Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев - 23.01.2024 Украина.ру
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Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев
Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев - 23.01.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев
Российские участники специальной военной операции сражаются за то, чтобы Россия оставалась одним из немногих подлинно суверенных государств на карте мира. Об этом заявил патриарх Московский в всея Руси Кирилл 23 января, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч
2024-01-23T14:58
2024-01-23T14:58
новости
патриарх кирилл
украина
россия
ценности
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По его словам, отстаивание и сохранение традиционных ценностей – это и есть защита суверенитета России."Это не просто участие в философском дискурсе, это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, которых не так уж много на карте мира. Я пять нашел подлинно суверенных государств. Остальные квазисуверенные государства", - заявил патриарх Кирилл.Патриарх подчеркнул, что проведенные границы не всегда означают суверенитет государства. Сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веры, полагает глава РПЦ.Он добавил, что в России с большой сердечной болью воспринимают все, что сегодня угрожает Украине."Требования к кандидатам на вхождение в ЕС предсказуемы. Принятые на законодательном уровне аморальных явлений, разрушительной гендерной идеологии, однополых союзов, смены пола, феминизма, чайлдфри, эвтаназии.Признав и усвоив все это в европейском объединений окажется уже не народ Украины, а население с перевернутым представлением о добре и зле, лишенным собственной духовной и культурной идентичности. И об этой опасности должен знать украинский народ", - предупредил патриарх Кирилл.
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новости, патриарх кирилл, украина, россия, ценности
Новости, Патриарх Кирилл, Украина, Россия, ценности

Патриарх Кирилл обнаружил всего пять суверенных государств и предупредил украинцев

14:58 23.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Российские участники специальной военной операции сражаются за то, чтобы Россия оставалась одним из немногих подлинно суверенных государств на карте мира. Об этом заявил патриарх Московский в всея Руси Кирилл 23 января, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч
По его словам, отстаивание и сохранение традиционных ценностей – это и есть защита суверенитета России.
"Это не просто участие в философском дискурсе, это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, которых не так уж много на карте мира. Я пять нашел подлинно суверенных государств. Остальные квазисуверенные государства", - заявил патриарх Кирилл.
Патриарх подчеркнул, что проведенные границы не всегда означают суверенитет государства. Сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веры, полагает глава РПЦ.
Он добавил, что в России с большой сердечной болью воспринимают все, что сегодня угрожает Украине.
"Требования к кандидатам на вхождение в ЕС предсказуемы. Принятые на законодательном уровне аморальных явлений, разрушительной гендерной идеологии, однополых союзов, смены пола, феминизма, чайлдфри, эвтаназии.
Признав и усвоив все это в европейском объединений окажется уже не народ Украины, а население с перевернутым представлением о добре и зле, лишенным собственной духовной и культурной идентичности. И об этой опасности должен знать украинский народ", - предупредил патриарх Кирилл.
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Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцовПатриарх Кирилл 23 января на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации предложил запретить мобилизацию отцов, имеющих трех и более детей
 
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