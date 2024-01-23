Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности. Об этом 23 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации
Он напомнил, что убеждения людей, которые стояли у истоков создания Евросоюза, определяли и государственную политику.
Тогда в России видели перспективы сотрудничества с объединением в христианизации общественной жизни, указал он.
"Но буквально за несколько десятилетий западный мир переориентировался на совершенно иные, если сказать прямо, враждебные христианству ценности. Это факт", — сказал предстоятель русской церкви.
20 декабря 2023, 19:03Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"За 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". Об этом в среду, 20 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы