Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл - 23.01.2024 Украина.ру
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Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл
Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл - 23.01.2024 Украина.ру
Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл
Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности. Об этом 23 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации
2024-01-23T14:07
2024-01-23T14:07
патриарх кирилл
ценности
запад
новости
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Он напомнил, что убеждения людей, которые стояли у истоков создания Евросоюза, определяли и государственную политику. Тогда в России видели перспективы сотрудничества с объединением в христианизации общественной жизни, указал он."Но буквально за несколько десятилетий западный мир переориентировался на совершенно иные, если сказать прямо, враждебные христианству ценности. Это факт", — сказал предстоятель русской церкви.
https://ukraina.ru/20231220/1052283010.html
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патриарх кирилл, ценности, запад, новости, ес
Патриарх Кирилл, ценности, Запад, Новости, ЕС

Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл

14:07 23.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности. Об этом 23 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации
Он напомнил, что убеждения людей, которые стояли у истоков создания Евросоюза, определяли и государственную политику.
Тогда в России видели перспективы сотрудничества с объединением в христианизации общественной жизни, указал он.
"Но буквально за несколько десятилетий западный мир переориентировался на совершенно иные, если сказать прямо, враждебные христианству ценности. Это факт", — сказал предстоятель русской церкви.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря 2023, 19:03
Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"За 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". Об этом в среду, 20 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы
 
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