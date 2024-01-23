"Хотят прийти на готовое" - патриарх Кирилл о проблемах с мигрантами в Европе - 23.01.2024 Украина.ру
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"Хотят прийти на готовое" - патриарх Кирилл о проблемах с мигрантами в Европе
"Хотят прийти на готовое" - патриарх Кирилл о проблемах с мигрантами в Европе - 23.01.2024 Украина.ру
"Хотят прийти на готовое" - патриарх Кирилл о проблемах с мигрантами в Европе
Многие люди воспринимают западный мир как яркий образ изобилия материальных благ, сказочную страну счастья и комфорта. На это указал 23 января патриарх Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации
2024-01-23T15:29
2024-01-23T15:30
патриарх кирилл
патриарх
европа
беженцы
новости
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"Красноречиво свидетельствуют об этом в частности потоки беженцев которые наводнили европейские страны в последние годы. Бегут ведь за счастьем, иногда подвергая свою жизнь страшным опасностям. Люди ищут сытой и благополучной жизни", - указал он.Патриарх отметил, что это желание само по себе не предосудительно.Он также указал, что приехав мигранты встретили "очень ослабевшую и дезориентированную с духовной точки зрения среду", так как европейцы перестали осознавать свои христианские корни, стали их стесняться. "Они стыдливо избегают упоминание Христа в названии праздников - уже Christmas нельзя, Xmas. Что такое Xmas не знаю. Но уже Xmas. Убирают кресты где они традиционно находились, например в классах и пытаются приспособить библейские тексты к оправданию гендерной идеологии. Но свято место пусто не бывает. Вполне допускаю, "цветущий сад" Европы в скором времени приобретет другие формы и очертания, имеющий мало общего с тем, чем мы привыкли восхищаться. Рассуждая об этом нужно не злорадствовать, а открыто ставить перед нашим обществом неудобные вопросы. Тем более, что тревожные тенденции и у нас присутствуют", - отметил патриарх.
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патриарх кирилл, патриарх, европа, беженцы, новости
Патриарх Кирилл, патриарх, Европа, беженцы, Новости

"Хотят прийти на готовое" - патриарх Кирилл о проблемах с мигрантами в Европе

15:29 23.01.2024 (обновлено: 15:30 23.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Многие люди воспринимают западный мир как яркий образ изобилия материальных благ, сказочную страну счастья и комфорта. На это указал 23 января патриарх Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации
"Красноречиво свидетельствуют об этом в частности потоки беженцев которые наводнили европейские страны в последние годы. Бегут ведь за счастьем, иногда подвергая свою жизнь страшным опасностям. Люди ищут сытой и благополучной жизни", - указал он.
Патриарх отметил, что это желание само по себе не предосудительно.
"Но вместе с этим заметим, что сами они эту жизнь в своих странах созидать отказываются. Они не способны делать это... они желают прийти уже на готовое и строить свою жизнь... на чужом основании", - отметил глава РПЦ.
Он также указал, что приехав мигранты встретили "очень ослабевшую и дезориентированную с духовной точки зрения среду", так как европейцы перестали осознавать свои христианские корни, стали их стесняться.
"Они стыдливо избегают упоминание Христа в названии праздников - уже Christmas нельзя, Xmas. Что такое Xmas не знаю. Но уже Xmas. Убирают кресты где они традиционно находились, например в классах и пытаются приспособить библейские тексты к оправданию гендерной идеологии. Но свято место пусто не бывает. Вполне допускаю, "цветущий сад" Европы в скором времени приобретет другие формы и очертания, имеющий мало общего с тем, чем мы привыкли восхищаться. Рассуждая об этом нужно не злорадствовать, а открыто ставить перед нашим обществом неудобные вопросы. Тем более, что тревожные тенденции и у нас присутствуют", - отметил патриарх.
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Патриарх Кирилл пояснил, почему Россия так защищает традиционные ценностиОтстаивание и сохранение традиционных ценностей — это защита суверенитета России. Таким мнением 23 января поделился патриарх Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации
 
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