 мм. В результате обстрела погибли 27 человек, более 20 получили ранения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
12:46
Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по ДонецкуУдары ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя назвать ответом на атаку ВСУ по Донецку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января в телефонном интервью "Радио Маяк"
 
НовостиВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийДонецктрагедия
 
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