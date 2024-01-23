https://ukraina.ru/20240123/1052846888.html
Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев
Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев - 23.01.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев
Российские участники специальной военной операции сражаются за то, чтобы Россия оставалась одним из немногих подлинно суверенных государств на карте мира. Об этом заявил патриарх Московский в всея Руси Кирилл 23 января, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч
2024-01-23T14:58
2024-01-23T14:58
2024-01-23T14:58
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По его словам, отстаивание и сохранение традиционных ценностей – это и есть защита суверенитета России."Это не просто участие в философском дискурсе, это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, которых не так уж много на карте мира. Я пять нашел подлинно суверенных государств. Остальные квазисуверенные государства", - заявил патриарх Кирилл.Патриарх подчеркнул, что проведенные границы не всегда означают суверенитет государства. Сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веры, полагает глава РПЦ.Он добавил, что в России с большой сердечной болью воспринимают все, что сегодня угрожает Украине."Требования к кандидатам на вхождение в ЕС предсказуемы. Принятые на законодательном уровне аморальных явлений, разрушительной гендерной идеологии, однополых союзов, смены пола, феминизма, чайлдфри, эвтаназии.Признав и усвоив все это в европейском объединений окажется уже не народ Украины, а население с перевернутым представлением о добре и зле, лишенным собственной духовной и культурной идентичности. И об этой опасности должен знать украинский народ", - предупредил патриарх Кирилл.
https://ukraina.ru/20240123/1052845658.html
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новости, патриарх кирилл, украина, россия, ценности
Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев
Российские участники специальной военной операции сражаются за то, чтобы Россия оставалась одним из немногих подлинно суверенных государств на карте мира. Об этом заявил патриарх Московский в всея Руси Кирилл 23 января, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч
По его словам, отстаивание и сохранение традиционных ценностей – это и есть защита суверенитета России.
"Это не просто участие в философском дискурсе, это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, которых не так уж много на карте мира. Я пять нашел подлинно суверенных государств. Остальные квазисуверенные государства", - заявил патриарх Кирилл.
Патриарх подчеркнул, что проведенные границы не всегда означают суверенитет государства. Сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веры, полагает глава РПЦ.
Он добавил, что в России с большой сердечной болью воспринимают все, что сегодня угрожает Украине.
"Требования к кандидатам на вхождение в ЕС предсказуемы. Принятые на законодательном уровне аморальных явлений, разрушительной гендерной идеологии, однополых союзов, смены пола, феминизма, чайлдфри, эвтаназии.
Признав и усвоив все это в европейском объединений окажется уже не народ Украины, а население с перевернутым представлением о добре и зле, лишенным собственной духовной и культурной идентичности. И об этой опасности должен знать украинский народ", - предупредил патриарх Кирилл.