Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию" За 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". Об этом в среду, 20 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы