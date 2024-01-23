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Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов

Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов - 23.01.2024 Украина.ру

Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов

Патриарх Кирилл 23 января на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации предложил запретить мобилизацию отцов, имеющих трех и более детей

2024-01-23T14:06

2024-01-23T14:06

2024-01-23T14:07

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патриарх кирилл

семья

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"В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх.По действующему закону, право на отсрочку имеют отцы четырех детей.Патриарх считает, что необходимо предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей."Именно такая семья дает хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения. У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения", - объяснил он.

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патриарх, патриарх кирилл, семья, мобилизация, новости, россия