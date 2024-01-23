Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов - 23.01.2024 Украина.ру
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Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов
Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов - 23.01.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов
Патриарх Кирилл 23 января на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации предложил запретить мобилизацию отцов, имеющих трех и более детей
2024-01-23T14:06
2024-01-23T14:07
патриарх
патриарх кирилл
семья
мобилизация
новости
россия
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"В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх.По действующему закону, право на отсрочку имеют отцы четырех детей.Патриарх считает, что необходимо предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей."Именно такая семья дает хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения. У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения", - объяснил он.
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патриарх, патриарх кирилл, семья, мобилизация, новости, россия
патриарх, Патриарх Кирилл, Семья, мобилизация, Новости, Россия

Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов

14:06 23.01.2024 (обновлено: 14:07 23.01.2024)
 
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Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию в храме Христа Спасителя по погибшим в метро Санкт–Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл 23 января на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации предложил запретить мобилизацию отцов, имеющих трех и более детей
"В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх.
По действующему закону, право на отсрочку имеют отцы четырех детей.
Патриарх считает, что необходимо предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей.
"Именно такая семья дает хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения. У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения", - объяснил он.
Патриарх Кирилл
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